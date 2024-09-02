Вечер упущенных возможностей. Рублев остался без четвертьфинала US Open

Проиграл Димитрову в пяти сетах.

US Open. Четвертый круг

Григор Димитров (Болгария, 9) — Андрей Рублев (Россия, 6) — 6:3, 7:6 (7:3), 1:6, 3:6, 6:3

Несмотря на героический камбэк, Андрей Рублев все-таки уступил путевку в 1/4 финала Григору Димитрову. Опытный болгарин смог собраться на решающий сет, а россиянин помог ему, совершив серию невынужденных ошибок. Обидное поражение в матче, где оба теннисиста не смогли продемонстрировать свои лучшие качества.

Пощечина

Димитров дошел до четвертого круга, не проиграв ни гейма (разгромил Жаке, Хидзикату и Грикспора). Путь Рублева к этому матчу был гораздо сложнее. Уже во втором круге пришлось отыгрываться с 0:2 в матче с Артуром Риндеркнешем, а в следующем круге помучаться с Иржи Легечкой. Хотя плотная игра россиянина в матче с чехом вселяла оптимизм, что Андрей не только пройдет Григора, но и наконец-то преодолеет заколдованную стадию четвертьфинала (там маячил кто-то из пары Тиафо — Попырин).

Однако реальность оказалась суровее. В первом сете Димитрову хватило одного брейка в четвертом гейме, чтобы повести в счете (две двойные и две невынужденные ошибки от Рублева). Причем в пятом гейме Андрей мог тут же вернуться в игру, но свои три брейк-пойнта не реализовал. Вторая партия началась для Рублева катастрофически. Он проигрывал 0:40 на своей подаче, но в этот момент стал так мощно вводить мяч в игру, что выиграл пять розыгрышей подряд. Перехватить инициативу не получилось, хотя шансы для этого были. В четвертом гейме россиянин имел два брейк-пойнта, в шестом — повел 30:0. Димитров всякий раз отыгрывался, но брейк назревал.

И Рублев наконец-то сделал его в восьмом гейме (Григор сделал три двойных, 5:3). А выйдя подавать на сет сделал два эйса подряд. А вот что случилось дальше, не сможет объяснить ни Андрей, ни его тренер Фернандо Висенте. Россиянин безропотно позволил сопернику сделать обратный брейк, а потом провалил тай-брейк, в котором вел со счетом 3:1. После этого Димитров выиграл шесть розыгрышей подряд и оказался в сете от выхода в четвертьфинал. Причем не сказать, что Григор показывал какую-то фантастическую игру или какое-то невероятное движение. Довольно надежно играл с задней линии и пользовался ошибками соперника. Особенно Рублев очень неудачно выходил к сетке. После одного из таких сорваных выходов Андрей дал себе мощную пощечину.

Григор Димитров. Фото Reuters

В компании с Фрицом

После поражения на тай-брейке Рублев сходил на туалетный перерыв, после которого вернулся другим игроком. Третий сет он взял за 28 минут, буквально уничтожив Григора. Например, при счете 4:1 он выиграл гейм, сделав четыре эйса подряд. Болгарин был в нокауте и не смог прийти в себя в четвертом сете. В первом и третьем гейме Андрей дважды взял свою подачу под ноль, а в шестом — сделал брейк с первого же брейк-пойнта (4:2). Вскоре россиянин сравнял счет, а Григор продолжал коллекционировать двойные ошибки. К концу встречи у него набралось 12 двойных (у Рублева — 10) и всего 43 очка на приеме (63). Однако даже с такой статистикой именно болгарин прошел дальше.

В пятой партии уже Рублева как будто подменили (12 невынужденных ошибок). В четвертом гейме Димитров неожиданно легко сделал брейк (3:1), а в седьмом невероятным образом сумел сохранить преимущество. Дело было так: после двух двойных ошибок Рублев повел 15:40. Но в ответ стал ошибаться в каждом розыгрыше и позволил сопернику выйти вперед — 5:2. Больше таких шансов Григор не дал и впервые с 2019 года вышел в четвертьфинал US Open. Присутствовавшая на матче Серена Уильямс долго аплодировала победителю.

Фото Reuters

Он добрался до этой стадии турниров «Большого шлема» второй раз в сезоне (после «Ролан Гаррос»). В прошлый раз два четвертьфинала ТБШ в один сезон у болгарина было 10 лет назад (Australian Open и Уимблдон). Андрей же не смог защитить прошлогодний четвертьфинал и потерял 160 очков рейтинга.

Еще одним четвертьфиналистом US Open стал Тэйлор Фриц, обыгравший Каспера Рууда (3:6, 6:4, 6:3, 6:2). Американец повторил свой лучший результат на US Open, который показал год назад. За выход в полуфинал ему играть с Брэндоном Накашимой или Александром Зверевым.