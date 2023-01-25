Матч Рыбакина — Азаренко — украшение Australian Open. Колонка Екатерины Макаровой

Авторская колонка олимпийской чемпионки Рио-2016, экс-первой ракетки мира — о предстоящих полуфиналах первого турнира «Большого шлема» 2023 года.

Олимпийская чемпионка Екатерина Макарова дебютирует в качестве колумниста «СЭ». В своих публикациях бывшая первая ракетка планеты в парном разряде, отыгравшая на топ-уровне более десяти лет, планирует делиться мнением об актуальных событиях в мире тенниса и рассказывать о своем опыте в большом спорте. Первый материал про полуфиналы Australian Open-2023, в которых Елена Рыбакина сыграет с Викторией Азаренко, а Арина Соболенко с Магдой Линетт.

Начну с того, что я предлагаю сделать акцент на положительных моментах каждой полуфиналистки. В принципе в профессиональной карьере надо фокусироваться на том, что получается у тебя лучше всего. Надо развивать свои коронные удары, делать их еще мощнее и круче. Ведь именно «коронка» приносит теннисистам результат и титулы. Если же мы будем фокусироваться на негативных моментах, тому, что у нас не получается, то загоним себя в психологическую яму. Ведь порой нам кажется, что мы очень плохо играем, и это накатывается в негативный снежный ком.

Елена Рыбакина. Фото AFP

Начну с Рыбакиной. У Лены безумно крутая подача. Как первая, так и вторая. Она хорошо видит корт и в своей лучшей форме способна раз за разом попадать в пустое место. Здорово играет на паузах. В ее розыгрышах прослеживаются противоходы. Соперник в такие моменты буквально залипает и не понимает, куда она сыграет. Еще выделю хороший прием. Причем даже с первой подачи соперницы. Лена хорошо играет с лета, чисто, не боится выходить к сетке. Она спокойная, никогда не показывает своих эмоций. Этому можно у нее только поучиться.

У Азаренко сумасшедшая энергия. Лично я не могу переключить ее матч, если начинаю смотреть его по ТВ. Она завораживает своей работой ногой, подвижностью, желанием успеть за каждым мячом. Плюс Вика всегда славилась потрясающей пластикой. Атаку она строит через активные удары, готовит себе удобный мяч для атаки, постоянно меняет ритм. Может срезать, может поднять. В четвертьфинале против Джессики Пегулы это очень круто работало. Еще Азаренко — одна из лучших в туре по прессингу на приеме. На второй подаче она близко входит в корт и зачастую выигрывает на этом очки.

Виктория Азаренко. Фото AFP

Так что предстоящий матч Рыбакиной и Азаренко — это максимально интересная дуэль. Первая очень круто подает, вторая очень круто принимает. Исход встречи будет зависеть от того, кто лучше справится со своей задачей. Лучше использует свой главный козырь. Уверенна, это матч станет украшением турнира.

Фишка Линетт — это рваный ритм игры. Она постоянно непредсказуемо чередует короткие переводы и длинные удары. Когда у нее это получается стабильно, то она способна обыграть любого игрока тура. В четвертьфинале Каролине Плишковой не хватило идеальной работы ног, чтобы классно отрабатывать все удары Магды. Надо было постоянно подходить ближе, отходить дальше. И делать это максимально быстро. Плюс Линетт хорошо держит заднюю линию, активно передвигается, вцепляется. Это ее хлеб.

У Арины сумасшедшая, классная, активная игра. Меня поражает то, какая она бесстрашная. Не боится играть самые сложные мячи, бьет смэш с отскока. Ну и, конечно, мощная подача. Эти качества двигают ее к победам. Поэтому если говорить про второй полуфинал, то каждый должен идеально сделать свое дело.

Я хорошо знаю Соболенко, поэтому не скрываю, что буду болеть за нее. Ей надо быть максимально сконцентрированной. Магда способна затащить ее в свои вязкие и тягучие сети. Поэтому важно не спешить с принятием решений, не стараться раньше времени забить. То есть действовать хладнокровно, активно разыграть мяч и выигрывать много очков благодаря подаче.

Оба полуфинала будут очень интересными. С удовольствием посмотрю их в прямом эфире.