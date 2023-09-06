Вера и Лаура Зигемунд — в двух шагах от повторения триумфа трехлетней давности на Открытом чемпионате США.

US Open

Женщины. Четвертьфинал

Одиночный разряд

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 23) — 6:1, 6:4

Парный разряд

Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия, 12) — Виктория Азаренко/Беатрис Хаддад Майя (Белоруссия/Бразилия) — 5:7, 7:5, 6:4

Вера Звонарева первой из россиян добралась до полуфинала US Open. Вместе с немкой Лаурой Зигемунд она за 3 часа 12 минут выиграла настоящий матч-триллер у пары Виктория Азаренко/Беатрис Хаддад Майя. Тем временем будущая первая ракетка мира из Белоруссии Арина Соболенко не заметила очередную соперницу, выйдя в пятый полуфинал на «Больших шлемах» подряд.

Фантастическая стабильность Соболенко

Соболенко, напомним, гарантировала себе звание первой ракетки мира после вылета в четвертом круге польской теннисистки Иги Свентек от Алены Остапенко из Латвии. Но просто возглавить рейтинг WTA хорошо, а сделать это с титулом турнира «Большого шлема» еще лучше. Поэтому уровень мотивации Арины наверняка только возрос. Да и заметно, что она находится в превосходной форме, просто сметая соперниц с корта. К четвертьфиналу против китаянки Чжэн Циньвэнь она подошла всего-навсего с 16 проигранными геймами в четырех матчах. В частности, в четвертом круге расщедрилась только на четыре гейма для россиянки Дарьи Касаткиной (6:1, 6:3). Да и китаянке, как выяснилось, оказать достойное сопротивление Арине не удалось.

Буквально за 17 минут Соболенко сделала счет в первом сете 5:0, затем позволила взять сопернице гейм престижа, после чего без труда поставила точку в партии. Циньвэнь, так же как и белоруска, играет в силовой теннис, однако на сей раз в обмене мощными ударами она заметно уступала более классной оппонентке. Чуть наладила китаянка игру только во второй партии, по крайней мере на своей подаче. Но при 3:3 она все же дрогнула, позволив Арине сделать брейк. Как следствие, скоро Соболенко уже принимала на матч. И если матчбол на своей подаче китаянка отыграла эйсом и спаслась, то в следующем гейме белоруска все же поставила победную точку, пусть после двойной ошибки и уступала 15:30.

Таким образом, Арина в третий раз подряд на Открытом чемпионате США дошла до стадии полуфинала. Всего же она не проигрывает раньше полуфинала уже на протяжении пяти турниров «Большого шлема» подряд — именно на этой стадии она уступала на US Open-2022, «Ролан Гаррос» — 2023 и Уимблдоне-2023, а также взяла титул на Открытом чемпионате Австралии-2023. Для женского тенниса стабильность просто потрясающая!

«Это очень важно для меня и для моей семьи. Но в Нью-Йорке у меня еще есть дела. Про первую строчку я буду думать после US Open», — заявила Соболенко по поводу лидерства в рейтинге с 11 сентября. Что же касается своей игры в четвертьфинале, то она оценила ее на «отлично». Настроение Арине может портить только ее статистика в полуфиналах «Больших шлемов» — в прошлом на этой стадии она проиграла пять раз из шести. Однако в Мельбурне получилось, почему бы не повторить в Нью-Йорке?

Арина Соболенко. Фото Reuters

Вера не сразу поверила в победу

Звонарева выигрывала Открытый чемпионат США трижды, пусть и не в одиночке — один раз в миксте и дважды в паре. В 2020-м Вера сделала это вместе с немкой Лаурой Зигемунд. С которой объединилась и на сей раз. Россиянка и немка прекрасно дополняют друг друга, поэтому не важно, что на двоих им больше 74 лет. Главное, играют они на кураже и с позитивными эмоциями. Благодаря чему дошли до четвертьфинала в Нью-Йорке, где встретились с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей и белоруской Викторией Азаренко.

В отличие от встречи Соболенко и Циньвэнь эта игра получилась равной, драматичной и очень зрелищной. Матч начался на час раньше, чем у белоруски и китаянки, а завершился примерно на час позже. Едва ли не в каждом гейме можно было увидеть роскошную игру у сетки, разнообразные комбинации, эффектные укороченные, роскошные «свечи». Звонарева и Зигемунд вели с брейком в стартовом сете, однако их соперницы не просто отыгрались, но сделали еще один брейк и взяли партию.

Мало того, во втором сете россиянка с немкой уступали 3:4 и 0:40 на подаче Лауры. Но сумели с гигантским трудом спасти гейм, а затем и сравнять счет по сетам. В решающей партии они сделали брейк в третьем гейме, после чего удерживали свою подачу. А это было нелегко, даже когда Вера подавала на матч. Счет в том гейме был 0:30, однако Звонарева совершила несколько классных подач. Причем она была настолько сосредоточена, что после победного розыгрыша подумала, что встреча еще продолжается! Впрочем, Зигемунд ее быстро разубедила.

«Было очень близко. Нам немного повезло, но мы были очень терпеливы и сделали все для победы», — прокомментировала успех Звонарева. В матче за выход в финал российско-немецкий дуэт встретится с американкой Дженнифер Брэди и бразильянкой Лаурой Стефани.