Зверев в пяти сетах обыграл Руне и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Немецкий теннисист Александр Зверев в 1/8 финала «Ролан Гаррос» обыграл норвежца Хольгера Руне со счетом 4:6, 6:1, 5:7, 7:6 (7:2), 6:2. Встреча продолжалась 4 часа 15 минут. На счету 27-летнего немца 16 эйсов, 3 двойные ошибки и 8 реализованных брейк-пойнтов из 23. В четвертьфинале Зверев встретится с Алексом Де Минаур из Австралии. Париж (Франция) Турнир «Большого шлема» Roland Garros Общий призовой фонд 53 478 000 евро Открытые корты, грунт Мужчины Одиночный разряд Четвертый круг Александр Зверев (Германия, 4) — Хольгер Руне (Дания, 13) — 4:6, 6:1, 5:7, 7:6 (7:2), 6:2