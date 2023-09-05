Зверев во время матча с Синнером заявил, что один из зрителей сказал «известную фразу Гитлера»

Немецкий теннисист Александр Зверев пожаловался на зрителя во время матча четвертого круга US Open против итальянца Янника Синнера.

При счета 2:2 в четвертом сете Зверев подошел к судье, указал на болельщика и сказал: «Он выкрикнул самую известную фразу Гитлера. Это недопустимо».

Судья матча Джеймс Кетавонг потребовал, чтобы сказавший поднял руку. После этого Кетавонг сказал: «Мы его выведем». Охрана искала человека не менее 10 минут, а когда его вывели, то зрители одобрительно загудели.

Когда Кетавонг обсуждал эпизод с супервайзером и тот спросил его, что сказал зритель, судья ответил: «Не сейчас, нас по телевизору показывают».

Матч Зверева и Синнера продолжается. На данный момент идет пятый сет и счет 4:1 в пользу немца.