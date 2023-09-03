Зверев рассказал, чему учится у Джоковича и Надаля

12-я ракетка мира Александр Зверев рассказал о важности психологической устойчивости в теннисе.

«Честно говоря, все в наших мыслях, все в нашей голове. Мы все физически крепкие, мы все очень усердно тренировались. Мы все тренировались по семь часов в день шесть раз в неделю в течение сезона. Но иногда успеха добивается тот, кто психологически более вынослив. Есть Новак Джокович и Рафа Надаль, которым это удавалось последние 20 лет, и именно поэтому они оба выиграли 23 и 22 турнира «Большого шлема». И я просто пытаюсь у них немного поучиться», — приводит Tennis Up to Date слова Зверева.

В третьем круге US Open немецкий теннисист обыграл болгарина Григора Димитрова. Его следующим соперником будет итальянец Янник Синнер.

26-летний Зверев является финалистом одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде, двукратным победителем Итогового турнира ATP и победителем 22 турниров ATP. Также на его счету золотая медаль Олимпиады 2020 года.