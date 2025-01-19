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Сегодня, 11:00

Андреева и Шнайдер взяли реванш за Олимпиаду. Отомстили итальянкам и вышли в третий круг Australian Open

Андреева и Шнайдер вышли в третий круг Australian Open в парном разряде
Роман Кольцов
Корреспондент
Теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева.
Диана Шнайдер и Мирра Андреева.
Фото Getty Images
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Наши девушки одержали победу в двух сетах, несмотря на некорректное решение организаторов турнира.

Australian Open. Парный разряд
Женщины. Второй круг
Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия) — Сара Эррани/Ясмин Паолини (Италия, 4) — 7:5, 7:5

Российские теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева вышли в третий круг Australian Open в женском парном разряде. Наши девушки взяли реванш у итальянок Ясмин Паолини и Сары Эррани, которым уступили в финале Олимпиады-2024 в Париже.

Дальше — пара из Австралии

Юные россиянки вытащили два напряженных сета, преуспев в решающие моменты. Самой «качельной» получилась вторая партия: соперницы постоянно обменивались брейками, по очереди отдавая друг другу инициативу.

При 4:2 и 40:15 Андреева и Шнайдер проиграли гейм, а следом еще два кряду! Заставили понервничать российских фанатов тенниса, но главное — собрались в решающий момент. Отыграли подачу Паолини и Эррани на сет, взяли победу на своей с 0:30, а затем отправили грозных итальянок в нокаут с третьего матчбола.

«Лично я очень нервничала, но это был отличный матч. Думаю, что мы с Миррой обе были на него настроены. Соперницы очень опытные. Было тяжело. Но я очень рада и горжусь нами — как мы взяли контроль над вторым сетом, когда проиграли три гейма подряд. Психологически было тяжело, но вместе мы все преодолели. Поэтому мы и победили», — сказала Шнайдер после встречи.

Реванш за поражение на Олимпиаде в Париже состоялся. Теперь счет личных встреч — 1-1. И когда они встретятся на корте в следующий раз, уже на другом турнире, искры будут лететь. В этом нет сомнений.

А пока же Мирре и Диане предстоит сыграть с австралийской парой Кимберли Бирелл и Оливией Гадеки. И россиянкам будет совсем непросто, так как болельщики на трибунах будут активно поддерживать своих.

Теннисистка Мирра Андреева.
Фото Getty Images

Мирра и Диана теперь могут сосредоточиться на парном турнире

Незадолго до начала парной встречи Андреева завершила свое выступление в одиночке, уступив в четвертом круге главной фаворитке турнира — белоруске Арине Соболенко. И тут, конечно, хочется «поблагодарить» организаторов Australian Open, которые додумались поставить в расписание Мирры две игры подряд. Можно было и перенести парный матч хотя бы на более позднюю сессию, но никто этого делать не стал.

Впрочем, наша юная звездочка проиграла в одиночном разряде абсолютно по делу — 6:1, 6:2 за 1 час 3 минуты. Возможно, уже держа в уме игру в парном турнире.

Мирра Андреева и&nbsp;Арина Соболенко. Слишком сильна для Мирры. Соболенко летит к хет-трику на Australian Open

Шнайдер попрощалась с личным турниром еще раньше — в третьем круге, проиграв в упорной борьбе Донне Векич. Матч завершился со счетом 7:6 (7:4), 6:7 (3:7), 7:5 в пользу представительницы Хорватии. Переломный момент произошел в третьем сете, когда Диана вела 5:3 и подавала на победу, а в итоге отдала четыре гейма подряд.

Теперь Андреевой и Шнайдер не нужно расставлять приоритеты. Поэтому мы можем рассчитывать на то, что наши девушки поборются за первое место в парном турнире. Все возможности у них для этого есть.

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Теннис
Australian Open
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
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