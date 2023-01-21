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Рублев вслед за Хачановым прорывается во вторую неделю в Австралии. Лучший теннисист России не оставил шансов британцу

Рублев переиграл Эванса на Australian Open
Анастасия Плетнева
Корреспондент
Андрей Рублев.
Фото Global Look Press
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Убедительная игра от лидера сборной России против Даниэля Эванса.

Теннис. Australian Open. Мужчины. Третий круг
Андрей Рублев (Россия, 5) — Дэниэл Эванс (Великобритания, 25) — 6:4, 6:2, 6:3

Выход Андрея Рублева во вторую неделю турнира прогнозировался. В четвертьфинале, возможно, его может ждать Новак Джокович, но Открытый чемпионат Австралии уже дарил много сюрпризов. Почему бы не появиться еще одному из них? Пока что Рублев четко выполняет свою задачу и делает то, что от него ожидают, — обыгрывает соперников более низкого уровня. Даниэль Эванс из Великобритании, честно говоря, тоже такой игрок. Хотя по счету личных встреч между теннисистами и не скажешь — четко 3:3. В 2022 году дважды сильнее оказывался Рублев, один раз — Эванс. Но на этот раз лучший теннисист России не оставил шансов британцу.

Хачанов берет пример с Медведева

Ранее экс-первая ракетка мира Даниил Медведев уступил в третьем круге Australian Open и не вышел во вторую неделю чемпионата. Для кого-то сенсационно, а для кого-то нет, но в сетке остались два российских теннисиста. Карен Хачанов, в субботу обыгравший Фрэнсиса Тиафо, и Андрей Рублев, в ночь на субботу игравший с Даниэлем Эвансом. Рублев в последнее время часто доходит как минимум до четвертьфиналов «Шлемов», и сейчас вовсю стремится к этому.

Верхняя половина сетки мужского турнира лишилась не только главного фаворита Рафаэля Надаля, но и Даниила Медведева. Экс-первая ракетка мира теперь точно покинет в топ-10 по итогам Открытого чемпионата Австралии впервые за несколько лет. Надеемся, что Медведев все-таки сможет обрести себя прежнего, и такое падение только поможет ему в этом.

Зато там еще держится Карен Хачанов, который уже в 1/8 финала. Хачанов в день рождения своего соперника Тиафо не дал ему шанса отпраздновать, как следует — отыгрался с 1:6 в четвертом сете. Причем сам Карен в интервью после матча сказал, что готовился к пятой партии. Но их оказалось всего четыре. «Фрэнсис играл здорово. Я знаю, что у него сегодня день рождения. Мне жаль. В прошлом матче я обыграл австралийца — трибуны были, мягко говоря, не в восторге (смеется). Теперь обыграл Фрэнсиса в день рождения. Надеюсь, я продолжу побеждать», — прокомментировал россиянин свою очередную победу.

Хачанов, как и Медведев, заряжается от трибун — и даже от негативной энергетики, когда болеют против него. В матче против Тиафо зрители явно были не на стороне Карена и даже радовались его ошибкам. Но все равно так играть приятнее, чем при пустом зале. «Мне нравится такая атмосфера на корте, но я просто прошу проявлять уважение между розыгрышами. Считаю, что радоваться двойной ошибке — это как-то не очень. Но, опять же, это вам решать. Если хотите радоваться моим ошибкам — радуйтесь. Я не против», — такой своеобразный вызов от Хачанова.

Даниил Медведев. Фиаско Медведева. Хачанов в четвертом круге Australian Open, а Даниил — вне топ-10

Рублев принял подарок от соперника и обыграл его

Практически весь первый сет матча Рублева против Эванса была плотная борьба на корте — в средине еще нашлись затяжные геймы, где шансы на брейки, в принципе, были у обоих. В итоге дело шло к тай-брейку, но Андрей с этим не согласился — с первой же попытки реализовался сетбол, оказавшись ментально увереннее Даниэля. Выиграл россиянин, в том числе, благодаря виннерсам, которых оказалось в два раза больше, чем у британца.

Забавный момент — по ходу первого сета Эванс поделился едой с Рублевым. У того, видимо, закончились бананы, поэтому Даниэль любезно кинул свой сопернику. Повлияло ли это как-то на дальнейший исход поединка, сказать сложно. Но в следующих партиях Андрей лидировал за явным преимуществом.

Во второй партии у Эванса просела первая подача — случилось это примерно в середине партии, когда он под ноль вел в гейме на своей подаче, а потом проиграл его. Рублев же начал активнее действовать на приеме, в результате чего он сделал целых два брейка. И дальше действовал в том же темпе — оформил ранний брейк, после чего мог получить еще один. Эванс кое-как справился с тем геймом, так что пришлось решать дело на своей подаче. Задела хватило, и Рублев выходит в следующий круг вслед за Хачановым.

Далее Андрей встретится с победителем пары Уго Умбер — Хольгер Руне — по итогам двух партий впереди был датчанин.

Андрей Рублев. Андрей Рублев: биография российского теннисиста

Теннис
Australian Open
Андрей Рублев
Дэниел Эванс
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Фиаско Медведева. Хачанов в четвертом круге Australian Open, а Даниил — вне топ-10