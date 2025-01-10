Australian Open 2025: основная информация о первом в сезоне турнире «Большого шлема»

Ответы на основные вопросы о стартовом «мейджоре» в 2025 году.

Когда и где пройдет Australian Open 2025

Матчи основной сетки Australian Open 2025 стартуют в воскресенье, 12 января, и завершатся через две недели — 26 января. Первый в сезоне турнир «Большого шлема» проходит на кортах с хардовым покрытием в спортивном комплексе «Мельбурн-Парк» в Мельбурне (Австралия). Комплекс включает в себя несколько открытых кортов и три крупные площадки с раздвигающейся крышей — арены Рода Лейвера (вмещает 14 820 зрителей), Джона Кейна (10 300) и Маргарет Корт (7 500).

В программу Australian Open войдут соревнования в одиночном разряде мужчин и женщин, в парном разряде (мужские, женские, смешанные пары) юниорские турниры, матчи легенд и теннис на колясках.

Арена Рода Лейвера. Фото Global Look Press

Даты и расписание Australian Open 2025 (одиночный разряд)

Турнир «Большого шлема» в Мельбурне открывает соревнования основной сетки в воскресенье по местному времени. После этого участники будут играть на выбывание, в мужском и женском турнире чемпиону нужно выиграть семь матчей.

12 января, воскресенье

Первый круг, мужчины и женщины

13 января, понедельник

Первый круг, мужчины и женщины

14 января, вторник

Первый круг, мужчины и женщины

15 января, среда

Второй круг, мужчины и женщины

16 января, четверг

Второй круг, мужчины и женщины

17 января, пятница

Третий круг, мужчины и женщины

18 января, суббота

Третий круг, мужчины и женщины

19 января, воскресенье

Четвертый круг, мужчины и женщины

20 января, понедельник

Четвертый круг, мужчины и женщины

21 января, вторник

Четвертьфинал, мужчины и женщины

22 января, среда

Четвертьфинал, мужчины и женщины

23 января, четверг

Полуфинал, женщины

24 января, пятница

Полуфинал, мужчины

25 января, суббота

Финал, женщины

26 января, воскресенье

Финал, мужчины

Арина Соболенко. Фото Global Look Press

Участники Australian Open 2025

В основной сетке как мужского, так и женского турнира примут участие по 128 игроков. 16 из них отбираются через квалификацию, в которой стартовали 128 человек. Еще по восемь теннисистов автоматически получили место в основной сетке благодаря специальным приглашениям — wild card. В мужской турнир были приглашены Стэн Вавринка, Тристан Шулкэйт, Ли Ту, Джеймс Маккейб, Касидит Самрей, Омар Ясика, Люка Пуй и Нишеш Басаваредди. У женщин wild card получили Дарья Сэвилл, Айла Томлянович, Талия Гибсон, Эмерсон Джонс, Майя Джойнт, Чжан Шуай, Клое Паке и Ива Йович.

Основные места в сетке после жеребьевки заняли «сеяные» теннисисты из топ-рейтингов ATP и WTA. Первая ракетка мира и три его ближайших преследователя занимают позиции в четырех разных четвертях.

Мирра Андреева. Фото Global Look Press

Россияне на Australian Open 2025

Теннисисты из России и Белоруссии продолжают выступать в туре в нейтральном статусе.

В мужском одиночном турнире стартуют пятеро российских теннисистов: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин и Павел Котов.

В женской сетке места получили 12 россиянок: Дарья Касаткина, Диана Шнайдер, Анна Калинская, Мирра Андреева, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова, Анастасия Павлюченко, Анастасия Потапова, Камилла Рахимова, Анна Блинкова, Вероника Кудерметова и Эрика Андреева. Плюс через квалификацию в первый круг пробилась Полина Кудерметова.

Соперники россиян в первом круге AO-2025:

Даниил Медведев (5) — Касидит Самреей (Таиланд)

Андрей Рублев (9) — победитель квалификации

Карен Хачанов (19) — Адриан Маннарино (Франция)

Роман Сафиуллин — Танаси Коккинакис (Австралия)

Павел Котов — победитель квалификации

Дарья Касаткина (9) — Виктория Томова (Болгария)

Диана Шнайдер (12) — Элизабетта Коччиаретто (Италия)

Анна Калинская (13) — победительница квалификации

Мирра Андреева (14) — Мари Бузкова (Чехия)

Людмила Самсонова (25) — Камилла Рахимова

Екатерина Александрова (26) — Эмма Радукану (Великобритания)

Анастасия Павлюченкова (27) — Юань Юэ (Китай)

Анастасия Потапова — победительница квалификации

Анна Блинкова — Дарья Сэвилл (Австралия)

Вероника Кудерметова — Оливия Гадеки (Австралия)

Эрика Андреева — Чжэн Сайсай (Китай)

Полина Кудерметова — Магдалена Френхт (Польша, 23)

Рафаэль Надаль. Фото Global Look Press

Кто из звезд пропустит Australian Open 2025

В Открытом чемпионате Австралии примут участие почти все ведущие теннисисты. В женском турнире не сыграет 10-я ракетка мира Барбора Крейчикова, 45-й номер рейтинга Каролина Плишкова, победительница US Open-2019 Бьянка Андрееску, а также бывшие первые ракетки планеты Симона Халеп, Каролина Возняцки и Винус Уильямс. В мужском турнире мы не увидим Себастьяна Офнера, Эмиля Руусувуори, а также завершившего карьеру Рафаэля Надаля.

Янник Синнер и Даниил Медведев. Фото Global Look Press

Призовой фонд Australian Open 2025

Сумма призовых в мужском и женском турнирах распределяется одинаково. Начисления производятся в австралийских долларах, цифры ниже — в долларах США (по курсу на 7 января 2025 года).

Первый круг — $ 82 500

Второй круг — $ 125 000

Третий круг — $ 181 250

Четвертый круг — $ 262 500

1/4 финала — $ 415 625

1/2 финала — $ 687 500

Финал — $ 1 187 500

Чемпион — $ 2 187 500

Общий призовой фонд Australian Open вырос примерно на 12 процентов по сравнению с предыдущим годом — 96,5 миллиона австралийских долларов, или 59,8 миллиона долларов США.

Новак Джокович. Фото Global Look Press

Фавориты и действующие чемпионы Australian Open

Действующим чемпионом Australian Open в мужском турнире является Янник Синнер из Италии, а в женском — Арина Соболенко из Белоруссии. Синнер и Соболенко в данный момент — первые ракетки мира и считаются фаворитами в своих турнирах по версии букмекеров. Также у мужчин высоко оцениваются шансы Карлоса Алькараса, Новака Джоковича, Александра Зверева и Даниила Медведева, а у женщин — Иги Свентек, Кори Гауфф, Елены Рыбакиной и Чжен Цзинвэнь.

Потенциальные четвертьфиналы для наиболее высоко «сеяных» игроков у мужчин:

Янник Синнер (Италия, 1) — Алекс де Минаур (Австралия, 8)

Тейлор Фриц (США, 4) — Даниил Медведев (Россия, 5)

Новак Джокович (Сербия, 7) — Карлос Алькарас (Испания, 3)

Каспер Рууд (Норвегия, 6) — Александр Зверев (Германия, 2)

Потенциальные четвертьфиналы для наиболее высоко «сеяных» игроков у женщин:

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Циньвэнь Чжэн (Китай, 5)

Коко Гауфф (США, 3) — Джессика Пегула (США, 7)

Елена Рыбакина (Казахстан, 6) — Жасмин Паолини (Италия, 4)

Эмма Наварро (США, 8) — Ига Свентек (Польша, 2)

Янник Синнер. Фото Global Look Press

Что говорят участники Australian Open 2025

«Каждый турнир «Большого шлема» уникальный. Особенно это ощущается в начале сезона, после того, как теннисисты работали над улучшением игры. Постараюсь показать хороший теннис, хоть это и будет сложно. Приятно возвращаться туда, где мне нравится играть. Приезжать в качестве игрока, защищающего титул, — это особенное чувство», — сказал Янник Синнер в интервью пресс-службе Открытого чемпионата Австралии.

«Я определенно чувствую свою игру довольно хорошо. Ментально, физически я буду готова выйти на Australian Open. Очень довольна тем, как прошла неделя. Победа на турнире в Брисбене очень важна. Я уверена в своей игре и чувствую воодушевление. Мне нравится играть здесь и биться за мечту. Это условия, в которых я чувствую себя комфортно. С воодушевлением жду Australian Open», — приводит сайт WTA слова Арины Соболенко.

Фото Getty Images

Где смотреть Australian Open 2025

У российских телеканалов и онлайн-площадок нет приобретенных прав на показ матчей Australian Open. Неофициальные трансляции будут появляться в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте» и Telegram-каналах.

«СЭ» будет вести онлайн-трансляции интересных матчей отдельных игровых дней. Расписание и сетки турнира, результаты игр AO 2025 вы можете изучать в разделе «Большой шлем» на нашем сайте.