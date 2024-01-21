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«Большой шлем»

Сегодня, 12:30

Мирра дала бой экс-чемпионке «Ролан Гаррос». Но юной звезде не хватило опыта

Россиянки Андреева и Тимофеева проиграли в четвертом круге Australian Open
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Теннисистка Мирра Андреева.
Мирра Андреева.
Фото Reuters
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Выступление Андреевой в Мельбурне завершилось в четвертом круге.

Открытый чемпионат Австралии. Женщины
Четвертый круг
Барбора Крейчикова (Чехия, 9) — Мирра Андреева (Россия) — 4:6, 6:3, 6:2
Марта Костюк (Украина) — Мария Тимофеева (Россия) — 6:2, 6:1

Мирра Андреева не сумела установить личный рекорд на турнирах «Большого шлема», прекратив выступления на дебютном Открытом чемпионате Австралии на стадии 1/8 финала. 16-летняя россиянки взяла у именитой соперницы Барборы Крейчиковой из Чехии первый сет, но бывшая вторая ракетка мира и победительница «Ролан Гаррос«-2021 на опыте сумела переломить ход поединка. Для нашей девушки четвертый круг «мейджора» — это повторение ее прошлогоднего успеха на Уимблдоне. Конечно, на этот раз хотелось большего, но с учетом прогресса в рейтинге и положительных эмоций в матчах против Жабер и Парри итоги Australian Open для юной звезды можно считать вполне приемлемыми.

Теннисистка Мария Тимофеева.
Мирра Андреева.
Фото Reuters

Позитивный итог

Мирра подарила своим болельщиками большую надежду благодаря великолепной концовке первого сета, в которой она реализовала брейк и повела в счете. Правда, во многом это случилось благодаря ошибкам Барборы — Крейчикова никак не могла поймать свою игру. Но рассчитывать, что такая опытная спортсменка развалится после первых же неудач, не приходилось. Подтверждением стала вторая партия, в которой 28-летняя чешка активизировалась и тут же взяла подачу Андреевой. Правда, юная россиянка немедленно отыгралась, но было видно, что 9-я «сеяная» нашла ключ к сопернице и начала методично ее «перемалывать».

Карен Хачанов, Мирра Андреева, Андрей Рублев. Рублев бьется за четвертьфинал, Хачанов и Андреева вылетели. Онлайн-трансляция Australian Open 21 января

После счета 2:2 во втором сете Барбора взяла семь геймов подряд, полностью перехватив инициативу — и по игре, и по счету. Этот рывок в конечном счете стал определяющим в исходе матча. До последнего верилось, что Мирра вот-вот очнется и организует такой же камбэк, как в поединке против Диан Парри (где наша теннисистка отыгралась со счета 1:5 в третьем сете). Однако либо Андреева растратила все свои эмоции двумя днями ранее, либо Крейчикова в ее нынешнем состоянии — не та соперница, которая может задергаться в победной для себя ситуации в поединке против малоопытной юниорки.

В общем, чуда не произошло. Мирра едет домой, не добравшись до гроссмейстерского рубежа в виде четвертьфинала и второй недели ТБШ. Эмоционально проиграть матч, в котором вела в счете, конечно, не слишком здорово. Однако теннисная карьера состоит не только из побед, и умение справляться с неудачами — тоже важная часть навыков топ-игрока. В конце концов, Андреева выступила в Мельбурне лучше, чем все «сеяные» россиянки, и вплотную подобралась в первой тридцатке рейтинга WTA. А благодаря разгрому шестой ракетки мира Онс Жабес собрала множество позитивных отзывов в СМИ и соцсетях. Для первого взрослого Открытого чемпионата Австралии этого более, чем достаточно.

Трудный момент

В четвертьфинале Крейчикова сыграет с белоруской Ариной Соболенко. С учетом того уровня, который сейчас демонстрирует вторая ракетка мира, шансов против нее у Мирры, положа руку на сердце, все равно было немного. Хотя опыта поединков против лидеров женского тенниса тоже надо набираться. Четвертьфиналы «Большого шлема» у Андреевой, надо полагать, еще будут. И свидания с грозными соперницами — тоже. Сейчас же для юной теннисистки главное — успешно пережить тот трудный момент, когда в ее игре исчезнет кураж дебютантки и начнутся настоящие трудовые будни. А это, скорее всего, случится совсем скоро.

Мария Тимофеева.
Фото Reuters

Увы, не смогла продолжить свои подвиги на Открытом чемпионате Австралии и другая молодая россиянка — Мария Тимофеева. 20-летняя спортсменка сенсационно одержала в Мельбурне шесть побед подряд и не только впервые в карьере преодолела сито квалификации турнира «Большого шлема», но и добралась до четвертого круга. Не исключено, что Мария сама испугалась собственной прыти и в итоге не выдержала давления. Во всяком случае, в поединке против украинки Марты Костюк Тимофеева не смогла оказать достойного сопротивления, сумев взять только три сета. Костюк впервые вышла в четвертьфинал «мейджора», где сыграет против четвертой «сеяной» Коко Гауфф из США.

Мария Тимофеева. Биография Марии Тимофеевой: детство и карьера российской теннисистки

В женской сетке ко второй неделе австралийского «Шлема» осталась только одна россиянка — Анна Калинская в понедельник попытается пробиться в четвертьфинал в матче против итальянки Жасмин Паолини. Обе соперницы ранее ни разу не выигрывали в основных сетках «мейджоров» более одного матча, а сейчас будут сражаться за выход в топ-8. Чем бы это ни закончилось, Анна все равно — большая умница. Хотя хочется, конечно, верить в лучше.

Теннис
Australian Open
Мария Тимофеева
Мирра Андреева
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