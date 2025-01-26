Вторая ракетка мира Александр Зверев прокомментировал поражение от Янника Синнера в финале Australian Open-2025.

26 января Зверев уступил итальянцу по итогам трех сетов (3:6, 6:7, 3:6). Представитель Германии проиграл свой 3-й финал турнира «Большого шлема» в карьере. Ранее Зверев терпел поражения в финальных матчах мужских одиночных турниров US Open-2020 и «Ролан Гаррос»-2024.

«Стоять рядом с этим трофеем и не иметь возможности прикоснуться к нему — это отстой. Янник, поздравляю, ты точно это заслужил, ты — с отрывом лучший игрок в мире. Я надеялся, что смогу сегодня бороться лучше, но ты слишком хорош.

Спасибо моей команде. Мы стараемся все делать правильно, но я просто недостаточно хорош, вот и все (улыбается). Ценю все, что вы сделали для за последние пару лет. Без вас меня бы здесь не было. Также спасибо болельщикам, вы потрясающие! Не знаю, смогу ли когда-нибудь поднять этот трофей, но я буду продолжать попытки. Увидимся в следующем году!» — сказал Зверев на церемонии награждения по итогам турнира.

27-летний Зверев — олимпийский чемпион в одиночном разряде и двукратный победитель Итогового турнира АТР.