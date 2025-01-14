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Сегодня, 16:15

Андрей, что с тобой? Рублев с треском проиграл 18-летнему бразильцу и вылетел из Australian Open

Рублев вылетел в первом круге Australian Open-2025
Роман Кольцов
Корреспондент
Андрей Рублев вылетел в первом круге Australian Open-2025.
Фото Reuters
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Катастрофа.

Australian Open-2025. Мужчины. Одиночный разряд. Первый круг
Жоау Фонсека (Бразилия, Q) — Андрей Рублев (Россия, 9) — 7:6 (7:1), 6:3, 7:6 (7:5)

Андрей Рублев кошмарно начал год, неожиданно уступив 18-летнему бразильцу Жоау Фонсеке в первом круге Australian Open. Российский теннисист не смог взять ни одного сета — 6:7 (1:6), 3:6, 6:7 (5:7).

Кошмарная игра

Встреча продолжалась 2 часа 26 минут. Рублев сделал 13 эйсов, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 1 брейк-пойнт из 6. На счету Фонсеки — 14 подач навылет, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 10.

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Андрей провел ужасный матч. Много ошибался при приеме, частенько швырял мячи по аутам и медленно передвигался по корту. Фонсека же был быстрее, мощнее и удачливее, несмотря на статус аутсайдера. Впрочем, эксперты еще до начала турнира говорили, что с жеребьевкой Рублеву не очень-то и повезло. Потому что с конца прошлого года бразилец на ощутимом подъеме: к матчу подошел с серией из 13 побед кряду. И в итоге тинейджер наглядно продемонстрировал, почему в мире немало почитателей его таланта.

В первом сете Рублев и Фонсека шли вровень, но переломный момент произошел при счете 6:5 в пользу россиянина. Бразилец умудрился выбить три эйса подряд и перевел игру на тай-брейк, где не оставил сопернику никаких шансов. И тут выяснилось, что Жоау — игрок важного момента, охотно набирающий очки под давлением.

Андрей Рублев.
Фото Reuters

Во втором сете Андрей выглядел полностью разбитым. У него не получалось ничего, а форхенды Фонсеки сводили с ума австралийскую публику. Точные попадания бразильца только злили Рублева, и он сдерживал эмоции как мог, но остановить оппонента в этой партии уже было невозможно.

Шанс исправить положение появился в третьем сете. Дело снова дошло до тай-брейка. Андрей даже сократил отставание до минимума после 0:4, однако и это не помогло. Турнир для 9-й ракетки мира закончился очень быстро.

Из хорошего: привычных всем срывов у Андрея практически не было замечено. Он только один раз кинул ракетку в корт — в самом конце матча. И то не сломал.

Жоау Фонсека.
Фото Reuters

Что сказал Фонсека

Бразилец стал настоящим героем игрового дня. И с удовольствием пообщался с журналистами после победы. По словам юноши, он просто наслаждался моментом.

«Мои ощущения? Неплохие. Я просто наслаждался каждым моментом — впервые играл на огромном стадионе, на «Большом шлеме». Хочу искренне поблагодарить зрителей за поддержку. Тут так много бразильцев. Я очень рад, это невероятно. Я просто показывал свой теннис — и теперь я во втором круге», — сказал Фонсека в интервью на корте.

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Во втором круге Жоау сыграет с итальянцем Лоренцо Сонего, который в первом раунде одолел титулованного швейцарца Стэна Вавринку.

А Рублев проиграл стартовый матч на Australian Open впервые с 2019 года и потеряет очки за прошлогодний четвертьфинал. Андрею нужно перевести дух.

5
Теннис
Australian Open
Андрей Рублев
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