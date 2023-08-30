Соболенко снова стала жертвой политического хейта. Ей не пожала руку бельгийка

Злоключения второй ракетки мира продолжаются в Нью-Йорке, несмотря на уверенную победу в первом круге US Open.

Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко без особых усилий стартовала на Открытом чемпионате США, обыграв в первом раунде бельгийку украинского происхождения Марину Заневскую (6:3, 6:2). При этом встреча омрачилась новым политическим инцидентом, которые буквально липнут к Соболенко на турнирах «Большого шлема» в нынешнем сезоне. Заневская, для которой этот матч, возможно, стал последним в карьере на «мейджорах», отказалась пожимать руку представительнице Белоруссии.

То же самое, что плюнуть моим родным в лицо

— Я представляю Бельгию, но вся моя семья остается на Украине, — объяснила свое поведение уроженка Одессы. — Уважаю Aрину как теннисистку, она великая чемпионка. Это мое личное решение не пожимать руку. Я не осуждаю ее. Она защищает свою семью, а я защищаю свою. И я думаю, что, если я пожму ей руку, это будет то же самое, что плюнуть моим родным в лицо.

Марина Заневская. Фото Global Look Press

Заневская переехала в Бельгию в академию Жюстин Энен 15 лет назад — в 2008 году. В 2016-м она получила бельгийское спортивное гражданство и с тех пор представляла эту страну. Звезд с неба за свою карьеру она не хватала, выше 86-го места в рейтинге не поднималась. За десять лет выиграла в основной сетке турниров «Большого шлема» всего два матча. Правда, в парном разряде в прошлом году вместе с Кимберли Циммерман добралась до четвертьфинала «Ролан Гаррос».

Из любопытных деталей — еще в бытность украинкой Марина выиграла в паре два юниорских «мейджора», и оба — с россиянками: Валерией Соловьевой (US Open-2009) и Ириной Хромачевой (Ролан Гаррос-2011). Но это было давно, а сейчас на Открытом чемпионате США никто особых подвигов от Заневской не ждал, и если бы не инцидент с рукопожатием, публика не обратила бы внимания на ее поражение от Соболенко. Однако в случившемся есть нюансы. Во-первых — Марина официально бельгийка, а «с пониманием» WTA относится только к демаршам украинок. А во-вторых — пострадала снова Соболенко, которая не так давно попадала в аналогичные скандалы и в Париже.

Арина Соболенко. Фото AFP

Фанаты писали: «Пусть твоя семья умрет от рака»

Напомню, что в марте этого года на турнире в Индиан-Уэллсе с поединка против Соболенко демонстративно снялась украинка Леся Цуренко. После этого выяснилось, что тренер Цуренко Никита Власов со время соревнований оскорблял белоруску, обвиняя ее в связях с Александром Лукашенко и требуя ее дисквалификации. Травля Арины продолжилась и на Открытом чемпионате Франции-2023, где из-за агрессивного поведения украинских журналистов Арине пришлось проводить две пресс-конференции в закрытом режиме.

В Париже все не заладилось с первого же матча, когда руку Соболенко отказалась жать украинка Марта Костюк, а в четвертьфинале Арине пришлось опять столкнуться с политическими разборками в поединке с Элиной Свитолиной, еще одной представительницей Украины. В конце концов, 25-летняя белоруска все-таки вышла к СМИ и во время общения под давлением не только сообщила о своей аполитичной позиции, но и сказала, что не поддерживает нынешнюю политику президента своей страны.

Накануне Уимблдона в документальном фильме Соболенко рассказала об ужасном давлении, которому подверглась на Западе после начала СВО. «В соцсетях болельщики писали в мой адрес проклятья. Что-то вроде «сдохни» или «пусть твоя семья умрет от рака», — признавалась теннисистка. В Лондоне встреч с украинками Арина счастливо избежала, но скандалы с рукопожатиями возникали с ее соотечественницей Викторией Азаренко.

И вот теперь история получила продолжение в Нью-Йорке. Почему это постоянно случается именно с Соболенко? Объяснение довольно простое — Арина как один из лидеров женского тенниса проводит много матчей, и время от времени ей попадаются неадекватные соперницы. Кроме того, многие конкурентки знают, что это больная тема для белоруски, и не упускают случая ее уязвить. Впрочем, участником следующего политического инцидента на US Open наверняка станет не Арина, а россиянка Анастасия Павлюченкова. В четверг ей предстоит матч второго круга против Элины Свитолиной.