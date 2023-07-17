Алькарас — это новый Джокович? Испанец на Уимблдоне доказал свою силу

Карлос выиграл уже второй турнир «Большого шлема», но впереди еще много испытаний.

Карлос Алькарас не только выиграл свой первый титул чемпиона Уимблдона, он сделал это в финале против короля травяных кортов Новака Джоковича. Да еще и в матче поколений за звание первой ракетки мира. Конечно же, 20-летний испанец своей игрой и психологической устойчивостью в финале на непривычном для себя теннисном покрытии заслужил самых лестных слов. И, безусловно, сделал серьезную заявку на будущее величие. Но насколько многого способен добиться Алькарас? Можно ли его смело назвать новым Новаком Джоковичем или Рафаэлем Надалем? Каковы его шансы превзойти рекорды величайших теннисистов предыдущих поколений?

Новак Джокович обнимает Карлоса Алькараса. Фото Reuters

Ментальная готовность

Про бойцовский характер Джоковича сказано уже немало. Новак в финалах турниров «Большого шлема» всегда сражался отчаянно, а если уж доводил дело до пятой партии, то почти не проигрывал. До финала Уимблдона-2023 единственным исключением было поражение от британца Энди Маррея в финале US Open-2012. А так серб справлялся в пяти партиях и с Надалем, и со швейцарцем Роджером Федерером, и с представителями более молодого поколения — австрийцем Домиником Тимом и греком Стефаносом Циципасом. Но одолеть Алькараса у него не получилось — испанец доказал, что способен ментально выдерживать колоссальное напряжение, играть на равных и даже превосходить опытнейшего соперника.

Да, Джокович проигрывал финал «Гранд слэма» и Даниилу Медведеву. Однако там на Открытом чемпионате США-2021 при великолепной игре россиянина мы не видели Новака во всей красе: по-видимому, его слишком психологически придавила возможность взять календарный «Большой шлем» — выиграть все четыре престижнейших турнира в одном году. Сейчас, правда, Джокович в случае успеха мог сравняться по «Большим шлемам» с австралийкой Маргарет Корт (24 трофея), но при этом не зажался, а показал классный теннис. Такого Джоковича нельзя было взять голыми руками, его надо было обыгрывать, действуя на максимуме. И Алькарас это сделал, хотя до нынешнего лета на траве ничего серьезного не показывал.

Удивительно, но по ходу нынешнего Уимблдона, еще до исхода финального противостояния, многие стали сравнивать испанца с Джоковичем. Нет, конечно, разница в технике и многих других аспектах заметна даже не самым большим специалистам. Но при этом есть и заметное сходство. Так, итальянец Маттео Берреттини отметил невероятно быструю реакцию и классную игру в обороне. «Рефлексами и реакцией он немного напоминает мне Новака. На подаче я это чувствовал», — заявил Маттео после поражения. А Медведев, уступив Карлосу в полуфинале, отметил следующее: «Я бы сравнил Алькараса с «Большой тройкой» (Джокович, Федерер, Надаль. — Прим. «СЭ»). Он похож на них».

Карлос Алькарас. Фото Reuters

Будущее зависит от здоровья

Мало того, даже сам Новак перед финалом сравнил Алькараса с собой: «Не думаю, что многие ожидали, что он будет столь успешен на траве, поскольку его игра, прежде всего, подходит для грунта и медленного харда. Но он блестяще приспособился. Одной из моих самых сильных сторон на протяжении всей моей карьеры было то, что я мог постоянно развиваться, адаптироваться и корректировать свою игру в зависимости от поставленных задач. И именно это делает Карлос уже в самом начале своей карьеры».

Действительно, Алькарас доказал, что умеет адаптироваться. Он болезненно проиграл полуфинал «Ролан Гаррос» Джоковичу, не выдержав тот физически очень затратный теннис, который навязал ему опытнейший оппонент. Но в финале Уимблдона он не только много двигался сам, он заставил Джоковича также очень много бегать, заставил серба устать. Испанец успешно проделал работу над ошибками. И теперь готов к новым вызовам. В 20 лет на его счету уже два титула на «Больших шлемах» (первый завоеван на US Open-2022 в отсутствие Джоковича). Если продолжит в том же духе, то может к 30 годам вполне выиграть и пару десятков трофеев, тем более сейчас он выглядит явным лидером молодого поколения при всем уважении к датчанину Хольгеру Руне и итальянцу Яннику Синнеру.

При этом никто не говорит, что карьера Джоковича после этого поражения пойдет на спад, а Медведев, Стефанос Циципас, Александр Зверев, Андрей Рублев и другие теннисисты в возрасте 24 — 27 лет не смогут оказывать испанцу сопротивление. Смогут, но вот насколько часто? Тут многое зависит от самого Карлоса. Когда испанец находится в идеальной форме он уже сейчас способен играть на уровне Биг-3 в пору расцвета. С другой стороны, его теннис настолько физически затратен, что в частых травмах нет ничего особо неожиданного. Поэтому главным соперником Алькараса на пути к будущему величию является не Джокович или кто-то еще, а собственное здоровье. Если Карлос сможет избегать серьезных травм, не снижая интенсивности в тренировках и играх, то мы действительно наблюдаем сейчас за первыми шагами теннисной легенды.