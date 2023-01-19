Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 11:42

Зверев уступил 107-й ракетке мира во втором круге Australian Open

Сергей Разин
корреспондент
Александр Зверев.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Немецкий теннисист Александр Зверев во втором круге Australian Open уступил американцу Майклу Ммо со счетом 7:6 (7:1), 4:6, 3:6, 2:6.

Встреча продолжалась 3 часа 28 минут. На счету немца 13 эйсов, 11 ошибок на второй подаче, а также 3 реализованных брейк-пойнта из 10. У американца, который прошел во второй круг как лаки-лузер, 13 подач навылет, 7 двойных ошибок и 8 реализованных брейк-пойнта из 14.

В третьем круге Ммо встретится с американцем Джеффри Джоном Вольфом.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Майкл Ммо (США, LL) — Александр Зверев (Германия, 12) — 6:7 (1:7), 6:4, 6:3, 6:2

Алексей Попырин (Австралия, WC) — Тэйлор Фритц (США, 8) — 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 6:4, 6:7 (6:8), 6:2

Григор Димитров (Болгария, 27) — Ласло Джере (Сербия) — 6:3, 6:2, 6:0

Australian Open
Александр Зверев (теннис)
1
5
Читайте также
Малкин набрал 3 очка в проигранном матче «Питтсбурга» против «Оттавы»
Овечкин выиграл личную дуэль у Капризова! Но «Вашингтон» упустил преимущество и проиграл
Еврейский конгресс призвал Лаврова извиниться за слова о еврейском вопросе
В Иванове застрелили мужчину около здания местного управления полиции
Пригожин заявил о взятии под контроль Клещеевки в ДНР подразделениями ЧВК «Вагнер»
Российского телеведущего задержали за хищение средств для одаренных детей
Материалы сюжета: Australian Open 2023: Медведев против Джоковича и Надаля
Ольховский: «У Хачанова больше шансов на победу в игре с Тиафо»
Рублев пожаловался на украинских болельщиков на Australian Open. Что произошло?
Australian Open, 19 января: Рублев прошел Руусувуори и другие матчи второго круга
Селиваненко о выходе Рублева в третий круг Australian Open: «Были нервные моменты. Но победа есть победа»
Журова назвала специальной провокацией поведение украинских зрителей на матче Рублева на Australian Open
Селиваненко назвал причины поражения Кудерметовой во втором круге Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Рублев о зрителях с флагами Украины: «Все в порядке, просто они говорили мне плохие слова»

Грачева обыграла Стефанини и вышла в третий круг Australian Open