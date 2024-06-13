Что ждать от россиян в сезоне на травяных кортах? Медведеву надо защищать полуфинал Уимблдона

Переключаемся на самое специфическое теннисное покрытие.

На этой неделе в Хертогенбоше, Штутгарте и Ноттингеме стартовал травяной теннисный сезон. Наши топы пока не спешат приступать к получению игровой практики перед Уимблдоном. В Нидерландах в мужской сетке играл только Карен Хачанов, в Штутгарте — никого. А вот в женском турнире в Нидерландах у нас было мощное представительство: Людмила Самсонова, Екатерина Александрова, Вероника Кудерметова, Диана Шнайдер и Анна Блинкова. Правда, борьбу за трофей продолжают только Александрова и Самсонова. Первая — действующая чемпионка турнира, вторая — «посеяна» на Libema Open под вторым номером, а первый титул в профессиональной карьере взяла именно на траве — в Берлине в июне 2021 года.

Хорошие воспоминания

В Хертогенбоше Хачанов сыграл на травяном покрытии впервые за два года. Напомним, что в 2022 году Уимблдон не допустил наших игроков на свой «мейджор», поэтому и смысла участвовать в коротком травяном сезоне (шесть недель) не было. А в прошлом году Карен был вынужден пропустить «траву» из-за стрессового перелома позвоночника. Это было очень обидно, учитывая, что по итогам «Ролан Гаррос» — 2023 россиянин вернулся в топ-10, но развить успех не получилось (простой занял 2,5 месяца). Тем не менее у 28-летнего москвича есть хорошие воспоминания об Уимблдоне. Например, в 2021 году в Лондоне дошел до четвертьфинала.

— У меня было много интересных и тяжелых матчей на Уимблдоне. Первым на ум приходит матч с Фрэнсисом Тиафо, которого я обыграл в 2018 году, отыгравшись с 0:2. Был крутой камбэк, — отмечал в интервью «СЭ» Хачанов. — Матч с Себастьяном Кордой, когда все закончилось в длинном пятом сете (10:8 в решающей партии. — Прим. «СЭ»). В целом для меня это особенный турнир, я на нем стабилен. Всегда, когда приезжал на Уимблдон, чувствовал особую теннисную ауру. Все игроки выступают в белом, клубника со сливками, очень атмосферный центральный корт.

Правда, первый матч за два года для Карена растянулся на два дня. В среду россиянин и австралиец Александр Вукич обменялись победными сетами, а в четверг решающую партию выиграл Вукич. В следующем круге он встретится с местным любимцем Таллоном Грикспором.

Карен Хачанов. Фото Global Look Press

Изначально в Хертогенбоше должен был сыграть и Даниил Медведев (в прошлом году в первом круге проиграл Адриану Маннарино и поругался с судьей), но за пять дней до старта первая ракетка России принял решение сняться. Вероятно, перед Уимблдоном мы увидим Даниила в Галле на следующей неделе. В прошлом году россиянин дошел в Германии до четвертьфинала, уступив в напряженном матче Роберто Баутиста-Агуту, а также был очень хорош на Уимблдоне-2023. Тогда Медведев дошел до полуфинала, выиграв пять матчей и уступив будущему победителю Карлосу Алькарасу.

В этом году испанец вновь фаворит у букмекеров. Вторым претендентом считается Янник Синнер, третьим — Новак Джокович, четвертую и пятую позицию поделили Медведев и Александр Зверев. Кстати, помимо Даниила, в Галле по-прежнему заявлены еще пять игроков топ-10: Синнер, Зверев, Андрей Рублев, Хуберт Хуркач и Стефанос Циципас. По защищенному рейтингу на турнир заявился Кеи Нисикори. Также в Галле выступят Роман Сафиуллин и действующий чемпион Александр Бублик.

В июне 2023-го Бублик смог одолеть Рублева в драматичном трехсетовом финале. После этого парни встретились на Уимблдоне-2023, и Андрей взял реванш в пяти сетах (продвижение 26-летнего москвича в четвертьфинале остановил Новак Джокович).

Мирра Андреева. Фото Global Look Press

Превзойти прошлый год

Наши девушки в прошлом году не смогли добраться до второй недели Уимблдона. Дальше всех по турнирной сетке — до четвертого круга — продвинулись Мирра Андреева и Екатерина Александрова. Мирра обидно уступила свой матч Мэдисон Киз, а Екатерина не смогла остановить вторую «сеяную» Арину Соболенко. При этом до «мейджора» Александрова смогла выиграть Libema Open, в финале обыграв соотечественницу Кудерметову, а спустя неделю — дойти до полуфинала крупного турнира в Берлине. Так что от 29-летней уроженки Челябинска мы вполне вновь можем ожидать высокий результат на траве и в этом сезоне. Особенно учитывая ее уверенную игру на старте в Хертогенбоше-2024 (победила Арину Родионову и Эмину Бектас в двух сетах).

Ждем как минимум повторения результата и от Мирры Андреевой. В Париже наша юная звезда дошла до полуфинала «Ролан Гаррос» и хочет закончить год в топ-20 (чтобы мама разрешила завести собаку). Для этого Мирре важно защитить свои 200 очков на Уимблдоне.

Здорово умеет играть на траве и Дарья Касаткина. В прошлом году первая ракетка России добралась до финала турнира WTA-500 в Истборне, а ее лучший результат на Уимблдоне — четвертьфинал 2018 года. Хочется верить, что в травяном сезоне сможет выстрелить и Людмила Самсонова. Во второй части сезона ей придется защищать очень много очков, чтобы сохранить место в топ-20, так что возможностей допускать осечки у россиянки практически не осталось.

Не стоит забывать и про Анну Калинскую, которая проводит сильнейший сезон в карьере (четвертьфинал Australian Open и финал супертурнира в Дубае позволили ей дебютировать в топ-25), и Анастасию Павлюченкову. Олимпийская чемпионка в своей долгой карьере уже доходила до второй недели Уимблдона (2014) и в целом способна удивить на любом турнире.