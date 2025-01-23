Белоруска провалила старт первого сета, но затем уничтожила Паулу Бадосу.

Открытый чемпионат Австралии

Полуфинал. Женщины

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Паула Бадоса (Испания, 11) — 6:4, 6:2

В полуфинальной битве двух близких подруг настоящей борьбы не получилось. Намек на интригу был в самом начале матча, когда Паула повела 2:0 и 40:0, но Арина слишком быстро вернулась в игру и показала практически идеальный теннис. Матч продлился менее полутора часов, но за это время Соболенко успела сделать более 30 виннерсов. За третий титул в Мельбурне представительница Белоруссии сразится с Игой Свентек или Мэдисон Киз.

В один ряд с великими

До полуфинала Australian Open-2025 соперницы провели семь официальных очных матчей: четыре — на грунте, три — на харде. Соболенко одержала пять побед, Бадоса — две. При этом испанка оба раза выиграла на харде. В Мельбурне обе теннисистки дошли до полуфинала, проиграв лишь по одной партии. Арине в четвертьфинале борьбу навязала Анастасия Павлюченкова, а Пауле пришлось тяжело в матче третьего круга с Мартой Костюк.

Однако вряд ли эта статистика хоть о чем-то говорила. Все-таки Соболенко выиграла два последних AO и шла на сумасшедшей победной серии. Поэтому, даже несмотря на мощнейшую подачу Бадосы, Соболенко считалась однозначным фаворитом у букмекеров.

Хотя начало встречи быстро уравняло коэффициенты в live-режиме. В первом же гейме Бадоса позволила Соболенко заработать брейк-пойнт, допустив двойную ошибку, но после этого выиграла три розыгрыша подряд за счет прекрасной первой подачи. Далее последовал довольно уверенный брейк испанки и три великолепных розыгрыша на своей подаче. Казалось, что Арина очень сильно нервничает и Паула вот-вот поведет 3:0. Но это были обманчивые впечатления. Первая ракетка мира смогла отыграть три геймбола, а затем и четвертый на «ровно», и сделала обратный брейк.

В четвертом гейме Арина допустила уже шестую невынужденную ошибку с форхенда, но это не помешало ей сравнять счет. Следом Соболенко сделала второй брейк, после которого в игре наступила пауза. Крышу арены имени Рода Лейвера закрыли из-за начавшегося дождя. Пауза не сбила настрой белоруски и вскоре она забрала первый сет, уверенно подав на матч. По виннерсам Соболенко была впереди 19:6, а во второй партии продолжила развивать свое преимущество, играя в очень активный теннис.

Паула Бадоса и Арина Соболенко. Фото Getty Images

Помогла и соперница. При счете 1:1 Бадоса отдала свою подачу, сделав две двойные подряд. В пятом гейме Арина сделала еще один брейк, и уже ни у кого не было сомнений относительно победителя этого матча. Да, Паула продолжала бороться в каждом розыгрыше, но сила и точность ударов первой ракетки мира были на высочайшем уровне.

Это была 20-я победа Арины на Australian Open. Она стала всего лишь третьей теннисисткой в истории с 20+ победами на «Шлеме» подряд. Ранее это удавалось сделать Свентек на «Ролан Гаррос» и Серене Уильямс на Уимблдоне и US Open.

К тому же Арина может стать только шестой теннисисткой, кто трижды подряд выиграет титул в Мельбурне. Ранее это удавалось сделать Маргарет Корт (1968-1971), Ивонн Гулагонг (1974-1976), Штеффи Граф (1988-1990), Монике Селеш (1991-1993) и Мартине Хингис (1997-1999).

Совместный шопинг

«Я горжусь собой и своей командой, — подчеркнула в интервью на корте Соболенко. — Это привилегия. Вы перечисляет эти имена (теннисисток, трижды подряд выигравших AO), и у меня мурашки по коже. Если я смогу вписать свое имя в историю, это будет очень много значить. Я о таком даже не мечтала. Раньше я мечтала хотя бы об одной победе на турнирах «Большого шлема», а теперь у меня есть вот такая возможность. Поэтому в финале я постараюсь сделать все возможное для победы».

Также Арина ответила на вопрос, как ей удалось так быстро перевернуть игру после 2:0, 40:0. «Честно, я не знаю, что вам ответить. Серьезно — я просто готовилась к следующим геймам, о том конкретном розыгрыше даже не думала. Но мне как-то удалось вытянуть третий гейм первого сета. Это был важный момент. Очень тяжелый матч против хорошей подруги. И я очень рада, что справилась, нервы меня не подвели».

Фото Getty Images

Соболенко рассказала, как они с Бадосой абстрагируются от дружбы во время официальных матчей. «Это непросто, но мы договорились, что очные матчи не будут мешать нашим отношениям за пределами корта. Вроде бы пока получается. Надеюсь, она все еще моя подруга. Наверное, в ближайший час или день-два она будет меня ненавидеть. Но я спокойно к этому отношусь. А дальше мы сможем снова ходить по ресторанам, по магазинам. Обещаю Пауле, что, когда мы пойдем по магазинам, я куплю ей все, что она захочет».