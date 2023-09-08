Крик, маты и летающие ракетки. Соболенко вышла в финал US Open

Белоруска совершила грандиозный камбэк в матче против американки Мэдисон Кис.

US Open. Женщины. Полуфинал

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Мэдисон Кис (США, 17) — 0:6, 7:6 (7:1), 7:6 (10:5)

Арина Соболенко любит создавать себе проблемы, поэтому, если выходить в финал «шлема», то делать это на двух тай-брейках и отыгрывая подачу на матч у соперницы. Было много эмоций, положительных и не очень, но результат на лицо — белоруска в финале US Open. Там ее ждет еще одна американка — Коко Гауфф.

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Матч Соболенко — Кис начался позже, чем изначально планировалось: всему виной протестующие. На корте имени Артура Эша сначала проходил полуфинал US Open между Коко Гауфф и Каролиной Муховой (6:4, 7:5), но встречу пришлось прервать более чем на 40 минут, так как с трибун начали раздаваться крики трех человек в футболках с надписями про ископаемое топливо. Девушки долго ждали полицию, потому что один из мужчин приклеил ноги к трибуне, и его было не так просто увести с арены.

Теннисные корты на «Больших шлемах» — излюбленное место для заявлений различного характера. Чего стоит случай с экоактивистами Just Stop Oil на Уимблдоне с конфетти или цепями. В любом случае, перформанс не помешал 19-летней Гауфф первой (и впервые для себя) выйти в финал Открытого чемпионата США. Коко — самая молодая американка, пробившаяся в финал US Open со времен Серены Уильямс в 1999 году.

Через полчаса после этого события за свой заветный финал билась уже другая местная теннисистка — 28-летняя Мэдисон Кис. И билась она не против абы-кого, а против первой ракетки мира Арины Соболенко, главного фаворита женского турнира. Де-юре первую строчку все еще занимает Ига Свентек, но де-факто с понедельника там уже будет Арина.

Мэдисон быстро вышла вперед в счете, доведя разрыв до неприятных 3:0 вначале первой партии. Посыпались крики и возмущения Арины в адрес собственного бокса, в котором сидел ее тренер Антон Дубров. «Не на меня ори», — с улыбкой сказал специалист. Белоруска казалась расфокусированной, в то время как Мэдисон играла с холодной головой. Тактика штамповать эйсы через очень сильную подачу оказалась бесполезна против американки, у которой был очень хороший прием, и мячи которой то и дело залетали по линиям. Первый сет завершился с баранкой — 6:0.

Соболенко удалось взять свой первый гейм после небольшого перерыва и захода в подтрибунное помещение. Вернулась первая подача, но ошибки все равно не пропали. Кис доставала просто недоставаемые мячи, наверное, показывая свой лучший теннис на этом турнире. Мэдисон уже подавала на матч, но ракетка дрогнула: Арина отыграла брейк и счет во втором сете стал 5:5. Все решилось на тай-брейке, где на морально-волевых белоруска не дала и шанса сопернице.

Арина Соболенко и Мэдисон Кис. Фото Reuters

Камбэк турнира

Сколько эмоций, мата, поменянных и летающих ракеток, но оно того стоило. Решающий сет и снова тай-брейк — не самая сильная сторона в теннисе у Соболенко, но она и ее покорила. Те, кто верил, что белоруска сможет вытащить матч с 6:0, 5:3 — наверняка ее самые преданные фанаты. Но кто бы сколько бы ни критиковал ее, это был четвертый полуфинал и второй выход в финал «Большого шлема» за сезон — случайных людей на таком уровне не бывает. Арина проделала на собой большую работу.

«Я думала, что тай-брейк играется до семи. Не знаю, полный бардак. Безумие. Спасибо команде, что напомнили, что играем до 10. Я рада, что после этой реакции смогла сосредоточиться и довести матч до конца. Все могло пойти иначе. Она играла невероятно, на другом уровне. Я не знаю, как, но мне удалось изменить ход матча и выиграть. Выйти в финал US Open для меня очень ценно», — сказала Соболенко в послематчевом интервью на корте.

Арине остался всего один матч до заветного трофея, но он самый важный. Получится ли у Соболенко закольцевать композицию, и взять еще один «мейджор» на харде или Гауфф возьмет свой дебютный «шлем», узнаем уже в субботу. В любом случае, просто никому не будет.