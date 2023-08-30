Зверев пожаловался на запах марихуаны на US Open: «Пахнет, как в гостиной Снуп Догга»

Немецкий теннисист Александр Зверев пожаловался на запах марихуаны на корте во время матча первого круга US Open против австралийца Александра Вукича.

«На корте № 17 определенно пахнет, как в гостиной Снуп Догга. О боже, этот запах повсюду! Весь корт пахнет травой», — сказал Зверев.

Ранее на запах марихуаны жаловались и другие игроки, в частности греческая теннисистка Мария Саккари и чешка Маркета Вондроушова. Организаторы турнира устроили проверку, чтобы выявить источник запаха, однако на трибунах ничего не обнаружили. Есть предположение, что запах идет из парка, где расположен теннисный центр.

В первом круге Открытого чемпионата США Зверев обыграл Вукича со счетом 6:4, 6:4, 6:4. Его следующим соперником станет соотечественник Даниэль Альтмайер.