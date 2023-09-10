Соболенко осталась без шикарного бонуса. Белоруска проиграла Гауфф финал US Open

Арина не смогла завоевать второй титул «Большого шлема» в карьере, но все равно станет первой ракеткой мира.

US Open. Женщины. Финал

Коко Гауфф (США, 6) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — 2:6, 6:3, 6:2

Вот уже почти сутки все российские теннисные болельщики находятся в предвкушении главного матча нынешнего US Open, в котором Даниил Медведев сыграет с Новаком Джоковичем. Но вечером в субботу это ожидание можно было скрасить женским финалом, а заодно поболеть за представительницу соседней Белоруссии Арину Соболенко.

Она в качестве фаворита выходила на титульный матч заключительного мейджора сезона против американки Коко Гауфф. И могла выиграть уже второй в текущем году турнир «Большого шлема» после открытого чемпионата Австралии, тем самым окончательно утвердив себя в роли нового гегемона женского тура. Но сделать это у Арины не получилось.

Соболенко-шоу

Было понятно, что в финале Соболенко предстоит сражаться не только с соперницей, но и с трибунами, которые явно будут поддерживать Гауфф. 19-летняя американка, несмотря на юный возраст, проводит во взрослом WTA-туре уже пятый сезон, и добралась до решающего матча явно не случайно.

Гауфф давно на виду, и когда она только ярко начала, будучи еще тинейджером, на нее сразу повесили ярлык «наследницы сестер Уильямс». Тем более и сама Коко охотно признавала, что ее кумиром в теннисе является Серена, и еще немного Винус. Наибольших успехов на «Шлемах» она добивалась на грунте, уже в 17 лет дойдя до четвертьфинала «Ролан Гаррос», а год спустя выйдя в финал. Там, впрочем, ее деклассировала Ига Свентек. Но и на харде у Гауфф дела идут неплохо.

Коко Гауфф. Фото Reuters

В нынешнем году она после Уимблдона проиграла всего один матч, и заслуженно оказалась в финале домашнего турнира «Большого шлема». При этом порой Коко явно не хватает стабильности даже в матчах с игроками ниже себя классом. В стартовых раундах в Нью-Йорке ей пришлось дважды отыгрывать отставание по сетам — против Лауры Зигемунд и Элизе Мертенс. А вот восходящую звезду российского тенниса Мирру Андрееву Гауфф обыграла в двух партиях. Но ко второй неделе турнира американка окончательно набрала форму, и уверенно миновала четвертьфинал с полуфиналом.

Хотя если кто сейчас и может претендовать на статус такого доминирующего игрока в женском туре, каким была Серена в лучшие годы, то это, скорее, Соболенко. Белорусская теннисистка уже выполнила задачу-минимум на US Open, пройдя дальше Свентек, и со следующей недели станет первой ракеткой мира. Но кто же откажется от вишенки на торте в виде престижного титула?

Соболенко ураганом пролетела по нижней половине турнирной сетки, за пять встреч отдав соперницам только 21 гейм. В числе пострадавших от тайфуна «Арина» оказалась и россиянка Дарья Касаткина. Таким образом Соболенко впервые со времен Серены в 2016-м дошла, как минимум, до полуфинала всех мейджоров сезона. Но вслед за этим едва не вылетела от американки Мэдисон Киз. Она проиграла первый сет всухую, во втором спаслась, когда соперница подавала на матч при счете 6:0, 5:3, а в третьем уступала с брейком. Гауфф на пресс-конференции даже пришлось отвечать на вопросы о предстоящем матче против Киз. В итоге же Арина выиграла два тай-брейка, умудрившись еще забыть, что решающий играется до 10 очков. И с огромным скрипом шагнула в финал.

Интересно, что из пяти предыдущих встреч между этими соперницами три остались за Гауфф. Зато в последней из них Соболенко легко выиграла, повесив американке «баранку» во второй партии. Дело было в четвертьфинале Индиан-Уэллса весной.

Молот Арины

Матч Соболенко начала с места в карьер, сразу же взяв подачу соперницы. Гауфф отыграла один брейк-пойнт, скорее, благодаря удаче, но Арина продолжила принимать агрессивно и выиграла гейм двумя виннерсами, отменно погоняв американку по корту. Вслед за этим она продемонстрировала собравшимся мощь своей подачи и повела в два гейма. Но тут мы увидели и другую сторону Соболенко — она допустила несколько досадных ошибок, в том числе двойных, несколько раз не попала в корт и собственными руками подарила Гауфф шанс на обратный брейк, а потом и сам обратный брейк. За пять неполных геймов у белорусской теннисистки набралось 10 невынужденных ошибок.

Арина Соболенко. Фото Reuters

При всем при этом Гауфф с большим трудом проводила очередной гейм на своей подаче — снова Соболенко не реализовала шанс в простейшей ситуации, зарядив в сетку с лета. Тем не менее, дело закончилось новым брейком. Было видно, что если оставить в стороне все ляпы Арины, по игре она сильнее Гауфф. Та в основном отбивалась, причем порой феноменально, но и только. Однако те самые ошибки Соболенко до поры до времени делали встречу равной. В шестом гейме Арине снова пришлось отыгрывать два брейк-пойнта, на этот раз удачно.

С атакой, впрочем, у Соболенко в стартовой партии все было отлично — она вбивала американку в заднюю линию как паровой молот. Гауфф белкой в колесе крутилась по корту, то и дело срывая аплодисменты, но контригры у нее не просматривалось. Она отдала еще одну свою подачу, уступив четвертый гейм подряд и вместе с ним сет.

Без «плана Б»

Характер Гауфф показала уже в дебюте второй партии. Ей пришлось отыгрывать двойной брейк-пойнт, но американка не опустила руки и взяла четыре розыгрыша подряд. Соболенко в итоге дрогнула и в простой ситуации не перебросила мяч через сетку. Упустив возможность взять сет под контроль, Арина в итоге оказалась в сложном положении несколько геймов спустя. Теперь уже у нее подвисла подача, и в конце концов она закончила очередной двойной ошибкой на брейк-пойнте.

Понемногу Гауфф удалось подобрать ключ к игре соперницы. В то же время и у самой Арины стало меньше энтузиазма и лоска в игре, куда менее грозной, чем на старте, стала первая подача. Проблем во второй партии у Коко по-прежнему хватало, вот только Соболенко никак не могла реализовать свои шансы. Она продолжала регулярно не попадать в корт то по длине, то по ширине, а порой мяч летел в сетку. Особенно страдали этим удары с форхэнда. Впрочем, были и позитивные эпизоды — в ключевой момент шестого гейма Арина исполнила шикарную свечу по уходящему мячу, отправив его за шиворот сопернице.

Но брейка у Соболенко так и не случилось, и вот уже американка вышла подавать на партию. И исполнила все безупречно — не дала оппонентке развернуться на приеме, была точнее в ударах и сравняла счет по сетам. Теперь уже Арине предстояла работа над ошибками.

Вот только началась решающая партия с которого уже по счету сорванного смэша от Соболенко. Затем в этом «дне сурка» была и ошибка на форхэнде, и отыгранный брейк-пойнт. И все-таки подачу белорусская теннисистка не удержала. Яркие моменты продолжали чередоваться с ошибками. Порой она чересчур стремилась решить эпизод в свою пользу и принимала поспешные решения — мяч все так же регулярно летел не в корт. Очередные два таких эпизода подарили Гауфф второй брейк, а количество невынужденных ошибок пошло на пятый десяток. Возник вопрос: а есть ли у Соболенко «план Б»?

Коко Гауфф и Арина Соболенко. Фото AFP

При этом первый за два сета брейк пришел к ней в том же ключе что и предыдущие. Она активно принимала, пробила оборону Гауфф и после медицинского тайм-аута сократила отставание от американки. И тут же отдала свою подачу — двойная ошибка, удар в аут после долгой перестрелки, виннер от Коко. Американка вышла подавать на матч, не оставив Соболенко в последнем гейме турнира никаких шансов. Таким образом, Гауфф впервые в карьере победила на турнире «Большого шлема». А Арина осталась без шикарного бонуса к мировой короне, которую примерит в понедельник.