Звонарева в паре с Зигемунд проиграла в первом круге «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд проиграли в первом круге парного турнира на «Ролан Гаррос». Девушку не смогли обыграть американом Коко Гауфф и Джессику Пегулу — 2:6, 2:6. Во втором круге «Ролан Гаррос» Гауфф и Пегулу сыграют с победительницами матча Виктория Азаренко/Беатрис Хаддад Майя (Белоруссия/Бразилия) — Кайя Канепи/Тереза Михаликова (Эстония/Словакия). Париж (Франция) Турнир «Большого шлема» Roland Garros Общий призовой фонд 49 600 000 евро Открытые корты, грунт Женщины Парный разряд Первый круг Коко Гауфф/Джессика Пегула (США, 2) — Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия) — 6:2, 6:2