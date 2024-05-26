Рублеву не помешали крики и швыряние ракетки. Россиянин победно стартовал на «Ролан Гаррос»

Андрей обыграл в четырех партиях Таро Даниэля.

«Ролан Гаррос». Первый круг

Мужчины

Андрей Рублев (Россия, 6) — Таро Даниэль (Япония) — 6:2, 6:7 (3:7), 6:3, 7:5



Женщины

Мария Боузкова (Чехия) — Вероника Кудерметова (Россия, 29) — 6:2, 6:4

Ван Яфань (Китай) — Мария Тимофеева (Россия) — 6:3, 6:3

С победы начала «Ролан Гаррос» одна из главных российских надежд Андрей Рублев. Наш теннисист в непростом четырехсетовом матче обыграл японца Таро Даниэля, причем в отдельные моменты он не мог справляться с эмоциями. Но все же сумел найти путь к выходу во второй круг, в отличие от соотечественниц Вероники Кудерметовой и Марии Тимофеевой.

В расширенном списке фаворитов

Рублев, как известно, ни разу не доходил на «Больших шлемах» дальше четвертьфинала, но титул на «мастерсе» в Мадриде вкупе с победой в столице Испании над Карлосом Алькарасом поневоле заставил экспертов включить россиянина в расширенный список фаворитов. Хотя в целом назвать грунтовый сезон для Андрея успешным сложновато — да, в Мадриде все сложилось в лучшем виде, однако на «мастерсе» в Монте-Карло и в Барселоне Рублев вылетал уже на самом старте, а в Риме выиграл только один матч.

Впрочем, слабое выступление в Риме было во многом предсказуемо, ведь в Мадриде Андрей выступал на фоне болезни и очень сильно измотался. «Я был истощен. Восстановиться так быстро оказалось невозможно, особенно после такого количества лекарств. Полное опустошение — и моральное, и физически сил не было. В Мадриде ни на что уже не было энергии. Только на то, чтобы жаловаться», — приводит слова россиянина Sports.ru. Понятно, что последние пара недель пошли ему на пользу в плане восстановления, что он и сам признал, сообщив, что полностью выздоровел. Но стартовый матч на «Ролан Гаррос» против японца Таро Даниэля все равно внушал определенные опасения. Особенно с учетом статистики — на трех из пяти последних турниров стартовый матч становился для Андрея и последним.

Конечно, с жребием в плане соперника на старте россиянину отчасти повезло — Даниэль занимает 80-е место в рейтинге ATP, прежде он никогда не забирался в топ-50 и на турнирах «Большого шлема» никогда не блистал. Вместе с тем японец известен как теннисист, способный оказать достойное сопротивление даже очень сильным игрокам. И победить малой кровью у Рублева действительно не получилось. Хотя первый сет сложился для него относительно легко. Со счета 2:2 он взял четыре гейма подряд, причем даже разок успешно укоротил, что обычно ему несвойственно.

Казалось, когда японец сделал на сетболе Андрея двойную ошибку, он уже готов к капитуляции. Или как минимум к столь же неуверенному старту второй партии. Однако впечатление оказалось обманчивым. Мало того, в третьем гейме этого сета Даниэль имел шесть брейк-пойнтов. К счастью, Андрей отыгрался и взял подачу эйсом. После чего ответил Таро любезностью на любезность — не реализовал в шестом гейме тройной брейк-пойнт. А в десятом гейме на подаче соперника Рублев упустил три сетбола. Он постепенно начал заводиться и вскоре на тай-брейке сыграл ниже своего уровня, позволив сопернику сравнять счет по партиям.

Таро Даниэль. Фото Reuters

Сложности с самоконтролем продолжаются

В дебюте третьего сета россиянин и вовсе потерял самообладание, вновь не взяв в выгодной ситуации подачу Даниэля. Швыряние ракетки, громкие ругательства — все это вряд ли улучшало его игру. Хорошо хоть, такой период продлился недолго. В третьем гейме Рублев взял-таки подачу соперника, сделал решающий брейк, а сет взял даже не на подаче, а на приеме. Вот только в четвертом сете у него вновь начались проблемы.

В пяти геймах подряд на приеме японца Андрей вел 30:15, разок даже имел брейк-пойнт, но разбазарил шансы, вновь начать ругаться и кидать «орудие труда». А при 5:5 под крики «Таро! Таро!» ему пришлось отыгрывать двойной скрытый сетбол. Он выстоял, а затем взял-таки подачу Даниэля и, кстати, всего лишь в четвертый раз в карьере вышел во второй круг «Ролан Гаррос». «Очень сложный матч. Условия были сложные, в том числе из-за ветра. Доволен, что удалось победить. Чувствую себя очень хорошо физически», — коротко подвел итог матча Рублев.

К сожалению, старт россиянок в женском одиночном разряде получился куда менее удачным. Всего в основную сетку пробилось 15 наших соотечественниц, но буквально через два часа после старта грунтового турнира «Большого шлема» наша «армада» недосчиталась двоих — Вероники Кудерметовой и Марии Тимофеевой. Кудерметова, хоть и попала в посев, в нынешнем сезоне пока не блещет. Перед «Ролан Гаррос» в чемпионской гонке она практически замыкала топ-50. В Риме и Мадриде она вылетала в первых кругах и в Париже также не блеснула, уступив в двух сетах Мари Боузковой из Чехии.

Пусть с 1:4 во втором сете Кудерметова взяла три гейма подряд, но большего добиться не сумела, отдав в решающий момент свою подачу. Таким образом, Вероника практически наверняка лишилась шансов на попадание в четверку российских участниц Олимпиады в одиночном разряде — на момент завершения «Ролан Гаррос» (тогда, напомним, будут подведены итоги олимпийской квалификации) она будет в лучшем случае шестой ракеткой России. И сможет претендовать на поездку на Игры-2024 только в случае отказа двух, а то и трех соотечественниц. Что касается Тимофеевой, то Мария после своего прорыва в четвертый круг Australian Open 2024 из квалификации в последнее время также не блистала, уступив на «Ролан Гаррос» в двух партиях китаянке Ван Яфань.