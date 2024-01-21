«Подумал, что умру, но сделаю все для победы». Рублев наказал недавнего обидчика Джоковича

Впереди четвертьфинал с Синнером.

Australian Open-2024

Мужчины

Четвертый круг

Андрей Рублев (Россия) — Алекс де Минаур (Австралия)— 6:4, 6:7, 6:7, 6:3, 6:0

Янник Синнер (Италия) —Карен Хачанов (Россия)—6:4,7:5, 6:3

Андрей Рублев одержал волевую победу над Алексом Де Минауром и смог второй год подряд выйти в четвертьфинал Australian Open. Теннисисты провели на корте 4 часа 15 минут. Австралиец вел 2:1 по сетам, но в двух заключительных партиях россиянин позволил взять ему всего три гейма. Следующим соперником Рублева станет Янник Синнер, который в свою очередь смог переиграть Карена Хачанова в трех сетах. В личных встречах итальянец впереди (4:2).

Два тай-брейка за де Минуаром

Австралиец считался чуть ли не фаворитом матча с пятой ракеткой мира. Во-первых, он был впереди в личном противостоянии с Андреем (3:2, обменялись победами в прошлом году). Во-вторых, де Минаур в начале этого сезона уже успел обыграть Новака Джоковича, Александра Зверева и Тэйлора Фритца в рамках United Cup в Сиднее. В Мельбурне же Алекс показывает, пожалуй, лучший теннис в карьере. При сумасшедшей поддержке своих соотечественников он практически не затратил сил в трех стартовых матчах.

Рублев испытал серьезные трудности в первом круге против Тиагу Сейбота (пришлось отыгрываться с 0:2), но затем смял американцев Кристофера Юбэнкса и Себастьяна Корду в трех сетах. К тому же Андрей еще не проигрывал в этом сезоне, за пару недель до Australian Open выиграв свой 15-й титул в Гонконге (WTA-250).

Так что намечалась эпическая битва. Первый сет это только подтвердил. Рублев сделал ранний брейк и сумел закрепить преимущество (4:1). В ответ де Минуар сумел выиграть три гейма подряд и повел 30:0 в девятом. Однако Андрей собрался в нужный момент и все же смог отстоять свою подачу (5:4). А следом сумел заработать две сетбола уже на подаче Алекса. Первый австралиец сумел отыграть, а на втором допустил двойную ошибку.

От досады де Минуар пнул прилетевший мяч ногой, а полный стадион, болеющий за своего лучшего теннисиста, на несколько минут погрузился в тишину. Рублев почувствовал, что наступил хороший момент развить свое преимущество. Уверенно взял стартовый гейм и получил брейк-пойнт во втором. Но все-таки удержав свою подачу, Алекс преобразился. Андрей чудом дотянул до тай-брейка во втором сете. Дважды он проигрывал 15:40 на своей подаче (в пятом и седьмом геймах) и всякий раз находил силы отыграться. Но на тай-брейке удача все-таки сопутствовала австралийцу. При счете 4:4 Рублев допустил две несвойственные ему ошибки и де Минуар уже не отпустил соперника.

Выигранный сет окрылил австралийца. Теперь каждый его победный розыгрыш зрители встречала так, как будто это победное очков в финале «Шлема». Впрочем, для Алекса, который пока не играл в четвертьфинале AO, это действительно был матч жизни. В третьей партии ему удалось сделать быстрый брейк, а затем и повести 3:0. Однако австралиец почувствовал проблемы с голеностопом и вызвал на корт доктора. Примерно 10-минутная пауза явно не пошла ему на пользу. Рублев перехватил преимущество, а в девятом гейме сумел сделать обратный брейк (5:4). Впрочем, говорить о серьезном характере травмы австралийца не приходилось. Практически все розыгрыши получались длительными, и выигрывать их Рублеву зачастую приходилось виннерсами.

В 12-м гейме Андрею пришлось отыгрывать матчбол. Рублев попал в линию и спустя несколько минут вновь перевел дело на тай-брейк. В нем долгое время сохранялось полное равенство, но при счете 3:3 сетка сыграла за хозяина корта. Это расстроило Рублева. Он дважды ошибся по длине после не самых сильных подач соперника и поставил себя в очень тяжелое положение. Отыграть три матбола не получилось, и Алекс вышел вперед.

Алекс де Минаур. Фото Reuters

Показанный язык

Впрочем, никто не сомневался в бойцовских качествах Рублева. В своей карьере он выиграл восемь пятисетовых матчей, поэтому вся борьба была еще впереди. Во втором гейме четвертого сета Андрей очень красивым ударом оформил очередной брейк в этом матчей (2:0). Алекс же в одном из розыгрышей показал своей команде, что стопа его все-таки беспокоит. Впрочем, это не мешало австралийцу здорово передвигаться по корту и мощно пробивать коронный форхенд. Уже в пятом гейме де Минуар отыграл брейк (2:3), но следом опять уступил свою подачу (2:4). Этого Рублеву хватило, чтобы выправить положение. На сет он подал под ноль, вновь заставив австралийскую публику на какое-то время притихнуть.

А как Рублев потрясающе начал решающий сет! Буквально за пять минут Андрей выиграл восемь розыгрышей подряд (2:0). Причем ему удавались великолепные комбинации, раз за разом разводя соперника и мяч по разным углам корта. Алекс пришел в себя только в третьем гейме, но Рублеву удалось загнать австралийца на «ровно» и заработать решающее очко великолепным ударом справа (3:0). От радости Рублев показал язык разочарованной публике, которая начала свистеть в сторону нашего теннисиста.

Однако такого Рублева уже ничего не могло остановить. Спустя 15 минут Андрей повесил сопернику «баранку» и оформил свой 10-й выход в четвертьфинал турниров «Большого шлема». Предыдущие девять попыток выйти в полуфинал закончились неудачно, а впереди матч со скрытым фаворитом австралийского «мейджора».

«Когда я проигрывал 1:2 по сетам, сделал брейк в начале четвертого и сразу проиграл подачу, я сказал себе: «Нет, ты умрешь, но сделаешь все[для победы]», — отметил после матча Рублев. — И мне удалось заиграть лучше, найти энергию и победить. С Алексом всегда тяжело. Мы уже пару раз играли, и все матчи были такими же драматичными. Он один из самых быстрых игроков, его движение и скорость - это безумие. Все видели, как тяжело мне было».

Андрей Рублев. Фото Reuters

Неиспользованные шансы

Карен провел сильный Australian Open 2024, хотя и не смог повторить свое прошлогоднее достижение, когда ему удалось добраться аж до полуфинала. В этот раз Хачанов выиграл три матча. Да, соперников россиянина вряд ли можно было назвать звездными, но тот же Томаш Махац смог разгромить Фрэнсиса Тиафо. А Карен смог дожать 23-летнего чеха, выиграв у него два тяжелых тай-брейка.

А вот дальше Карену предстоял матч с Янником Синнером, который наряду с Новаком Джоковичем и Карлосом Алькарасом выглядел едва ли не главным фаворитом первого турнира «Большого шлема» 2024 года. В трех стартовых раундах итальянец не проиграл ни одного сета. Например, сильный аргентинец Себастьян Баэс смог взять у Янника всего четыре гейма. Хачанов показал борьбу совсем другого уровня, порой демонстрируя фантастический теннис (его успешному твиннеру в третьем сете аплодировал весь стадион), но и этого не хватило, чтобы взять у Синнера хотя бы одну партию.

Хотя шансы были. В первом сете при счете 5:4 в пользу Янника Карен заработал сразу четыре брейк-пойнта, но реализовать их не получилось. У Синнера тут же получилось развинтить преимущество, начав вторую партию с брейка. Но Карен тут же сделал обратный брейк, очень уверенно отработав на приеме. Но концовка вновь осталась за итальянцем. При счете 5:5 Карен вел 40:15 на своей подаче, и казалось, что обеспечил себе минимум тай-брейк, но тут неожиданно проиграл четыре розыгрыша подряд. Синнер повел 6:5 и без проблем подал на сет. В третьей партии равная игра была до седьмого гейма (3:3), который Карен уступил, хотя играл очень сильно. Просто Синнер в этот момент выглядел настоящей стеной и играл безошибочно. И так продолжалось уже до конца встречи.

Синнер взял реванш за поражение в пяти сетах на US Open 2020 и теперь ведет в очном противостоянии со счетом 3:1. 22-летний итальянец в шестой раз вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема». В 1/2 итальянец выходил лишь однажды — на «Уимблдоне» — 2023.