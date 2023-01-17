Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 12:05

Зверев в пяти сетах обыграл 103-ю ракетку мира в первом круге Australian Open

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл 103-ю ракетку мира перуанца Хуана Пабло Варильяса в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии.

Матч завершился со счетом 4:6, 6:1, 5:7, 7:6 (7:3), 6:4. Теннисисты провели на корте 4 часа 6 минут.

13-я ракетка мира Зверев 21 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнта из 18. На счету Варильяса — 15 эйсов, ни одной двойной ошибки и 4 реализованных брейк-пойнтов из 7.

Во втором круге Зверев встретится с победителем пары Майкл Ммо (США) — Лоран Локоли (Франция).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Александр Зверев (Германия, 12) — Хуан Пабло Варильяс (Перу, LL) — 4:6, 6:1, 5:7, 7:6 (7:3), 6:4

Теннис
Australian Open
Александр Зверев (теннис)
1
0
Читайте также
Овечкин повторил вечный рекорд НХЛ. В следующем сезоне он должен его побить
Посол заявил, что запрет флагов России и Белоруссии на Australian Open является политизацией спорта
В Германии назначили нового министра обороны
Что известно об Алмазе Сафине, ставшем Героем России посмертно
Шойгу указал на необходимость синхронизации сроков прибытия военных и техники в Донбасс
Украинский синдром. Анатомия современного военного противостояния
Материалы сюжета: Australian Open 2023: Медведев против Джоковича и Надаля
Тарпищев считает, что Медведев и Рублев хорошо стартовали на Australian Open-2023
Матчи Australian Open приостановили во второй раз за день. На этот раз из-за дождя
Руне обыграл Краиновича и вышел во второй круг Australian Open
Самсонова вышла во второй круг Australian Open
Кафельников — о запрете демонстрировать флаги России и Белоруссии на Australian Open: «Наши ребята играют. Это самое главное»
Кафельников — о победе Рублева: «Держал свою нить игры. Донес ее до результата»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Руне обыграл Краиновича и вышел во второй круг Australian Open

Матчи Australian Open приостановили во второй раз за день. На этот раз из-за дождя