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«Большой шлем»

9 июня, 23:57

Зверев — о судействе в финале «Ролан Гаррос»: «Судьи тоже люди и допускают ошибки»

Алина Савинова
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Немецкий теннисист Александр Зверев поделился мнением о судействе в финальном матче Открытого чемпионата Франции против испанца Карлоса Алькараса.

Зверев уступил сопернику в пяти сетах — 3:6, 6:2, 7:5, 1:6, 2:6. Встреча длилась 4 часа 20 минут.

«В пятом сете были моменты, в которых мне не повезло. Я слышал, что при 2:1 на второй подаче мяч был в ауте. Если бы мне удалось сделать тот брейк, то у меня были бы шансы бороться за его подачу в следующих геймах. Возможно, пятый сет сложился бы по-другому. Но что есть, то есть. Алькарас играл лучше меня в четвертом и пятом сетах. Судьи допускают ошибки. Они тоже люди, думаю, это нормально. Но в такой ситуации хочется, чтобы не было ошибок», — приводит ВВС слова Зверева.

21-летний Алькарас впервые стал победителем «Ролан Гаррос». Ранее он выигрывал Открытый чемпионат США (2022) и Уимблдон (2023).

27-летний Зверев второй раз в карьере вышел в финал турнира «Большого шлема» и снова уступил. В 2020 году он проиграл Доминику Тиму в финале US Open.

Теннис
Ролан Гаррос
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