Рублев сдался обидчику Медведева и победил. Россиянин провел драматичный матч на старте Australian Open

Бразилец Тиаго Сейбот Уайлд едва не сотворил самую громкую сенсацию первого дня в Мельбурне.

Теннис. Australian Open 2024. Первый круг

Мужчины

Андрей Рублев (Россия, 5) — Тиагу Сейбот Уайлд (Бразилия) — 7:5, 6:4, 3:6, 4:6, 7:6 (10:6)

Хауме Мунар (Испания) — Александр Шевченко (Россия) — 6:3, 6:3, 6:1

Павел Котов (Россия) — Артур Риндеркнех (Франция) — 7:5, 6:1, 6:7 (6:8), 6:7 (5:7), 6:3

Женщины

Камилла Рахимова (Россия) — Эмина Бектас (США) — 6:4, 6:4

Элина Аванесян (Россия) — Бай Чжосюань (Китай) — 4:6, 7:5, 6:2

Мария Тимофеева (Россия, Q) — Ализе Корне (Франция, WC) — 6:2, 6:4

Аманда Анисимова (США) — Людмила Самсонова (Россия, 13) — 6:3, 6:4

Алина Корнеева (Россия, Q) — Сара Соррибес Тормо (Испания) — 4:6, 6:3, 6:2

Первый же матч на Australian Open едва не стал для одного из лидеров российского, да и мирового тенниса Андрея Рублева последним. В стартовый день первого в сезоне турнира «Большого шлема» в Мельбурне Рублев во встрече с бразильцем Тиаго Сейбот Уайлдом вел 2:0 по сетам, но упустил преимущество и довел игру до супертайбрейка пятой партии, где уступал с двумя мини-брейками и по, его признанию, уже не верил в победу. Но все же, в отличие от Даниила Медведева на прошлогоднем «Ролан Гаррос», Андрей сумел-таки одолеть бразильца, пусть и потратил очень много сил.

Соперник поймал кураж

Прошлый сезон получился для Рублева, пожалуй, лучшим в карьере. Да, были сбои, но россиянин выиграл свой первый «мастерс» (в Монте-Карло) и стал по итогам года пятой ракеткой мира. К тому же он впечатляюще, с титула в Гонконге, начал сезон. Так что наверняка рассчитывал на первый в карьере выход в полуфинал турнира «Большого шлема», тем более в четвертьфинале он шел на итальянца Янника Синнера, которого в плане опыта таких турниров не сравнить, скажем, с сербом Новаком Джоковичем.

Однако соперник по первому кругу Андрею достался, прямо скажем, непростой. Сейбот Уайлд получил известность на прошлогоднем Открытом чемпионате Франции, когда в ранге 172-й ракетки мира в пяти партиях победил Медведева, находившегося тогда в отличной форме после выигрыша «мастерса» в Риме. К концу прошлого сезона 23-летний Тиаго уже вошел не только в топ-100, но и в топ-80. А в начале 2024-го дал серьезный бой поляку Хуберту Хуркачу на United Cup, пусть и уступил.

Андрей Рублев. Фото Reuters

К тому же Сейбот Уайлд — теннисист, который на большом стадионе способен поймать кураж и заиграть на топ-уровне. Так он провел матч с Медведевым в мае 2023-го, так играл и против Рублева. Хотя поначалу казалось, что Андрей не испытает особых проблем. Да, в первой партии бразилец повел с одним брейком 3:0, но затем россиянин сравнял счет по геймам. А при 5:5 сделал еще один брейк и спокойно подал на сет. Во второй партии Рублев вообще быстро повел 5:1 и, хотя Тиаго один брейк отыграл, на большее его не хватило.

Россиянин мог получить преимущество и в третьей партии, однако при 1:1 упустил три брейк-пойнта. Расплата последовала мгновенно — в четвертом гейме Сейбот Уайлд сделал брейк. После чего бразилец воспрял духом, а Андрей начал нервничать. Рублев расстраивался и ругался все громче, а его оппонент улыбался после шикарных ударов все шире. Бразилец взял третий сет, затем по такому же сценарию — четвертый.

Помогли мысли о поражении?

«Тьяго — суперопасный и суперталантливый игрок. Когда он в правильном настроении, он так сильно и чисто бьет по мячу, что победить его очень сложно. Признаюсь, в пятом сете я начал думать о его матче с Даниилом на «Ролан Гаррос». Когда упустил столько возможностей, мне стало казаться, что все закончится так же, как и тогда с Медведевым», — честно признался Рублев после окончания встречи. И, надо признать, предпосылки для упаднических мыслей были.

В решающем сете Андрей заиграл лучше, он уверенно брал свою подачу и несколько раз был близок к брейку. Но в критические моменты бразилец действовал просто потрясающе — сперва он спасся с 0:30, в следуюшем гейме на своей подаче с 0:40. Мало того, затем Рублев вел 6:5 и 40:0 на подаче Тиагу. И Сейбот Уайлд, ни разу не подав первым мячом, этот тройной матчбол отыграл! А затем спас и четвертый матчбол, переведя матч на супертайбрейк.

Андрей Рублев и Тиаго Сейбот Уайлд. Фото Reuters

Кто подзабыл, именно в решающем тай-брейке до 10 очков на предыдущем Australian Open Рублев в четвертом круге обыграл датчанина Хольгера Руне. Сейчас же ему пришлось не менее тяжело. Бразилец под скандирование арены «Тиаго! Тиаго!» в дебюте тай-брейка был очень хорош — вел с двумя мини-брейками 4:1, затем 5:2, 6:4. К счастью для россиянина в следующем розыгрыше Сейбот Уайлд ошибся в простой ситуации у сетки и сник. А Рублев, напротив, воспрял духом, в концовке он выиграл шесть розыгрышей подряд, завершив матч эйсом.

«Признаюсь, при 1:4 на решающем тай-брейке я уже сдался. Смирился с тем, что сегодня не мой день. Возможно, это мне помогло — совершил несколько хороших ударов и сумел победить... Конечно, я не забуду эту игры, где находился на грани поражения. Можно сказать, я падал, но меня поймали», — рассказал Рублев. Его следующим соперником станет победитель матча японца Таро Даниэля и американца Кристофера Юбэнкса.

Из других матчей с участием россиян со знаком «минус» отметим поражение 13-й сеяной Людмилы Самсоновой от американки Аманды Анисимовой. Зато победы одержали Элина Аванесян, Камила Рахимова, Алина Корнеева и Мария Тимофеева. Причем Корнеева и Тимофеева дебютировали в основной сетке на «Больших шлемах». У мужчин по сценарию Рублева (вел 2:0, но дожал соперника — француза Артура Риндеркнеха только в пятой партии) выиграл Павел Котов, с пятой попытки преодолев таки на «Большом шлеме» барьер первого круга, а Александр Шевченко уступил.