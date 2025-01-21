Зверев вышел на первое место в истории по победам на Australian Open среди немецких теннисистов

Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл американца Томми Пола в четвертьфинале Australian Open-2025 (7:6 (7:1), 7:6 (7:0), 2:6, 6:1).

Эта победа стала 30-й для 27-летнего спортсмена на Открытом чемпионате Австралии в мужском одиночном разряде. Как сообщает Opta, Зверев вышел на первое место по количеству побед в турнире «Большого шлема» в Мельбуне среди немецких теннисистов в Открытую эру.

В полуфинале Australian Open-2025 Зверев встретится с победителем матча Новак Джокович — Карлос Алькарас.