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Сегодня, 19:15

Зверев — о матче с Медведевым: «Он много раз надирал мне задницу за последний год»

Алина Савинова
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Немецкий теннисист Александр Зверев заявил, что надеется одолеть россиянина Даниила Медведева в полуфинале Australian Open-2024. Он также отметил, что рассчитывает на поддержку болельщиков в этой встрече.

«Да, он много раз надирал мне задницу за последний год или около того. Но, может быть, это будет именно то место... Я не знаю, но рассчитываю на вашу поддержку, ребята. Вы знаете, мне нравится играть в Австралии. Здесь лучшая публика, которая знает, когда нужно дать шуму, а когда стоит соблюдать тишину», — приводит Sportskeeda слова немца.

В четвертьфинале турнира Зверев одержал победу над Карлосом Алькарасом со счетом 6:1, 6:3, 6:7 (2:7), 6:4. Медведев прошел поляка Хуберта Хуркача (7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4).

Матч между Зверевым и Медведевым состоится 26 января.

Источник: https://www.sportskeeda.com/tennis/news-he-s-kicking-a-lot-maybe-will-it-alexander-zverev-looks-hopes-turn-tide-daniil-medvedev-australian-open-sf?key1=newsnowltennis
Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
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