«У нас одни цели на жизнь». История любви теннисистов Потаповой и Шевченко

Красивая лавстори теннисистов.

Спортивные достижения Потаповой и Шевченко

Анастасия Потапова — на конец мая 2024 года победительница пяти турниров WTA, два из которых — в одиночном разряде. Наивысшее место в мировом рейтинге — 21-е (в июне 2023 года).

В начале карьеры теннисистка выиграла один турнир «Большого шлема» в одиночном разряде — юниорский Уимблдон в 2016 году. Также россиянка на юниорском уровне финалистка трех ТБШ в парном разряде (US Open-2015, «Ролан Гаррос"-2016 и -2017). Потапова — бывшая первая ракетка мира среди юниоров.

Александр Шевченко — на конец мая 2024-го обладатель четырех титулов ITF в одиночном разряде и двух — в парном. Теннисист — победитель трех турниров серии Challenger. В активе игрока на уровне ATP — финал турнира в Метце. Его наивысшая позиция в мировом рейтинге — 45-я (на март 2024 года). С 2024 года россиянин выступает за Казахстан.

Александр Шевченко и Анастасия Потапова. Фото Соцсети

История знакомства Потаповой и Шевченко

Шевченко и Потапова знакомы с детства. Однако романтические отношения между ними возникли не сразу. У каждого была своя личная жизнь. В конце 2022 года Анастасии приписывали роман с венгерским теннисистом Мартоном Фучовичем. На матчах венгра россиянку видели в его боксе. Но девушка утверждала, что между ними только дружба. При этом Потапова не отрицает, что ее сердце в прошлом было занято другим.

«У нас были отношения с другими людьми до. Но было все не то и ощущалось все не так. С первого дня нашего общения с Сашей я уже говорила, что мы поженимся. Когда встречаются родственные души, ни о какой стремительности не думаешь. Мы не считаем, что торопимся. Потому что нам здорово вместе. У нас одни цели на жизнь, мы видим жизнь абсолютно одинаково», — признавалась Потапова «Чемпионату».

Анастасия раньше скрывала свою личную жизнь. И только в 2023 году она заявила, что состоит в отношениях с Александром Шевченко.

«Все произросло абсолютно из дружбы. Долго знала Сашу. Мы всегда очень близко дружили и где-то после Австралии поняли, что это, наверное, что-то большее, чем просто дружба. И как-то начали это развивать. Кто сделал этот шаг навстречу? Никто, наверное. Это как-то само получилось. Не было, не знаю такого, что Саша как-то подкатил. Через общение все пришло к этому. И не было даже вопросов: ни у меня, ни у Саши», — вспоминала теннисистка в интервью «Чемпионату».

А началось все с переписки в социальных сетях, до этого личного общения было мало. В основном виделись во время турниров.

«Я ответила ему на историю — он выложил из мартини-бара на Тенерифе. А я очень люблю мартини. Короче, я ему ответила: «О, мартини, прикольно, мой любимый бар был бы на Тенерифе». И все, и начали общаться. И до сих пор общаемся. И когда мы встретились, то выпили мартини», — рассказывала Потапова на YouTube-канале Дарьи Касаткиной.

После небольшой беседы молодые люди начали чаще переписываться. Затем Александр прилетел на турнир в Австралию поддержать девушку. Как признается сама теннисистка, традиционных ухаживаний не было, ей достаточно было общения и поступков, которые совершал возлюбленный. Однажды после проигранного матча на турнире в Дохе теннисист прилетел в Дубай к Насте, так как девушка заболела. Он неожиданно появился на пороге с куриным бульоном.

«Я все понимаю, ведь теннисистка. Было приятно. Тем более болела. И повод был: «Как, ты болеешь, а я буду там?» Мужчина. Буквально с супом прилетел», — рассказывала Потапова «Чемпионату».

В первое время спортсмены не садились в боксы друг друга, они не хотели преждевременно раскрывать публике информацию о своем новом статусе. При этом отношения позитивно сказались на игре обоих теннисистов. Потапова смогла подняться на наивысшее в карьере 21-е место в рейтинге WTA. Шевченко тоже взобрался вверх — он стал 45-й ракеткой мира.

Александр Шевченко и Анастасия Потапова. Фото Соцсети

Предложение и свадьба Потаповой и Шевченко

Роман развивался стремительно, и спортсмены не стали тянуть с помолвкой. Пара обручилась в сентябре 2023 года. Александр и Анастасия выложили в своих соцсетях фото, где на безымянном пальце теннисистки красуется кольцо, подписав эмодзи «сердечко», «обручальное кольцо» и «знак бесконечности». К поздравлениям в комментариях присоединились их коллеги. Среди них Анна Калинская, Камилла Рахимова, Динара Сафина.

Молодожены расписались 5 декабря 2023 года во Дворце бракосочетания № 1 в Санкт-Петербурге. Город был выбран для важного события из-за того, что в эти даты теннисисты выступали там на турнире «Трофеи Северной Пальмиры». А само торжество с гостями отпраздновали в Дубае. Все обязанности по организации взяла на себя невеста.

«Я взял на себя, вероятно, процента два обязанностей. А так, конечно, все на Насте, у нее к тому же раньше сезон закончился. Когда ты теннисист и играешь турниры, нереально параллельно отвлекаться на свадебные приготовления. Если бы в октябре — ноябре по полной занимался грядущей свадьбой, то, наверное, проиграл бы все в первых кругах, а заодно и сошел с ума», — рассказывал Шевченко «СЭ».

Для церемонии в ЗАГСе теннисистка выбрала белый брючный костюм, а уже на празднике невеста предстала в длинном белом платье с открытыми плечами и в фате.

Спортсменка взяла фамилию супруга, однако на корте она продолжит выступать как Потапова.

«Под чьей фамилией играть буду? Решила на корте оставить свою фамилию, играть под фамилией Потапова, но в жизни меняю фамилию. Здесь же можно объявить «мистер» и «миссис» Шевченко. Никто не обиделся, и это будет классно», — рассказывала Анастасия «Чемпионату».

Александр Шевченко и Анастасия Потапова. Фото Соцсети

Как и где живут российские теннисисты

После свадьбы многие переживали, что вслед за мужем теннисистка также сменит спортивное гражданство на казахстанское. Но этого в планах у Потаповой нет.

«Не переживайте — Настя не уйдет. Настя остается дома. Знаете, у нас у каждого свой выбор. На самом деле об этом все знали уже давно — это не было новостью. Все начали писать, хотя год назад было уже известно. Это точно. Плюс Саша не жил в России с девяти лет. Он решил принять такое решение. Я абсолютно не лезу в его теннисные истории. Решения он принимает сам, а моя задача как жены — просто поддержать его в любом начинании и выборе. Это то, что я сделала. Он рад, и я рада», — сказала Анастасия ТАСС.

Александр с детского возраста проживает в Австрии. Именно в эту страну теннисист и перевез свою жену.