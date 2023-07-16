Акела Джокович промахнулся. Юный Алькарас выиграл Уимблдон

Молодой испанец разобрался с самым титулованным теннисистом в истории.

Уимблдон. Мужчины. Финал

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Новак Джокович (Сербия, 2) — 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4

Даниил Медведев сказал, что смотреть финал Уимблдона не будет, чтобы не расстраиваться. Ну а мы посмотрели и никаких негативных эмоций не испытали. Наоборот — это был настоящий теннисный спектакль. Карлос Алькарас в невероятном пятисетовике помешал Новаку Джоковичу в пятый раз подряд (если не считать 2020-й, когда соревнования были отменены из-за пандемии) взять травяной «мейджор».

Нынешний финал Уимблдона немного напоминал финал 2006 года. Тогда еще молодой, но подающий надежды испанец Рафаэль Надаль играл против мастодонта травяного покрытия (и не только) Роджера Федерера. Только на этот раз юному Алькарасу все-таки удалось сместить с Олимпа своего именитого противника.

Нелетная погода

Исход стартового сета по большей части зависел от того, кто лучше приспособится к погодным условиям туманного Лондона: ветер был уж очень сильный. В дополнение к этому Карлос нервничал, покрикивал даже на свою команду и совершал глупые ошибки. Алькрас выглядел растерянным и не знал, что можно противопоставить Джоковичу, а Новак комфортно забрал первую партию и к ее концу подкорректировал свою подачу с поправкой на ветер.

Во втором сете испанец подуспокоился, стал играть точнее, мощнее и позиционно внимательнее, а у Джоковича, судя по статистике, упало качество подачи. Партия получилась долгой и упорной и по итогу завершилась победным для Алькараса тай-брейком. Здесь Джокович сделал ряд несвойственных ему ошибок и упустил сетбол. И хоть Ноле умеет быстро вносить корректировки в свою игру, в третьем сете у него это не получилось. Алькарас стартовал с брейка.

Новак Джокович. Фото Reuters

Поймать кураж

Карлитос поймал кураж, а Джокович психологически был зажат. Он оказался сосредоточен на внешних раздражителях: судьях, болельщиках, чего обычно с ним не происходит. Новак определенно был на тот момент не в своей тарелке. Один из геймов на подаче серба они играли 26 минут. Когда Карлос наконец взял очко, крик Vamos было слышно не только зрителям на Центральном корте, но и за его пределами. Джокович от безысходности начал выходить к сетке, а свою последнюю подачу в этом сете он отдал без сопротивления.

Чтобы перевернуть ход событий, Ноле нужно было выйти из зажатого психологического состояния, потому что игра складывалась в пользу Алькараса не только за счет улучшенной игры испанца, но и за счет ошибок самого Джоковича. Он выходил и не из таких передряг, но не в этот раз. В четвертом сете он наконец-то сделал брейк и послал воздушный поцелуй британской публике, которая болела против него (так на Уимблдоне обычно и бывает, все болеют за андердога). Остаток сета остался за Новаком. Казалось, что исход матча уже был очевиден — когда Ноле, грубо говоря, берет поводья в свои руки, противник ничего не может с эти сделать.

В решающем сете Джокович отдал свою подачу и сломал ракетку о столб, на который натягивается сетка, — нервы не выдерживали даже у железного серба. Преимущество в один гейм помогло Карлосу наконец-то завершить это почти пятичасовое рандеву. Этот финал больших нервов заслуженно выиграл талантливый испанец, осчастливив свою семью, болельщиков и всех недоброжелателей Джоковича. Алькарас расплакался.

Карлос Алькарас с трофеем Уимблдона. Фото Reuters

Всего четвертый турнир на траве

Иногда забываешь, что Карлосу всего 20 и это его четвертый турнир на травяном покрытии, но это так. «Новак, ты меня очень вдохновляешь. Я начал играть в теннис, наблюдая за тобой. Я только родился, а ты уже выигрывал турниры. Все, как ты сказал, 36 — это новые 26. Я влюбился в траву... Я сыграл всего четыре турнира на траве, но очень доволен работой, которую мы делаем. Я очень быстро научился играть на этом покрытии и горжусь этим. После первого сета я подумал: «Карлос, подними уровень. Все ведь будут разочарованы (смеется). Это сбывшаяся мечта... Для 20-летнего парня, я не ожидал, что так быстро стану чемпионом. Я очень горжусь собой», — сказал Алькарас в послематчевом интервью.

За последние 14 «мейджоров» Джокович играл в финале 10 раз, в восьми из них выиграл, проиграл только Рафаэлю Надалю на «Ролан Гаррос» в 2020-м и Даниилу Медведеву на US Open в 2021-м, а теперь и Алькарасу.

Талантливые, молодые, полные сил и энергии теннисисты — Маттео Берреттини (финал Уимблдона-2021), Стефанос Циципас (финал «Ролан Гаррос» — 2021 и Australian Open-2023), Каспер Рууд (финал «Ролан Гаррос») — пытаются навязать борьбу, но становятся бессильными, когда выходят на корт против Новака. Все старались, все пытались, но одолеть великого Новака удалось только Медведеву и Алькарасу. Будущее уже началось!