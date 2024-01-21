Мирра дала бой экс-чемпионке «Ролан Гаррос». Но юной звезде не хватило опыта

Выступление Андреевой в Мельбурне завершилось в четвертом круге.

Открытый чемпионат Австралии. Женщины

Четвертый круг

Барбора Крейчикова (Чехия, 9) — Мирра Андреева (Россия) — 4:6, 6:3, 6:2

Марта Костюк (Украина) — Мария Тимофеева (Россия) — 6:2, 6:1

Мирра Андреева не сумела установить личный рекорд на турнирах «Большого шлема», прекратив выступления на дебютном Открытом чемпионате Австралии на стадии 1/8 финала. 16-летняя россиянки взяла у именитой соперницы Барборы Крейчиковой из Чехии первый сет, но бывшая вторая ракетка мира и победительница «Ролан Гаррос«-2021 на опыте сумела переломить ход поединка. Для нашей девушки четвертый круг «мейджора» — это повторение ее прошлогоднего успеха на Уимблдоне. Конечно, на этот раз хотелось большего, но с учетом прогресса в рейтинге и положительных эмоций в матчах против Жабер и Парри итоги Australian Open для юной звезды можно считать вполне приемлемыми.

Мирра Андреева. Фото Reuters

Позитивный итог

Мирра подарила своим болельщиками большую надежду благодаря великолепной концовке первого сета, в которой она реализовала брейк и повела в счете. Правда, во многом это случилось благодаря ошибкам Барборы — Крейчикова никак не могла поймать свою игру. Но рассчитывать, что такая опытная спортсменка развалится после первых же неудач, не приходилось. Подтверждением стала вторая партия, в которой 28-летняя чешка активизировалась и тут же взяла подачу Андреевой. Правда, юная россиянка немедленно отыгралась, но было видно, что 9-я «сеяная» нашла ключ к сопернице и начала методично ее «перемалывать».

После счета 2:2 во втором сете Барбора взяла семь геймов подряд, полностью перехватив инициативу — и по игре, и по счету. Этот рывок в конечном счете стал определяющим в исходе матча. До последнего верилось, что Мирра вот-вот очнется и организует такой же камбэк, как в поединке против Диан Парри (где наша теннисистка отыгралась со счета 1:5 в третьем сете). Однако либо Андреева растратила все свои эмоции двумя днями ранее, либо Крейчикова в ее нынешнем состоянии — не та соперница, которая может задергаться в победной для себя ситуации в поединке против малоопытной юниорки.

В общем, чуда не произошло. Мирра едет домой, не добравшись до гроссмейстерского рубежа в виде четвертьфинала и второй недели ТБШ. Эмоционально проиграть матч, в котором вела в счете, конечно, не слишком здорово. Однако теннисная карьера состоит не только из побед, и умение справляться с неудачами — тоже важная часть навыков топ-игрока. В конце концов, Андреева выступила в Мельбурне лучше, чем все «сеяные» россиянки, и вплотную подобралась в первой тридцатке рейтинга WTA. А благодаря разгрому шестой ракетки мира Онс Жабес собрала множество позитивных отзывов в СМИ и соцсетях. Для первого взрослого Открытого чемпионата Австралии этого более, чем достаточно.

Трудный момент

В четвертьфинале Крейчикова сыграет с белоруской Ариной Соболенко. С учетом того уровня, который сейчас демонстрирует вторая ракетка мира, шансов против нее у Мирры, положа руку на сердце, все равно было немного. Хотя опыта поединков против лидеров женского тенниса тоже надо набираться. Четвертьфиналы «Большого шлема» у Андреевой, надо полагать, еще будут. И свидания с грозными соперницами — тоже. Сейчас же для юной теннисистки главное — успешно пережить тот трудный момент, когда в ее игре исчезнет кураж дебютантки и начнутся настоящие трудовые будни. А это, скорее всего, случится совсем скоро.

Мария Тимофеева. Фото Reuters

Увы, не смогла продолжить свои подвиги на Открытом чемпионате Австралии и другая молодая россиянка — Мария Тимофеева. 20-летняя спортсменка сенсационно одержала в Мельбурне шесть побед подряд и не только впервые в карьере преодолела сито квалификации турнира «Большого шлема», но и добралась до четвертого круга. Не исключено, что Мария сама испугалась собственной прыти и в итоге не выдержала давления. Во всяком случае, в поединке против украинки Марты Костюк Тимофеева не смогла оказать достойного сопротивления, сумев взять только три сета. Костюк впервые вышла в четвертьфинал «мейджора», где сыграет против четвертой «сеяной» Коко Гауфф из США.

В женской сетке ко второй неделе австралийского «Шлема» осталась только одна россиянка — Анна Калинская в понедельник попытается пробиться в четвертьфинал в матче против итальянки Жасмин Паолини. Обе соперницы ранее ни разу не выигрывали в основных сетках «мейджоров» более одного матча, а сейчас будут сражаться за выход в топ-8. Чем бы это ни закончилось, Анна все равно — большая умница. Хотя хочется, конечно, верить в лучше.