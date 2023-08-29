Звонарева проиграла Викмайер в первом круге US Open

Россиянка Вера Звонарева проиграла бельгийке Янине Викмайер в первом туре US Open — 4:6, 4:6. Матч длился 1 час 35 минут.

Звонарева за игру сделала 1 эйс, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 1 из 4 брейк-пойнтов. У Викмайер — 2 эйса, 4 двойные ошибки и 3 из 6 реализованных брейк-пойнта.

Во втором круге бельгийка встретится с Мэдисон Кис (США, 17).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Янина Викмайер (Бельгия, LL) — Вера Звонарева (Россия, Q) — 6:4, 6:4

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