Соболенко в слезах: сенсационно проиграла в финале AO. Осталась без третьего титула Мельбурна подряд

Американка Кис выдала матч жизни.

Арина Соболенко — лучшая теннисистка мира прямо сейчас, и в том, что она дошла до финала Australian Open, нет никакого удивления. А вот ее соперница Мэдисон Кис оказалась на этой стадии совершенно неожиданно, пройдя непростых соперниц. В том числе грозную польку Игу Свентек.

Все предматчевые расклады гарантировали успех белоруске. У девушек весьма показательная история личных встреч: американка обыгрывала чемпионку двух AO последних лет только один раз в пяти матчах, да и то в плотной встрече на траве четыре года назад. Но финалы часто преподносят сюрпризы.

Australian Open-2025. Женщины. Одиночный разряд. Финал

Мэдисон Кис (США, 19) — Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — 6:3, 2:6, 7:5

Провальный старт Арины

Первый сет получился для Арины самым настоящим кошмаром: у нее не выходило ничего. Соболенко совершила гигантское число ошибок. Мощная первая подача не проходила, укороченные раз за разом летели в сетку, а бэкхенды и форхенды — по аутам. А Кис поймала кураж с самого старта, штампуя брейки.

Мимика Арины в пятом гейме после попадания Мэдисон точно залетит во все хайлайты турнира. Белоруска всем своим видом показывала, что не понимает, что происходит. И каким образом ее оппонентка умудряется играть настолько чисто.

Арина Соболенко проиграла в финале Australian Open. Фото Reuters

Переломный момент

Но Соболенко никогда не стала бы первой ракеткой мира, если бы просто опустила руки и сдалась. Перед второй партией она отправилась в подтрибунку, чтобы перезагрузиться. И вышла оттуда в совершенно другом настроении. Появилась злость, спортивная наглость, начал проявляться привычный для нее чемпионский характер. Правда, не сразу. После первого проигранного гейма Арина поменяла ракетку, а затем ее все-таки прорвало. В цель полетели и первая подача, и изящные укороченные. Выяснилось, что Кис играет не так уж уверенно и тоже может ошибаться.

В итоге все решилось в третьем сете, который получился невероятно эмоциональным. Игра выровнялась, и девушки поочередно забирали свою подачу, не давая друг другу сделать брейк. До последнего гейма... При счете 5:6 на своей подаче Арина умудрилась довести ситуацию до 15:40, подарив Мэдисон аж два матчбола. Один чудом удалось отыграть, но последним ударом Кис взяла сет — и трофей.

Мэдисон Кис. Фото Reuters

Сенсационная победа американки и ее первый успех в финале турнира «Большого шлема». Неудивительно, что она еще несколько минут не могла поверить в свое счастье, даже пустив слезу. Соболенко тоже расплакалась, но уже от досады на саму себя, накрыв голову полотенцем. В субботу был не ее день.

А кто побеждал в Австралии три раза подряд?

Из-за поражения Арина упустила шанс войти в историю: в XXI веке никто из девушек не выигрывал Australian Open три раза подряд: другая белоруска Виктория Азаренко, а также американки Серена Уильямс и Дженнифер Каприати только один раз защищали титул в Мельбурне.