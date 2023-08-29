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Сегодня, 19:00

Звонарева — Викмайер: смотреть прямую трансляцию (видео) матча US Open

Трансляция матча US Open Звонарева — Викмайер начнется примерно в 20.00 мск 29 августа
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Теннисистка Вера Звонарева.
Вера Звонарева.
Фото Global Look Press
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Российская теннисистка Вера Звонарева сыграет против бельгийки Янины Викмайер в матче 1/64 финала турнира US Open во вторник, 29 августа. Начало — в 20.00 по московскому времени.

«СЭ» на сайте проведет онлайн-трансляцию игры Звонарева — Викмайер. Смотреть бесплатно в прямом эфире видеотрансляцию матча Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде Звонарева — Викмайер можно будет в соцсети ВКонтакте.

38-летняя Звонарева занимает 677-е место в женском рейтинге WTA. 33-летняя Викмайер располагается на 85-й строчке.

US Open-2023 завершится 10 сентября. Призовой фонд турнира составляет 65 миллионов долларов.

Сетки турнира, расписание и результаты матчей мужчин и женщин, пар и микста, обзоры игр доступны в разделах «Большого шлема» и US Open сайта «СЭ».

Матчи дня US Open: расписание игр и результаты 29 августа

Вера Звонарева, Даниил Медведев, Дарья Касаткина. Старт Медведева, Рублева и Хачанова и другие матчи: онлайн-трансляция первого круга US Open
Теннис
US Open
Вера Звонарева
Янина Викмайер
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