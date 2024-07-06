Зверев вышел в четвертый круг Уимблдона

Сегодня, 18:22
Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл британца Кэмерона Норри в третьем круге Уимблдона — 6:4, 6:4, 7:6 (17:15).
Игра продолжалась 2 часа 30 минут.
Зверев сделал 15 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 8. На счету Норри 10 подач навылет, 1 двойная ошибка и ни одного брейк-пойнта.
В следующем круге Зверев сыграет с победителем пары Тэйлор Фритц (США, 13) — Алехандро Табило (Чили, 24).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 63 470 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Александр Зверев (Германия, 4) — Кэмерон Норри (Великобритания) — 6:4, 6:4, 7:6 (17:15)