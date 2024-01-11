Australian Open 2024: основная информация о первом в сезоне турнире «Большого шлема»

Первый из четырех турниров серии «Большого шлема» — Открытый чемпионат Австралии — в 2024 году состоится с 14 по 28 января. Матчи будут проходить на протяжении 15 дней: впервые в истории Australian Open начнется и закончится в воскресенье.
Матчи по традиции пройдут в австралийском Мельбурне на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк». На территории есть три основные арены плюс дополнительные корты. Главный стадион — арена Рода Лейвера (14 820 мест), еще две крупные площадки — арена Джона Кейна (10 300) и Маргарет Корт (7500). Все они оборудованы в том числе раздвигающейся крышей.
Турнир проходит в пяти разрядах у взрослых: в двух одиночных и трех парных. Организатор Открытого чемпионата Австралии — Tennis Australia. Игровым покрытием на данном «мейджоре» с 1988 является одна из модификаций харда.
Квалификационные раунды «мейджора» стартовали 8 января, а 11 января состоялась жеребьевка основной сетки турнира.
Матчи квалификации прошли с 8 по 12 января 2024 года. Игры основных сеток Открытого чемпионата Австралии 2024 запланированы с 14 по 28 января.
Мужчины. Первый круг. Женщины. Первый круг. Начало матчей в 3.00 (утренняя сессия, здесь и далее — по московскому времени)
Мужчины. Первый круг. Женщины. Первый круг. Начало матчей в 10.30 (вечерняя сессия)
Мужчины. Первый круг. Женщины. Первый круг. Начало матчей в 3.00 (утренняя сессия)
Мужчины. Первый круг. Женщины. Первый круг. Начало матчей в 10.30 (вечерняя сессия)
Мужчины. Первый круг. Женщины. Первый круг. Начало матчей в 3.00 (утренняя сессия)
Мужчины. Первый круг. Женщины. Первый круг. Начало матчей в 10.30 (вечерняя сессия)
Мужчины. Второй круг. Женщины. Второй круг. Начало матчей в 3.00 (утренняя сессия)
Мужчины. Второй круг. Женщины. Второй круг. Начало матчей в 10.30 (вечерняя сессия)
Мужчины. Второй круг. Женщины. Второй круг. Начало матчей в 3.00 (утренняя сессия)
Мужчины. Второй круг. Женщины. Второй круг. Начало матчей в 11.00 (вечерняя сессия)
Мужчины. Третий круг. Женщины. Третий круг. Начало матчей в 3.00 (утренняя сессия)
Мужчины. Третий круг. Женщины. Третий круг. Начало матчей в 11.00 (вечерняя сессия)
Мужчины. Третий круг. Женщины. Третий круг. Начало матчей в 3.00 (утренняя сессия)
Мужчины. Третий круг. Женщины. Третий круг. Начало матчей в 10.30 (вечерняя сессия)
Мужчины. Четвертый круг. Женщины. Четвертый круг. Начало матчей в 3.00 (утренняя сессия)
Мужчины. Четвертый круг. Женщины. Четвертый круг. Начало матчей в 11.00 (вечерняя сессия)
Мужчины. Четвертый круг. Женщины. Четвертый круг. Начало матчей в 3.00 (утренняя сессия)
Мужчины. Четвертый круг. Женщины. Четвертый круг. Начало матчей в 11.00 (вечерняя сессия)
Мужчины. Четвертьфиналы. Женщины. Четвертьфиналы. Начало матчей в 3.00 (утренняя сессия)
Мужчины. Четвертьфиналы. Женщины. Четвертьфиналы. Начало матчей в 11.00 (вечерняя сессия)
Мужчины. Четвертьфиналы. Женщины. Четвертьфиналы. Начало матчей в 3.00 (утренняя сессия)
Мужчины. Четвертьфиналы. Женщины. Четвертьфиналы. Начало матчей в 10.30 (вечерняя сессия)
Женщины. Полуфиналы. Начало матчей в 3.00
Мужчины. Полуфинал. Начало матча в 4.00.
Мужчины. Полуфинал. Начало матча в 11.00.
Женщины. Финал. Начало матча в 4.00
Мужчины. Финал. Начало матча в 11.00.
В основной и квалификационной сетках Открытого чемпионата Австралии в женском и мужском одиночных разрядах выступит по 128 игроков. В парном разряде участвуют по 64 дуэта, в миксте — 32.
Места в основной сетке турнира, как правило, получают теннисисты, которые занимают верхние строчки в рейтингах ATP и WTA. При этом часть из них достается победителям квалификационных турниров. Также организаторы могут выдавать конкретным игрокам wild card.
В этом году такие приглашения получили датская теннисистка Каролин Возняцки, китаец Шан Цзюньчэн, француженка Ализе Корне, австралийцы Кимберли Биррелл, Оливия Гадеки, Тайла Престон, а также теннисисты Джеймс Дакворт, Марк Полманс и Адам Уолтон и другие.
Российские и белорусские теннисисты могут выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. В мужском одиночном разряде на Australian Open-2024 среди россиян в заявку вошли Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Аслан Карацев (снялся из-за травмы), Роман Сафиуллин, Александр Шевченко и Павел Котов.
Даниил Медведев — квалифаер/лаки-лузер
Андрей Рублев — Тьяго Сайбот Уайлд (Бразилия)
Карен Хачанов — Даниель Альмайер (Германия)
Павел Котов — Артур Риндеркнех (Франция)
Александр Шевченко — Хауме Муньяр (Испания)
Роман Сафиуллин — Таллон Грикспур (Нидерланды)
Из российских теннисисток в заявку вошли Людмила Самсонова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова, Анастасия Потапова, Анна Блинкова, Мирра Андреева, Анастасия Павлюченкова, Элина Аванесян, Анна Калинская и Диана Шнайдер.
Вероника Кудерметова — Виктория Голубич (Швейцария)
Анна Блинкова — Кристина Букша (Испания)
Дарья Касаткина — Пейтон Стернс (США)
Анна Калинская — квалифаер
Элина Аванесян — Бай Чжуосюань (Китай)
Анастасия Потапова — Кайя Юван (Словения)
Мирра Андреева — Бернарда Пэр (США)
Камилла Рахимова — Эмина Бекташ (США),
Екатерина Александрова — Лаура Зигемунд (Германия)
Людмила Самсонова — Аманда Анисимова (США)
Анастасия Павлюченкова — Донна Векич (Хорватия).
* Список россиянок могут пополнить спортсменки, которые отберутся на турнир через квалификацию.
В 2023 году победу в мужском одиночном разряде на Открытом чемпионате Австралии одержал Новак Джокович, в финале серб обыграл в трех сетах грека Стефаноса Циципаса. Это был десятый титул теннисиста на «мейджоре» в Мельбурне, всего перед стартом этого сезоне у него 24 победы на турнирах «Большого шлема».
Чемпионкой Australian Open-2023 стала Арина Соболенко. В финальном матче теннисистка из Белоруссии переиграла представляющую Казахстан Елену Рыбакину.
В женском парном разряде Барбора Крейчикова и Катерина Синякова защитили прошлогодний титул AO. В мужском парном разряде трофей завоевали Ринки Хиджиката и Джейсон Кублер. В миксте победили Луиза Стефани и Рафаэль Матос.
В 2024 году теннисисты разыграют на Открытом чемпионате Австралии рекордный призовой фонд, который составит 59,1 миллиона долларов США — это на 13 процентов больше по сравнению с 2023 годом.
За последние 10 лет общая сумма призовых заметно увеличилась. В 2014 году фонд составлял 13,6 миллиона долларов.
Одиночный разряд
1-й круг — $ 82 020
2-й круг — $ 123 040
3-й круг — $ 174 300
4-й круг — $ 256 330
1/4 финала — $ 410 130
1/2 финала — $ 676 700
Финал — $ 1 179 000
Титул — $ 2 153 000
Парный разряд
1-й круг — $ 24 600
2-й круг — $ 36 230
3-й круг — $ 51 270
1/4 финала — $ 87 490
1/2 финала — $ 155 500
Финал — $ 273 420
Титул — $ 498 990
Микст
1-й круг — $ 4 720
2-й круг — $ 9 740
1/4 финала — $ 18 110
1/2 финала — $ 34 180
Финал — $ 64 250
Титул — $ 112 780
Британский теннисист Энди Маррей назвал Новака Джоковича фаворитом Открытого чемпионата Австралии в 2024 году.
«В прошлом году Новак выиграл три турнира «Большого шлема» и проиграл эпический финал в пяти сетах на Уимблдоне. Я все еще верю в то, что он является фаворитом, он по-прежнему выглядит великолепно, но я бы предположил, что легче, вероятно, не станет. Алькарас был в похожем положении перед Уимблдоном, тогда он уже выиграл один «мейджор», но на US Open он играл с Руудом, у которого опыта побед на ТБШ тоже пока нет. Совсем нелегко, когда ты пытаешься выиграть свой первый «Шлем», а против тебя играет тот, кто делал это 24 раза. Я думаю, на ментальном уровне это очень тяжело», — приводит Daily Mail слова Маррея.
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассчитывает на успешное выступление Даниила Медведева и других россиян.
«Наши могут успешно выступить на Australian Open, но тут все будет зависеть от жеребьевки. Даня Медведев может далеко пройти, Андрей Рублев уже давно способен преодолеть барьер четвертьфинала. В целом среди ведущих игроков у мужчин класс игры настолько равный, что на победу будут претендовать несколько человек. Но, повторюсь, надо надеяться на удачную для нас жеребьевку», — приводит ТАСС слова Тарпищева.
Бывший теннисист Андрей Ольховский высказал мнение, что чемпиону US Open-2021, дважды игравшему в финале Australian Open Медведеву по силам выиграть один из турниров «Большого шлема» в 2024 году.
«Я считаю, что Даня показал отличные результаты в прошлом году. Он доказал, что является одним из ведущих игроков мира, выиграл два «мастерса», играл в полуфинале и финале в турнирах «Большого шлема», дошел до полуфинала Итогового турнира. Это выдающиеся достижения. Я считаю, что ему вполне по силам выиграть один из турниров «Большого шлема» в этом году, но конкурентов у него тоже будет немало», — цитирует ТАСС Ольховского.
Испанский теннисист, 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль не примет участия в Открытом чемпионате Австралии в 2024 году. По словам 37-летнего спортсмена, в январе вернувшегося на корт после почти годичной паузы из-за травмы, у него был выявлен микроразрыв мышцы.
«Но не в том месте, где я получил травму, и это хорошая новость», — написал Надаль в соцсетях.
Российский теннисист Аслан Карацев снялся с Australian Open. В начале января 30-летний россиянин получил травму в матче первого круга турнира в Брисбене против австралийца Джейсона Каблера. Он отказался от продолжения встречи в начале третьего сета после проигранной первой и выигранной второй партии. Карацева увезли с корта в коляске с пакетом льда на колене.
Австралийский теннисист Ник Кирьос не сыграет на домашнем «мейджоре» во второй раз подряд.
«Для меня это очень разочаровывающее время, но я не смогу принять участие в Australian Open-2024. Очевидно, это душераздирающее решение, ведь здесь у меня было много удивительных воспоминаний. Я просто хочу играть в свой лучший теннис, но мне нужно немного времени», — написал Кирьос в соцсетях.
13-я ракетка мира американка Мэдисон Киз не сыграет на Australian Open.
«К сожалению, у меня травма плеча, и врачи рекомендовали мне пропустить Australian Open. Конечно, это не самая лучшая новость в начале теннисного сезона, но я знаю, что делаю правильный выбор для своего тела и даю себе время на выздоровление», — написала финалистка US Open-2017.
Восьмая ракетка мира чешка Каролина Мухова пропустит турнир в Австралии из-за травмы.
«Это не те новости, которыми я бы хотела делиться, особенно в начале сезона, но, к сожалению, боль в запястье вернулась во время тренировок.Поэтому придется отложить начало сезона и сосредоточиться на восстановлении запястья. Я расстроена, но нужно сохранять позитив, восстанавливаться и готовиться к оставшейся части сезона. Australian Open, увидимся в 2025 году», — написала Мухова в соцсетях.
Также на Australian Open-2024 не выступят 94-я ракетка мира Доминик Штрикер, финалистка-2021 Дженнифер Брэди и Лорин Дэвис.
Первая ракетка мира Новак Джокович рассказал, как травма запястья повлияет на подготовку к Australian Open. Он отметил, что подобная ситуация для него не в новинку.
«Просто попытаюсь восстановиться. Прежде всего это касается запястья и того, от чего я страдал предыдущие пару лет. Буду следовать процедурам по восстановлению, тренироваться и набирать форму к Australian Open. Для меня это знакомый процесс. Я был в таких ситуациях много раз и знаю, что нам с командой нужно делать, чтобы подготовиться. Конечно, никогда не знаешь, что может случиться.
Последние два раза — в 2021-м и 2023-м — я травмировался прямо перед Australian Open и смог выиграть оба «Шлема». Надеюсь, что в этот раз не буду травмированным. Над этим мы и поработаем — приведем мое тело в оптимальное состояние, чтобы я мог на высоком уровне отыграть Australian Open — надеюсь, до самого конца", — рассказал Джокович на пресс-конференции.
Первая ракетка мира Ига Свентек отметила, что на турнирах серии «Большого шлема» теннисисты всегда испытывают большое давление.
«Очевидно, что каждый турнир — это отдельная история. «Большой шлем» — это всегда немного сложнее, там больше давления. Я просто думаю о том, чтобы хорошо завершить этот турнир, и посмотрим, что произойдет в Мельбурне», — заявила Свентек на пресс-конференции.
Представительница Казахстана Елена Рыбакина ждет, что организаторы Australian Open не заставят ее играть на второстепенных площадках.
«Надеюсь, в этом году меня с самого начала будут ставить на корты побольше. Конечно, в прошлый раз я была немного расстроена. Я не понимала, почему играю именно на 13-м корте, а не на каком-то другом. Сейчас мне на самом деле все равно, где я буду играть. Я просто сосредоточусь на игре и постараюсь пройти как можно дальше в сетке, чтобы потом играть всегда только на центральном корте», — приводит tennishead.net слова Рыбакиной.
Российский теннисист Андрей Рублев в начале января одержал победу на турнире ATP в Гонконге. Спортсмен отметил, что этот успех придаст ему уверенности перед Australian Open.
«Это прекрасное чувство — начать сезон и выиграть титул. Весь турнир я показывал хороший теннис и к финалу подошел в хорошей форме. Перед Australian Open эта победа придает мне дополнительных эмоций и уверенности», — приводит ТАСС слова Рублева.
Официальных трансляций Открытого чемпионата Австралии в России не будет. Следить за матчами в прямом эфире можно с помощью официального сайта соревнований.
«СЭ» будет вести текстовые онлайн-трансляции игровых дней и отдельных матчей Australian Open-2024.
Видеотрансляции игр будут доступны по подписке EurosportPlayer и в специализированных группах соцсети «ВКонтакте» (легально в России турниры «Большого шлема», ATP и WTA не транслируются).
Сетки турнира, расписание и результаты матчей мужчин, женщин, пар и микста, обзоры игр доступны в разделах «Большого шлема» и Australian Open на сайте «СЭ».