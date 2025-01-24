Зверев: «Я не думал, что Джокович снимется. Первый сет прошел на очень высоком уровне»

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал снятие серба Новака Джоковича с полуфинального матча Australian Open из-за травмы.

«В первую очередь хочу сказать: ребята, пожалуйста, не надо освистывать игрока, когда он уходит с травмой. Знаю, все заплатили за билеты, все хотят увидеть битву, но Новак Джокович отдал этому спорту абсолютно все. Он выигрывал этот турнир с порванной мышцей живота, с порванной мышцей бедра. И если он снялся, то значит, он просто не может играть.

Я и не думал, что он снимется. По-моему, первый сет прошел на очень высоком уровне. Но бывают травмы, с которыми становится все тяжелее, чем дольше длится матч. На тай-брейке он двигался уже не так хорошо.

Конечно, я рад выйти в финал Australian Open. Но с другой стороны, я абсолютно честно говорю, что нет никого в туре, кого я бы уважал больше, чем Новака. Он один из моих самых близких людей в туре. Я всегда могу попросить у него совета — в прошлом году мы много говорили во время турнира в Шанхае, когда у меня был психологически спад после US Open.

Он всегда готов мне помочь. Я не испытываю к нему ничего, кроме уважения», — сказал Зверев в интервью на корте.

37-летний серб отказался продолжать встречу после проигранного первого сета со счетом 6:7 (5:7). Во время четвертьфинала против Карлоса Алькараса Джокович брал медицинский тайм-аут из-за проблем с левым бедром.

Зверев вышел в финал Australian Open, где встретится с победителем матча Янник Синнер (Италия) — Бен Шелтон (США).