Звонарева в паре с Зигемунд проиграла в первом круге «Ролан Гаррос»

Сегодня, 17:12
Российская теннисистка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд проиграли в первом круге парного турнира на «Ролан Гаррос».
Девушку не смогли обыграть американом Коко Гауфф и Джессику Пегулу — 2:6, 2:6.
Во втором круге «Ролан Гаррос» Гауфф и Пегулу сыграют с победительницами матча Виктория Азаренко/Беатрис Хаддад Майя (Белоруссия/Бразилия) — Кайя Канепи/Тереза Михаликова (Эстония/Словакия).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 49 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Парный разряд
Первый круг
Коко Гауфф/Джессика Пегула (США, 2) — Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия) — 6:2, 6:2