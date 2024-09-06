«Теперь вы болеете за меня? Слишком поздно!». Соболенко снова подначивает публику на US Open

Белорусской суперзвезде после победы над американкой Наварро предстоит финал еще с одной представительницей США.

US Open. Женщины

Полуфинал

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Эмма Наварро (США, 13) — 6:3, 7:6 (7:2)

Джессика Пегула (США, 6) — Каролина Мухова (Чехия) — 1:6, 6:4, 6:2

Арина Соболенко второй год подряд вышла в финал Открытого чемпионата США по теннису, расправившись в ночь на пятницу с юной американкой Эммой Наварро. 26-летняя представительница Белоруссии за шесть матчей на US Open отдала соперницам всего один сет и сейчас выглядит абсолютным лидером женского тенниса. В полуфинале Арина развеяла сомнения в том, что ей сложно справляться с давлением трибун 23-тысячной арены Артура Эша в матчах против местных теннисисток. Хотя разговоров о влиянии публики на ход борьбы все равно много, ведь в субботнем финале Соболенко ждет еще одна соперница из США — Джессика Пегула, которая в предстоящий понедельник станет третьей ракеткой мира.

Арина, этого больше не повторится

Для победы над Наварро белоруске потребовалось всего полтора часа, хотя все закончилось бы еще быстрее, если бы Арина не поплыла в концовке второго сета, когда подавала на матч. Как итог — тай-брейк, в котором растерявшаяся Соболенко включилась только при счете 0:2. Зато затем последовали семь успешных розыгрышей — и второй подряд выход в финал US Open. В последний раз подобное удавалось Серене Уильямс в 2019 году. Напомню, что после этого на «Флэшинг Мидоуз» последовало несколько невразумительных чемпионатов, где брали титулы Бьянка Андрееску, Наоми Осака, Эмма Радукану, Ига Свентек и Кори Гауфф. Первых трех из этой компании сейчас нет даже в Топ-70. Нынешний прорыв Соболенко — надежда на то, что несколько лет спустя о победительнице US Open вспоминать будет не стыдно.

Естественно, первым делом после успеха Арины в полуфинале все вспомнили об обещании бесплатной выпивки тем, кто решится за нее болеть на трибунах. Несмотря на этот мощный стимул зрители все равно яростно поддерживали американку и начали хлопать Арине только после завершения поединка. «Ну, ребята, теперь вы болеете за меня, уже слишком поздно, — пошутила белоруска. — Получит ли кто-нибудь сегодня вечером бесплатную выпивку? Ребята, всем «Маргариту» от Dobel Tequila!». Последний пассаж намекает на недавнее интервью Соболенко, в котором та рассказывала о своих алкогольных предпочтениях и призналась, что «не опухает» только от коктейля «Маргарита», который делают из текилы, апельсинового ликера и сока лайма. Maestro Dobel Tequila — это известный мексиканский бренд элитного напитка.

«Я очень много работала над своим настроем на матч, — переключилась на серьезный лад Соболенко. — Я думаю, что значительно улучшила психологический контроль в решающие моменты матчей. Даже если у меня что-то не получается, я все равно продолжаю делать на корте правильные вещи. Я горжусь, что смогла достичь уровня, когда я держу при себе негативные эмоции. На тай-брейке я подумала: «Нет, Арина, этого больше не повторится. Тебе нужно контролировать свои эмоции. Тебе нужно сосредоточиться на себе». В прошлом году болельщики тоже были супергромкими, даже во время розыгрыша. Мне закладывали уши и давление было огромным. А главной моей ошибкой стало то, что я думала лишь о своих эмоциях и не понимала, что толпа также влияет и на мою соперницу».

Соболенко выходила во все четыре финала «Большого шлема» на хардовых кортах в течение последних двух сезонов. В Австралии это обернулось двумя титулами, в США в пассиве белоруски пока поражение от Коко Гауфф в Нью-Йорке в 2023-м. В случае успеха в субботу Арина станет первой теннисисткой, выигравшей оба хардовых мейджора за один год с тех пор, как это удалось в 2016-м Анжелик Кербер. Соболенко выиграла на ТБШ на быстром корте 28 матчей подряд против игроков, не входящих в Топ-10. Это самая длинная победная серия с тех пор, как Виктория Азаренко добилась подобного успеха между Открытыми чемпионатами Австралии 2012 и 2014 годов.

Арина Соболенко. Фото USA Today Sports

Может быть получится в этот раз

Впрочем, все это лишь цифры, ведь мы знаем, что стабильность порой сильно подводит Соболенко. Например, в этом году на «Ролан Гаррос» белоруска сенсационно уступила в четвертьфинале Мирре Андреевой, заявив, что играла на фоне отравления. А через две недели Арина отказалась от продолжения матча с Анной Калинской в Берлине, сообщив, что травмировала плечо — из-за этого повреждения звездная спортсменка отказалась от выступления на Уимблдоне и Олимпиаде. В целом у Соболенко после победы на «Большом шлеме» в Мельбурне всего один титул — на «тысячнике» в Цинциннати, где она как раз одолела в финале Джессику Пегулу. Наверняка белоруска настроена повторить это и в Нью-Йорке. Другой вопрос — насколько уроженка Минска готова оформить окончательно свое доминирование в WTA-туре прямо сейчас.

«Мне все равно, с кем играть в финале, — говорила Соболенко после победы над Наварро. — Я готова встретиться с кем угодно. Просто надеюсь, что в этом году выступлю немного лучше, чем в 2023-м. Да, трибуны будут болеть за мою соперницу, но как они могут помочь ей выиграть матч? Это может произойти только, если я потеряю себя и позволю болельщикам залезть мне в голову. В полуфинале я пыталась сосредоточиться на тех, кто поддерживал меня. Таких тоже немало. Я думала: «В боксе болеет моя команда, дома переживает семья. Надо просто сосредоточься на себе и бороться за победу». А так — мне очень нравится в Нью-Йорке. Нравятся город, корты, зрители, нравится играть на прекрасном стадионе». Каждый раз, когда я возвращаюсь сюда, у меня возникают позитивные мысли, типа: «Давай, может быть получится в этот раз». Каждый раз я надеюсь, что однажды смогу подержать этот прекрасный трофей».