Российская теннисистка Вера Звонарева сыграет против бельгийки Янины Викмайер в матче 1/64 финала турнира US Open во вторник, 29 августа. Начало — в 20.00 по московскому времени.

«СЭ» на сайте проведет онлайн-трансляцию игры Звонарева — Викмайер. Смотреть бесплатно в прямом эфире видеотрансляцию матча Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде Звонарева — Викмайер можно будет в соцсети ВКонтакте.

38-летняя Звонарева занимает 677-е место в женском рейтинге WTA. 33-летняя Викмайер располагается на 85-й строчке.

US Open-2023 завершится 10 сентября. Призовой фонд турнира составляет 65 миллионов долларов.

Сетки турнира, расписание и результаты матчей мужчин и женщин, пар и микста, обзоры игр доступны в разделах «Большого шлема» и US Open сайта «СЭ».

Матчи дня US Open: расписание игр и результаты 29 августа