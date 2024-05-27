Зверев стал третьим теннисистом, которому удалось победить Надаля на «Ролан Гаррос»

Четвертая ракетка мира Александр Зверев стал третьим теннисистом, которому удалось победить Рафаэля Надаля в матче «Ролан Гаррос».

В понедельник, 27 мая, немецкий спортсмен обыграл испанца в первом круге Открытого чемпионата Франции-2024 со счетом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.

37-летний Надаль потерпел четвертое поражение в грунтовом турнире «Большого шлема». Ранее теннисист дважды проигрывал на «Ролан Гаррос»: сербу Новаку Джоковичу (2015, 2021) и представителю Швеции Робину Содерлингу (2009).

Во втором круге «Ролан Гаррос» Зверев сыграет с победителем матча Давид Гоффен (Бельгия) — Джованни Мпетши Перрикар (Франция).