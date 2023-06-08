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«Называл шлюхой, мусором и тупицей». Обидчик Медведева предстал перед судом за насилие над бывшей девушкой

Бразильский теннисист Сейбот Уайлд предстал перед судом за насилие над бывшей девушкой
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Теннисист Тьяго Сейбот Уайлд.
Тьяго Сейбот Уайлд.
Фото AFP
Теннисист Тьяго Сейбот Уайлд.
Тьяго Сейбот Уайлд.
Фото AFP
Теннисист Тьяго Сейбот Уайлд.
Тьяго Сейбот Уайлд.
Фото AFP
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В чем обвинили бразильского теннисиста Тьяго Сейбота Уайлда.

Сейбот Уайлд в текущем сезоне впервые в своей карьере квалифицировался в основную сетку Открытого чемпионата Франции и в первом раунде обыграл вторую ракетку мира Даниила Медведева. Бразильский теннисист в итоге дошел до третьего круга, где уступил японцу Йосихито Нисиоке, 33-й ракетке мира.

Спустя несколько дней после сенсации Сейбот вновь попал в новостную повестку, только уже не за спортивные заслуги. У бразильца достаточно скандальная репутация. Теннисные фанаты даже говорят, что он «хуже Зверева и Кирьоса» — главных плохишей мужского тура. У Уайлда не самая безоблачная биография: в ней есть обвинения в домашнем насилии и даже... нацистские корни.

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Суд

Практически сразу после вылета с «Ролан Гаррос» бразилец вернулся домой и отправился в зал суда в Рио-де-Жанейро, чтобы ответить на обвинения местной прокуратуры в абьюзе в отношении своей бывшей девушки Таяны Лимы. Брошенная пассия утверждает, что подвергалась психологическому и физическому насилию. Однако Сейбот своей вины не признал и даже подал встречный иск против экс-возлюбленной. Спортсмен обвинил ее в вымогательстве и таким образом надеется доказать свою невиновность.

Также у игрока есть претензии к некоторым публикациям Лимы в социальных сетях. В них Таяна поделилась скриншотами личной переписки с Уайлдом, где он всячески оскорблял ее. По ходу Открытого чемпионата Франции Уайлд отказывался как-либо комментировать предстоящее судебное заседание. «Я не думаю, что это вопрос для обсуждения здесь, и я также не думаю, что этот вопрос можно задавать кому бы то ни было», — заявил теннисист во время пресс-конференции.

Теннисист Тьяго Сейбот Уайлд.
Тьяго Сейбот Уайлд.
Фото AFP

Насилие

Сейбот состоял в отношениях с Таяной год и восемь месяцев. Его экс-возлюбленная является биомедиком и влиятельной фигурой в социальных сетях. Еще в 2021 году девушка опубликовала серию постов, в которых подробно описывалось насилие, которому она подверглась во время общения с теннисистом.

«Однажды он поранил мне палец, потому что сильно сжимал его — только потому, что разозлился, когда я опубликовала фотографию в социальных сетях, где я была одна, а не с ним. Мы находились на ужине с его родителями, а потом он стиснул мне руку — так, что мой палец побагровел и распух. Когда Тьяго разозлился, он толкнул меня, дернул за волосы, назвал сукой, шлюхой, мусором, тупицей. Я жила дома, никуда не выходила, пока он путешествовал», — приводит ubitennis слова Таяны.

Также Лима заявила, что Уайлд несколько раз изменял ей с другими женщинами: «Мне пришлось пойти к гинекологу и сдать анализы, потому что я не представляла, с кем он был, с какими девушками. Я только потом узнала, кто они такие». Теперь в сложных взаимоотношениях пары предстоит разобраться суду. Но насилие — не единственные темные пятна в репутации Сейбота.

Теннисист Тьяго Сейбот Уайлд.
Тьяго Сейбот Уайлд.
Фото AFP

Нацизм

В сообщениях, которые опубликовала Лима, были не только оскорбления в ее адрес. Но и довольно странные заявления от лица 23-летнего теннисиста, в которых он с удовольствием рассказывает о своих нацистских корнях. «Мой прадед, отец отца моей матери... был предшественником Гитлера. Он был тем, кто привез его из Австрии и научил фюрера жизни», — говорится в сообщениях, опубликованных O Globo.

Безусловно, теннисная общественность не могла оставить подобное без внимания. Пользователи социальных сетей выразили свое отвращение, а также назвали Уайлда человеком хуже Александра Зверева и Ника Кирьоса, которых в прошлом также обвиняли в домашнем насилии. Вот что писали болельщики:

«Этот парень хуже Зверева и Кирьоса, как будто это вообще было возможно. Может, ATP уже вышвырнет его вон».

«Тьяго Сейбот Уайлд — бомба, которую теннис не знает, как обезвредить».

«По крайней мере, Даня Медведев, проигравший этому парню, сделал доброе дело. Это выставило его перед всеми как большой жирный кусок дерьма».

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Кто прав в этой истории: скандальный теннисист или его бывшая девушка — теперь предстоит разобраться суду. Но спортсмену уже запретили лично встречаться с экс-возлюбленной. Как показывает пример Зверева, даром такие обвинения не проходят. Даже если мужчине удается доказать свою невиновность.

Теннис
Roland Garros
Даниил Медведев
Тьяго Сейбот Уайлд
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