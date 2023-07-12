Звонарева в паре с Зигемунд не смогла выйти в полуфинал Уимблдона

Сегодня, 18:27
Россиянка Вера Звонарева в паре с немкой Лаурой Зигемунд не смогла выйти в полуфинал Уимблдона.
Дуэт уступил Марии Боузковой (Чехия) и Саре Соррибес-Тормо (Испания) со счетом 6:7 (2:7), 5:7. Матч длился 2 часа 11 минут.
За выход в финал дуэт из Чехии и Испании встретится с парой Се Шувэй (Тайвань)/Барбора Стрыцова (Чехия).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 57 290 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Парный разряд
Четвертьфинал
Мария Боузкова/Сара Соррибес-Тормо (Чехия/Испания) — Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия) — 7:6 (7:2), 7:5