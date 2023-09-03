Звонарева и Зигемунд победили во втором круге US Open в парном разряде

Российская теннисистка Вера Звонарева в паре с немкой Лаурой Зигемунд вышла в третий круг US Open в парном разряде. В трех сетах они переиграли бельгиек Грит Миннен и Янину Викмайер — 6:7 (3:7), 6:2, 6:0.

Матч длился 2 часа 11 минут.

Следующими соперницами немецко-российской пары будут американки Робин Монтгомери и Клерви Нгуну.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Второй круг

Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия, 12) — Грит Миннен/Янина Викмайер (Бельгия) — 6:7 (3:7), 6:2, 6:0