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Сегодня, 13:58

Зверев пожаловался на запах марихуаны на US Open: «Пахнет, как в гостиной Снуп Догга»

Алина Савинова
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Немецкий теннисист Александр Зверев пожаловался на запах марихуаны на корте во время матча первого круга US Open против австралийца Александра Вукича.

«На корте № 17 определенно пахнет, как в гостиной Снуп Догга. О боже, этот запах повсюду! Весь корт пахнет травой», — сказал Зверев.

Ранее на запах марихуаны жаловались и другие игроки, в частности греческая теннисистка Мария Саккари и чешка Маркета Вондроушова. Организаторы турнира устроили проверку, чтобы выявить источник запаха, однако на трибунах ничего не обнаружили. Есть предположение, что запах идет из парка, где расположен теннисный центр.

В первом круге Открытого чемпионата США Зверев обыграл Вукича со счетом 6:4, 6:4, 6:4. Его следующим соперником станет соотечественник Даниэль Альтмайер.

Источник: https://www.msn.com/en-gb/news/us/like-snoop-dogg-s-living-room-smell-of-pot-wafts-over-notorious-u-s-open-court/ar-AA1fXnyq
Теннис
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