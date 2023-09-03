Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 03:31

Звонарева и Зигемунд победили во втором круге US Open в парном разряде

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Российская теннисистка Вера Звонарева в паре с немкой Лаурой Зигемунд вышла в третий круг US Open в парном разряде. В трех сетах они переиграли бельгиек Грит Миннен и Янину Викмайер — 6:7 (3:7), 6:2, 6:0.

Матч длился 2 часа 11 минут.

Следующими соперницами немецко-российской пары будут американки Робин Монтгомери и Клерви Нгуну.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Второй круг

Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия, 12) — Грит Миннен/Янина Викмайер (Бельгия) — 6:7 (3:7), 6:2, 6:0

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/usopen/2023/12/5/
Теннис
US Open
Вера Звонарева
Лаура Зигемунд
Янина Викмайер
0
Читайте также
Гашек опять раскритиковал россиян: бывший хоккеист недоволен приездом футболистов в Чехию
Василевский, Шестеркин и Сорокин возглавили рейтинг лучших вратарей НХЛ
Менеджер жены Янина поделилась подробностями о звонке мошенников
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватский район кассетными боеприпасами
Адвокаты Коломойского сообщили об отказе олигарха вносить залог
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: US Open 2023: главное о турнире «Большого шлема» в Нью-Йорке
Игры Касаткиной, Александровой и Самсоновой на US Open: расписание и результаты матчей женской сетки 2 сентября
Панова в паре с Букшей проиграла Гауфф и Пегуле на US Open
Кудерметова в паре с Самсоновой проиграла во втором круге US Open
Де Минаур вышел в четвертый круг US Open, где сыграет с победителем матча Медведев — Баэс
Екатерина Александрова — Маркета Вондроушова: прямая трансляция матча US Open (видео)
Матчи Медведева, Рублева и Алькараса на US Open: расписание и результаты 2 сентября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кудерметова в паре с Самсоновой проиграла во втором круге US Open

Панова в паре с Букшей проиграла Гауфф и Пегуле на US Open