«Называл шлюхой, мусором и тупицей». Обидчик Медведева предстал перед судом за насилие над бывшей девушкой

В чем обвинили бразильского теннисиста Тьяго Сейбота Уайлда.

Сейбот Уайлд в текущем сезоне впервые в своей карьере квалифицировался в основную сетку Открытого чемпионата Франции и в первом раунде обыграл вторую ракетку мира Даниила Медведева. Бразильский теннисист в итоге дошел до третьего круга, где уступил японцу Йосихито Нисиоке, 33-й ракетке мира.

Спустя несколько дней после сенсации Сейбот вновь попал в новостную повестку, только уже не за спортивные заслуги. У бразильца достаточно скандальная репутация. Теннисные фанаты даже говорят, что он «хуже Зверева и Кирьоса» — главных плохишей мужского тура. У Уайлда не самая безоблачная биография: в ней есть обвинения в домашнем насилии и даже... нацистские корни.

Суд

Практически сразу после вылета с «Ролан Гаррос» бразилец вернулся домой и отправился в зал суда в Рио-де-Жанейро, чтобы ответить на обвинения местной прокуратуры в абьюзе в отношении своей бывшей девушки Таяны Лимы. Брошенная пассия утверждает, что подвергалась психологическому и физическому насилию. Однако Сейбот своей вины не признал и даже подал встречный иск против экс-возлюбленной. Спортсмен обвинил ее в вымогательстве и таким образом надеется доказать свою невиновность.

Также у игрока есть претензии к некоторым публикациям Лимы в социальных сетях. В них Таяна поделилась скриншотами личной переписки с Уайлдом, где он всячески оскорблял ее. По ходу Открытого чемпионата Франции Уайлд отказывался как-либо комментировать предстоящее судебное заседание. «Я не думаю, что это вопрос для обсуждения здесь, и я также не думаю, что этот вопрос можно задавать кому бы то ни было», — заявил теннисист во время пресс-конференции.

Тьяго Сейбот Уайлд. Фото AFP

Насилие

Сейбот состоял в отношениях с Таяной год и восемь месяцев. Его экс-возлюбленная является биомедиком и влиятельной фигурой в социальных сетях. Еще в 2021 году девушка опубликовала серию постов, в которых подробно описывалось насилие, которому она подверглась во время общения с теннисистом.

«Однажды он поранил мне палец, потому что сильно сжимал его — только потому, что разозлился, когда я опубликовала фотографию в социальных сетях, где я была одна, а не с ним. Мы находились на ужине с его родителями, а потом он стиснул мне руку — так, что мой палец побагровел и распух. Когда Тьяго разозлился, он толкнул меня, дернул за волосы, назвал сукой, шлюхой, мусором, тупицей. Я жила дома, никуда не выходила, пока он путешествовал», — приводит ubitennis слова Таяны.

Также Лима заявила, что Уайлд несколько раз изменял ей с другими женщинами: «Мне пришлось пойти к гинекологу и сдать анализы, потому что я не представляла, с кем он был, с какими девушками. Я только потом узнала, кто они такие». Теперь в сложных взаимоотношениях пары предстоит разобраться суду. Но насилие — не единственные темные пятна в репутации Сейбота.

Тьяго Сейбот Уайлд. Фото AFP

Нацизм

В сообщениях, которые опубликовала Лима, были не только оскорбления в ее адрес. Но и довольно странные заявления от лица 23-летнего теннисиста, в которых он с удовольствием рассказывает о своих нацистских корнях. «Мой прадед, отец отца моей матери... был предшественником Гитлера. Он был тем, кто привез его из Австрии и научил фюрера жизни», — говорится в сообщениях, опубликованных O Globo.

Безусловно, теннисная общественность не могла оставить подобное без внимания. Пользователи социальных сетей выразили свое отвращение, а также назвали Уайлда человеком хуже Александра Зверева и Ника Кирьоса, которых в прошлом также обвиняли в домашнем насилии. Вот что писали болельщики:

«Этот парень хуже Зверева и Кирьоса, как будто это вообще было возможно. Может, ATP уже вышвырнет его вон».

«Тьяго Сейбот Уайлд — бомба, которую теннис не знает, как обезвредить».

«По крайней мере, Даня Медведев, проигравший этому парню, сделал доброе дело. Это выставило его перед всеми как большой жирный кусок дерьма».

Кто прав в этой истории: скандальный теннисист или его бывшая девушка — теперь предстоит разобраться суду. Но спортсмену уже запретили лично встречаться с экс-возлюбленной. Как показывает пример Зверева, даром такие обвинения не проходят. Даже если мужчине удается доказать свою невиновность.