Рублев загнал себя в угол. Ему надо снова полюбить теннис, а не страдать

Россиянин должен изменить отношение к игре, иначе он рискует вылететь из элиты.

Все мы знаем Андрея Рублева как великолепного, но психологически чрезвычайно нестабильного игрока. Причем в последнее время, как ни печально, «психов» у Рублева на корте становится все больше, что приводит к печальным последствиям в виде провальных результатов. За последние четыре месяца он на пяти турнирах из девяти вылетал уже после стартовых матчей, причем, увы, не стал исключением и Уимблдон-2024, где россиянин уступил в первом круге аргентинцу Франсиско Комесанье, не входящему в топ-100.

Кроме того, Андрей шокировал публику тем, что при помощи ракетки избил сам себя, разодрав в кровь собственное колено. Кажется, он должен перестать игнорировать явные психологические сложности и изменить отношение к игре, иначе рискует скоро вылететь из теннисной элиты.

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Как идет работа над собой

Напомним, что в третьем сете встречи с Комесаньей Рублев проиграл при 1:3 свою подачу, после чего выместил негатив на своей ноге, ударив по ней ракеткой семь раз. Предсказуемо он не стал после этого играть лучше, потерпев сенсационное поражение в четырех партиях. Таким образом, в травяном сезоне он показал абсолютно худший результат в карьере, проиграв два (первый на турнире в Галле) матча из двух. Резкий контраст с прошлогодними результатами, когда Андрей дошел до финала в Галле и четвертьфинала на Уимблдоне. Но куда хуже не провал на траве, а то, что Рублев по-прежнему не может контролировать эмоции. И к тому же, похоже, не хочет что-то менять в своем поведении, отрицая глобальный характер психологических сложностей.

«Я бы не стал этого делать, если бы мог ударить ракеткой по корту. Но нам не позволяют бить по траве, так что не знаю... В тот момент я уже не мог терпеть, надо было выплеснуть эмоции. Но спасибо за сочувствие. Все нормально», — ответил он на пресс-конференции после игры на вопрос по поводу самочувствия после самоизбиения. И добавил: «Я не смотрю подобные видео с собой. Дело даже не в просмотре. Пытаюсь работать над собой. Это процесс, который требует времени».

Кроме того, поражение он объяснил не нервными срывами, а нехваткой игровой практики. «Мне необходимо несколько матчей, чтобы снова набрать ритм. Это нелегко. После поражения на «Ролан Гаррос» в Париже я, кажется, не играл почти две недели. Потом был только один матч в Галле. И снова перерыв почти на две недели. Непросто, когда ритм так сбивается. Требуются один-два матча, чтобы вернуть уверенность в себе. Думаю, это мне сейчас и необходимо», — приводит слова теннисиста Daily Mail. При этом Рублев признал, что бить себя ракеткой — не выход, а «главный приоритет — сохранять позитивный настрой».

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Просто плыть по течению не получится

Но в том то и дело, что работа над собой, если смотреть со стороны, не приносит никаких ощутимых плодов. Становится только хуже, а позитивного настроя на корте нет и в помине. Все знают, что Андрей вне игры — приятный, дружелюбный и общительный человек. Однако на корте его поведение меняется кардинально — истерики, агрессия, пусть и не по отношению к соперникам. В последнее время заметно, что во время игр он страдает и мучается. Даже выигранные розыгрыши редко приносят ему удовольствие, а когда что-то идет не так — пиши пропало... Еще в 2022-м он признавался, что для него любое поражение — это конец света. И если многие теннисисты с возрастом начинают относиться к локальным неудачам философски, то Рублев, такое впечатление, к 26 годам стал еще более раздражительным и нервным. Пугающих срывов становится все больше и больше.

Только навскидку можно вспомнить недавние турниры, где Андрей выплескивал негатив и проигрывал, — итоговый турнир ATP в Турине в ноябре 2023-го, выставочный турнир UTS в Лондоне в декабре 2023-го, февральский турнир в Дубае, где его сняли с полуфинала, «Ролан Гаррос» и теперь вот Уимблдон. Были и другие, менее яркие вспышки, но как только Рублев начинает психовать, что называется, по крупному, это гарантированно приводит к поражению. Действительно есть теннисисты, которые могут подпитываться негативными эмоциями и прибавлять, но Андрей точно не из таких. Для него очень важен позитивный настрой, вот только видим мы такой настрой все реже и реже. А значит, процесс теннисного самосовершенствования Рублева явно требует корректировки.

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Конечно, со стороны критиковать проще всего. И требовать от теннисиста, стабильно входящего в топ-10 и выигравшего два «мастерса» за последние полтора года, кардинально изменить теннисную жизнь (с тренером Фернандо Висенте он работает с 2017-го) нельзя. С другой стороны, продолжать «закапывать» себя на корте тоже не вариант. От локальных вспышек гнева не застрахован никто, но тут налицо тенденция. Работать с психологом россиянин не хочет, считая, что это ему не поможет.