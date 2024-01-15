Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 14:30

Мирра Андреева выиграла под «Калинку». Россиянка одержала дебютную победу на Australian Open

Мирра Андреева одержала дебютную победу на Australian Open
Сергей Подушкин
Обозреватель
Мирра Андреева.
Фото AFP
Мирра Андреева.
Фото AFP
1/2
Telegram Дзен
Теперь 16-летнюю теннисистку проэкзаменует в Мельбурне Онс Жабер.

Теннис. Australian Open 2024. Первый круг
Мужчины
Даниил Медведев (Россия, 3) — Теренс Атман (Франция) — 5:7, 6:2, 6:4, 1:0, отказ
Карен Хачанов (Россия, 15) — Даниэль Альтмайер (Германия) — 5:7, 6:3, 7:6 (7:5), 7:6 (7:3)

Женщины
Мирра Андреева (Россия) — Бернарда Пера (США) — 7:5, 6:2
Кая Юван (Словения) — Анастасия Потапова (Россия, 23) — 6:1, 6:4
Лаура Зигемунд (Германия) — Екатерина Александрова (Россия, 17) — 6:2, 3:6, 7:6 (11:9)
Ясмин Паолини (Италия, 26) — Диана Шнайдер (Россия) — 6:3, 6:4
Анастасия Павлюченкова (Россия) — Донна Векич (Хорватия, 21) — 6:4, 6:4
Анастасия Захарова (Россия, Q) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 2:6, 6:0, 6:3
Виктория Голубич (Швейцария) — Вероника Кудерметова (Россия, 15) — 7:6 (7:4), 1:6, 6:1

Мирра Андреева в свои 16 лет теперь может похвастать победами в матчах основной сетки на всех турнирах «Большого шлема» — после выхода в третий круг «Ролан Гаррос», четвертый круг Уимблдона и второй круг US Open восходящая звездочка из России преодолела первый барьер и на Australian Open в Мельбурне. Мирра переиграла опытную американку Бернарду Перу в двух партиях. Причем благодаря активной поддержке русскоязычных болельщиков чувствовала себя на корте как дома.

Центральный корт на&nbsp;Australian Open. Australian Open 2024: основная информация о первом в сезоне турнире «Большого шлема»

Не отставать от Корнеевой

В прошлом сезоне юная Андреева произвела фурор, но теперь настало время закрепить первые успехи, выйдя на новый уровень результатов. И, похоже, российская теннисистка находится на верном пути — в конце декабря в Абу-Даби она произвела приятное впечатление на командном выставочном турнире, выиграв трофей вместе с соотечественниками Даниилом Медведевым и Андреем Рублевым, а также с американкой Софией Кенин. После чего Мирра в начале января дошла до своего первого четвертьфинала WTA — на турнире категории «500» в Брисбене. Пусть до полуфинала добраться ей не удалось, помешало поражение от чешки Линды Носковой.

Тем не менее россиянка благодаря этому успеху вернулась в топ-50 рейтинга WTA и приблизилась к своей промежуточной цели на сезон-2023 — попаданию в топ-30. Соперница по игре первого круга на Открытом чемпионате Австралии ей досталась не самая простая — 29-летняя американка Бернарда Пера, которая в 2023-м на «Больших шлемах» дошла до третьего круга в Мельбурне и Нью-Йорке и четвертого круга в Париже. К тому же Пера играла уже свой седьмой Australian Open среди взрослых, а Мирра — дебютный, пусть в прошлом году и дошла до финала юниорского турнира, уступив в матче-триллере еще одной россиянке Алине Корнеевой.

Алина Корнеева. Корнеева дебютирует в основной сетке «мейджора». Год назад она выиграла в Австралии среди юниорок

Отметим, что 16-летняя Корнеева в Мельбурне дебютировала на «Больших шлемах» и из квалификации уже вышла во второй круг. Понятно, Мирра не собиралась отставать от сверстницы-соперницы, но в дебюте встречи заставила своих болельщиков поволноваться.

Мирра Андреева.
Фото AFP

«Мирра, не робей, американку не жалей!»

Да, Андреева взяла стартовый гейм на подаче соперницы, зато сразу отдала свою. Мало того, при 3:2 в свою пользу американка вновь выиграла подачу россиянки, пусть и с третьего брейк-пойнта. Объективно, Мирра допускала в тот момент слишком много брака, однако, к счастью, сумела найти баланс между точностью и плотностью ударов. Она стала действовать чище, заставляя оппонентку, предпочитающую силовой теннис, рисковать и ошибаться.

Все это позволило быстро сравнять счет в сете (4:4), а при 5:5 сделать решающий брейк. После чего россиянка довольно уверенно подала на партию. Второй сет получился куда более простым — не сказать, что Андреева действовала агрессивно. Но при этом играла умно и глубоко, а Бернарда продолжала рисковать и промахиваться. Конечно, активно выигранных мячей у россиянки могло быть и больше (10 против 19 у соперницы), но зато в целом по игре она ошибалась в два с лишним раза реже оппонентки (12 против 27). Мирра быстро оформила один брейк, затем второй, поведя 4:0.

Возможно, ее в том числе вдохновляла и поддержка трибун на корте № 7. 16-летнюю теннисистку постоянно подбадривали по-русски. «Мирра, ты лучшая!» — кричали болельщики. После чего и вовсе запели «Калинку» после двойного брейка во втором сете. Но и этого им показалось мало. «Мирра, если ты выиграешь, я завтра на работу не пойду», — последовал выкрик с трибун при 5:1. А при 5:2 зрители «зарядили» кричалку: «Мирра, Мирра не робей, американку не жалей!» Она и не пожалела, поставив точку в матче эйсом.

Мирра Андреева. Мирра Андреева — фаворит Australian Open-2024 среди россиянок

Теперь Андрееву ждет куда более серьезная соперница — шестая ракетка мира Онс Жабер из Туниса, матч с которой станет серьезной проверкой для юной россиянки. Кстати, Мирра в live-рейтинге WTA уже вошла в топ-40.

Из других событий второго дня Australian Open отметим поражение сразу трех «сеяных» россиянок — Вероники Кудерметовой, Екатерины Александровой и Анастасии Потаповой, а также Дианы Шнайдер. В то же время свои встречи выиграли Даниил Медведев, Карен Хачанов, Анастасия Павлюченкова и Анастасия Захарова. Причем для 21-летней Захаровой эта победа над Юлией Путинцевой из Казахстана стала дебютной на «Больших шлемах».

Теннис
Australian Open
Мирра Андреева
1
Обсудить
Читайте также
Мирра Андреева одержала дебютную победу на Australian Open
Колумбию могут лишить флага на Олимпиаде-2024 в Париже
FT назвала совместное фото единственным достижением встречи по Украине в Давосе
Пристав найден мертвым возле здания суда в Санкт-Петербурге
В Москве оставленного без присмотра двухлетнего ребенка обнаружили мертвым
В Таиланде отменили концерты Максима Галкина
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Australian Open 2024: основные материалы, новости и обзоры
Australian Open 2024 — расписание матчей и результаты 15 января: Мирра Андреева вышла во второй круг
Australian Open 2024, результаты 15 января: Медведев и Хачанов — во втором круге
Калинская в трех сетах обыграла Волынец и вышла во второй круг Australian Open
Хаддад-Майя вышла во второй круг Australian Open и сыграет с Корнеевой
Победный старт Мирры Андреевой, Медведев вышел во второй круг: онлайн-трансляция дня Australian Open
Кудерметова проиграла Голубич в первом круге Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Медведев выдал нервный старт Australian Open. Отдал сет французскому ноунейму