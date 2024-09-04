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Сегодня, 08:30

«Ребята, выпивка за мой счет». Соболенко заигрывает с публикой на US Open

Арина Соболенко вышла в полуфинал US Open-2024
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Арина Соболенко вышла в полуфинал US Open-2024.
Фото Reuters
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Белорусская теннисистка выносит всех соперниц на Открытом чемпионате США.

US Open. Женщины. Четвертьфинал
Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) — 6:1, 6:2

Вторая ракетка мира Арина Соболенко в доминирующем стиле ворвалась в полуфинал турнира «Большого шлема» в Нью-Йорке, разгромив китаянку Чжэн Циньвэнь. В начале нынешнего года 26-летняя белоруска отдала грозной сопернице в финале Открытого чемпионата Австралии всего пять геймов, а сейчас уменьшила эту цифру до трех. Впечатляющая форма, которую демонстрирует Арина на US Open, делает ее главной претенденткой на титул. Разумеется, наряду с первым номером «посева» полькой Игой Свентек. Однако тот факт, что в полуфинале Соболенко будет противостоять американка Эмма Наварро, может изменить расклады, ведь год назад белоруска не справилась с давлением публики в финале против местной звезды Коко Гауфф.

 
Александр Зверев, Арина Соболенко, Григор Димитров. Соболенко и Фритц вышли в 1/2 финала. Онлайн-трансляция US Open

Четыре полуфинала подряд

Атлетический теннис в исполнении Соболенко производит ошеломляющее впечатление. Когда мускулистая девушка ростом 182 см ловит свою игру, она буквально сносит соперниц с корта. Арина удерживает второе место по силе подачи в женском теннисе (214 км/ч при рекорде в 263 км/ч у мужчин). А пару дней назад в Сети мелькала табличка, из которой следовало, что средняя скорость форхенда в исполнении белоруски составляет 129 км/ч — притом что Новак Джокович едва дотягивает до 122 км/ч. Не совсем понятно, что значит «средняя скорость удара», но данные все равно впечатляют. «Я видела свою статистику по форхенду и не могу поверить, что он такой быстрый, — отреагировала на публикацию вторая ракетка мира. — Мне как-то неуютно находиться на вершине и бить сильнее, чем парни».

Чжэн Циньвэнь.
Фото Reuters

На нынешнем US Open Арина позволила сопернице выиграть больше четырех геймов в сете только один раз — когда в третьем круге неожиданно отдала первую партию россиянке Екатерине Александровой. В остальном преимущество белоруски перед соперницами не оставляет сомнений. Telegram-канал «Спорт Беларуси» прокомментировал выход звездной теннисистки в полуфинал издевательской фразой «Соболенко отшлепала олимпийскую чемпионку». Месяц назад Чжэн на грунтовых кортах Парижа в полуфинале выключила из борьбы в полуфинале саму Свентек. Но на быстром покрытии Нью-Йорка против мощи второй ракетки мира у китаянки не было никаких шансов.

Соболенко — первая женщина с 2016 года, которая вышла в полуфинал US Open четыре раза подряд. Рекорд здесь принадлежит Серене Уильямс, которая с 2011 по 2016 год выдала серию из шести полуфиналов. При этом у Арины пока нет в Нью-Йорке ни единого титула, и в ближайшем матче в ночь на пятницу ей снова придется играть, в том числе против публики. После четвертьфинала комментатор ESPN и бывшая известная парница Пэм Шрайвер спросила белоруску, на что та готова пойти, чтобы привлечь трибуны на свою сторону. «Ты намекаешь, что сегодня вечером выпивка за мой счет?» — встрепенулась Соболенко под одобрительный гул толпы. — Ладно, ребята, выпейте за мой счет и, пожалуйста, поддержите меня в следующем матче».

 
Арина Соболенко. Соболенко смела всех с корта в Цинциннати. Белоруска снова играет как первая ракетка мира

После алкоголя утром просыпаешься отекшая

Одним из событий четвертьфинала Соболенко — Чжэн Циньвэнь, который продлился всего 73 минуты, стало появление на трибунах легендарного Роджера Федерера. «Я видела его на большом экране, — поделилась своими эмоциями Арина. — Увидела и подумала: окей, я должна показать свой лучший теннис, чтобы ему понравилось. И для этого мне придется продемонстрировать все возможные навыки — подкрутки, выходы к сетке и все такое». Разумеется, все это юмор, но доминирование белоруски на корте перед очень серьезной соперницей действительно напомнило времена, когда Роджер разделывался с самыми грозными конкурентами.

Арина Соболенко.
Фото Reuters

Арина говорит, что главные сложности сейчас ей доставляют не игроки по другую сторону корта, а собственное психологическое состояние. «Раньше я не знала, как справляться с этим давлением, — вспомнила Соболенко о пяти проигранных из восьми полуфиналов на ТБШ. — Накануне этих матчей я слишком много думала о теннисе и тратила на это всю свою энергию. Сейчас я просто пытаюсь относиться ко всему проще. Понимаете, это лишь теннис. Я просто пытаюсь каждый раз показывать свою лучшую игру и просто бороться независимо от того, что произойдет на корте. Ведь того, что суждено, не миновать в любом случае».

После событий марта нынешнего года с трагической гибелью бывшего бойфренда Соболенко Константина Кольцова Арина сильно повзрослела и стала обращать меньше внимания на то, что о ней говорят. Она не стала рисковать здоровьем ради выступления на Уимблдоне-2024 на фоне больного плеча и не пожертвовала американской серией турниров из-за олимпийских иллюзий. «Однажды я потеряла отца, и теннис помог мне пережить эту тяжелую утрату. Поэтому в момент смерти Кольцова я подумала, что мне нужно просто продолжать идти вперед, продолжать играть, продолжать делать свое дело, чтобы отделить личную жизнь от карьеры», — отметила Соболенко в интервью The Guardian.

 
Арина Соболенко. «Мы — сильные женщины». Соболенко выиграла первый матч после трагедии с Кольцовым

Что касается выпивки, то накануне US Open Арина не постеснялась признаться, что порой не брезгует текилой. «Вообще я не пью, а если праздновать, то предпочитаю текилу, — рассказала белоруска. — От всего остального меня распирает, и утром просыпаешься отекшая... А текила хорошая незаметно проходит, и она очень вкусная. Мой любимый коктейль? Как так сказать, чтобы не спалиться? Ну, наверное, «Маргарита». Она вообще лучшая. Там текилы самой немного. Это так, для настроения».

Теннис
US Open
Арина Соболенко
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