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«Большой шлем»

Сегодня, 10:30

Зверев вышел на первое место в истории по победам на Australian Open среди немецких теннисистов

Алина Савинова
Александр Зверев.
Фото Reuters
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Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл американца Томми Пола в четвертьфинале Australian Open-2025 (7:6 (7:1), 7:6 (7:0), 2:6, 6:1).

Эта победа стала 30-й для 27-летнего спортсмена на Открытом чемпионате Австралии в мужском одиночном разряде. Как сообщает Opta, Зверев вышел на первое место по количеству побед в турнире «Большого шлема» в Мельбуне среди немецких теннисистов в Открытую эру.

В полуфинале Australian Open-2025 Зверев встретится с победителем матча Новак Джокович — Карлос Алькарас.

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Теннис
Australian Open
Александр Зверев (теннис)
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