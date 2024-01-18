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«Большой шлем»

Сегодня, 08:09

Зверев в пяти сетах обыграл 163-ю ракетку мира и вышел в третий круг Australian Open

Сергей Разин
корреспондент
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Немецкий теннисист Александр Зверев во втором круге Australian Open обыграл словака Лукаша Клейна со счетом 7:5, 3:6, 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (10:7).

Встреча продолжалась 4 часа 37 минут. На счету 26-летнего немца 21 эйс, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 11.

В третьем круге турнира Зверев встретится с американцем Алексом Микельсеном.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Зверев (Германия, 6) — Лукаш Клейн (Словакия, Q) — 7:5, 3:6, 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (10:7)

Australian Open
Александр Зверев (теннис)
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