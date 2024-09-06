«Теперь вы болеете за меня? Слишком поздно!». Соболенко снова подначивает публику на US Open

Сегодня, 08:00
US Open. Женщины
Полуфинал
Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Эмма Наварро (США, 13) — 6:3, 7:6 (7:2)
Джессика Пегула (США, 6) — Каролина Мухова (Чехия) — 1:6, 6:4, 6:2
Арина Соболенко второй год подряд вышла в финал Открытого чемпионата США по теннису, расправившись в ночь на пятницу с юной американкой Эммой Наварро. 26-летняя представительница Белоруссии за шесть матчей на US Open отдала соперницам всего один сет и сейчас выглядит абсолютным лидером женского тенниса. В полуфинале Арина развеяла сомнения в том, что ей сложно справляться с давлением трибун 23-тысячной арены Артура Эша в матчах против местных теннисисток. Хотя разговоров о влиянии публики на ход борьбы все равно много, ведь в субботнем финале Соболенко ждет еще одна соперница из США — Джессика Пегула, которая в предстоящий понедельник станет третьей ракеткой мира.
Для победы над Наварро белоруске потребовалось всего полтора часа, хотя все закончилось бы еще быстрее, если бы Арина не поплыла в концовке второго сета, когда подавала на матч. Как итог — тай-брейк, в котором растерявшаяся Соболенко включилась только при счете 0:2. Зато затем последовали семь успешных розыгрышей — и второй подряд выход в финал US Open. В последний раз подобное удавалось Серене Уильямс в 2019 году. Напомню, что после этого на «Флэшинг Мидоуз» последовало несколько невразумительных чемпионатов, где брали титулы Бьянка Андрееску, Наоми Осака, Эмма Радукану, Ига Свентек и Кори Гауфф. Первых трех из этой компании сейчас нет даже в Топ-70. Нынешний прорыв Соболенко — надежда на то, что несколько лет спустя о победительнице US Open вспоминать будет не стыдно.
Естественно, первым делом после успеха Арины в полуфинале все вспомнили об обещании бесплатной выпивки тем, кто решится за нее болеть на трибунах. Несмотря на этот мощный стимул зрители все равно яростно поддерживали американку и начали хлопать Арине только после завершения поединка. «Ну, ребята, теперь вы болеете за меня, уже слишком поздно, — пошутила белоруска. — Получит ли кто-нибудь сегодня вечером бесплатную выпивку? Ребята, всем «Маргариту» от Dobel Tequila!». Последний пассаж намекает на недавнее интервью Соболенко, в котором та рассказывала о своих алкогольных предпочтениях и призналась, что «не опухает» только от коктейля «Маргарита», который делают из текилы, апельсинового ликера и сока лайма. Maestro Dobel Tequila — это известный мексиканский бренд элитного напитка.
«Я очень много работала над своим настроем на матч, — переключилась на серьезный лад Соболенко. — Я думаю, что значительно улучшила психологический контроль в решающие моменты матчей. Даже если у меня что-то не получается, я все равно продолжаю делать на корте правильные вещи. Я горжусь, что смогла достичь уровня, когда я держу при себе негативные эмоции. На тай-брейке я подумала: «Нет, Арина, этого больше не повторится. Тебе нужно контролировать свои эмоции. Тебе нужно сосредоточиться на себе». В прошлом году болельщики тоже были супергромкими, даже во время розыгрыша. Мне закладывали уши и давление было огромным. А главной моей ошибкой стало то, что я думала лишь о своих эмоциях и не понимала, что толпа также влияет и на мою соперницу».
Соболенко выходила во все четыре финала «Большого шлема» на хардовых кортах в течение последних двух сезонов. В Австралии это обернулось двумя титулами, в США в пассиве белоруски пока поражение от Коко Гауфф в Нью-Йорке в 2023-м. В случае успеха в субботу Арина станет первой теннисисткой, выигравшей оба хардовых мейджора за один год с тех пор, как это удалось в 2016-м Анжелик Кербер. Соболенко выиграла на ТБШ на быстром корте 28 матчей подряд против игроков, не входящих в Топ-10. Это самая длинная победная серия с тех пор, как Виктория Азаренко добилась подобного успеха между Открытыми чемпионатами Австралии 2012 и 2014 годов.
Впрочем, все это лишь цифры, ведь мы знаем, что стабильность порой сильно подводит Соболенко. Например, в этом году на «Ролан Гаррос» белоруска сенсационно уступила в четвертьфинале Мирре Андреевой, заявив, что играла на фоне отравления. А через две недели Арина отказалась от продолжения матча с Анной Калинской в Берлине, сообщив, что травмировала плечо — из-за этого повреждения звездная спортсменка отказалась от выступления на Уимблдоне и Олимпиаде. В целом у Соболенко после победы на «Большом шлеме» в Мельбурне всего один титул — на «тысячнике» в Цинциннати, где она как раз одолела в финале Джессику Пегулу. Наверняка белоруска настроена повторить это и в Нью-Йорке. Другой вопрос — насколько уроженка Минска готова оформить окончательно свое доминирование в WTA-туре прямо сейчас.
«Мне все равно, с кем играть в финале, — говорила Соболенко после победы над Наварро. — Я готова встретиться с кем угодно. Просто надеюсь, что в этом году выступлю немного лучше, чем в 2023-м. Да, трибуны будут болеть за мою соперницу, но как они могут помочь ей выиграть матч? Это может произойти только, если я потеряю себя и позволю болельщикам залезть мне в голову. В полуфинале я пыталась сосредоточиться на тех, кто поддерживал меня. Таких тоже немало. Я думала: «В боксе болеет моя команда, дома переживает семья. Надо просто сосредоточься на себе и бороться за победу». А так — мне очень нравится в Нью-Йорке. Нравятся город, корты, зрители, нравится играть на прекрасном стадионе». Каждый раз, когда я возвращаюсь сюда, у меня возникают позитивные мысли, типа: «Давай, может быть получится в этот раз». Каждый раз я надеюсь, что однажды смогу подержать этот прекрасный трофей».