Зверев в пяти сетах обыграл 103-ю ракетку мира в первом круге Australian Open

Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл 103-ю ракетку мира перуанца Хуана Пабло Варильяса в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии.

Матч завершился со счетом 4:6, 6:1, 5:7, 7:6 (7:3), 6:4. Теннисисты провели на корте 4 часа 6 минут.

13-я ракетка мира Зверев 21 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнта из 18. На счету Варильяса — 15 эйсов, ни одной двойной ошибки и 4 реализованных брейк-пойнтов из 7.

Во втором круге Зверев встретится с победителем пары Майкл Ммо (США) — Лоран Локоли (Франция).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Александр Зверев (Германия, 12) — Хуан Пабло Варильяс (Перу, LL) — 4:6, 6:1, 5:7, 7:6 (7:3), 6:4