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Сегодня, 22:21

Звонарева и Зигемунд проиграли в финале парного US Open

Игнат Заздравин
Корреспондент
Вера Звонарева и Лаура Зигемунд.
Фото Global Look Press
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Российская теннисистка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд уступили в матче против Габриэлы Дабровски (Канада) и Эрин Рутлифф (Австралия) в финале US Open в парном разряде — 6:7 (9:11), 3:6.

Игра продолжалась 2 часа 11 минут.

Звонарева и Зигемунд не сделали ни одного эйса, совершили 5 двойных ошибок и реализовали 1 брейк-пойнт из 9. На счету Дабровски и Рутлифф 2 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

Ранее Звонарева дважды выигрывала US Open в парном разряде — в паре с Зигемунд в 2020 году и в дуэте с француженкой Натали Деши в 2006 году.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Финал

Габриэла Дабровски/Эрин Рутлайфф (Канада/Новая Зеландия, 16) — Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия, 12) — 7:6 (11:9), 6:3

Теннис
US Open
Вера Звонарева
Лаура Зигемунд
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