Даниил не сумел найти уязвимости в игре Алекса де Минаура.

«Ролан Гаррос». Четвертый круг

Мужчины

Алекс де Минаур (Австралия, 11) — Даниил Медведев (Россия, 5) — 4:6, 6:2, 6:1, 6:3

Женщины

Ясмин Паолини (Италия, 12) — Элина Аванесян (Россия) — 4:6, 6:0, 6:1

В 2024 году россиян в четвертьфинале мужского одиночного разряда «Ролан Гаррос» мы не увидим — последним в матче четвертого круга против Алекса де Минаура уступил Даниил Медведев, хотя начинался его поединок с австралийцем весьма успешно. Вот только затем Медведев словно запутался в австралийской «паутине», не справившись с вязкой и неудобной игрой оппонента, проиграл и продлил свою серию без титулов до 13 месяцев.

Резвый старт

Безусловно, де Минаур изначально считался опасным для Медведева соперником, хотя счет личных встреч был в пользу Даниила — 6:2. Однако из четырех последних матчей австралиец выиграл два, к тому же в нынешнем сезоне находится на пике формы — занимает 11-е место в рейтинге, а в чемпионской гонке входит в топ-10. К тому же на нынешнем «Ролан Гаррос» Алекс обыграл в третьем круге сильного немецкого теннисиста Яна-Леннарда Штруффа.

Медведев любит и умеет действовать в затяжных розыгрышах на задней лини, но если на любимом харде за счет более мощных ударов он почти всегда был способен создавать необходимое давление на прекрасно двигающегося соперника, то на более медленном грунте австралиец, по идее, получал дополнительное преимущество. «Наверное, в матче против Медведева будет много изматывающих розыгрышей, тактических ходов, разнообразия, смены темпа, оба будем хорошо двигаться. Надеюсь, будет интересно сыграть с ним на грунте. У меня еще нет такого опыта, поэтому верю, что мы сыграем хороший матч и я смогу показать все, на что способен», — говорил де Минаур перед матчем с россиянином. И ведь действительно показал.

Даниил Медведев. Фото Reuters

Даниил в трех предыдущих встречах на «Ролан Гаррос» отдал только два сета, поэтому просто не успел особо устать. Хотя чех Томаш Махач в третьем круге сумел дать ему бой. Но в первом сете встречи с де Минауром россиянин выглядел весьма уверенно, контролируя ход большинства затяжных розыгрышей и партии в целом. Правда, в стартовом гейме на подаче австралийца ему не удалось реализовать четыре (в том числе тройной) брейк-пойнта, однако при 1:1 с третьей попытки это получилось. Пусть и не без помощи австралийца, под давлением сделавшего двойную ошибку.

Медведев хорошо разводил соперника по углам, не забывая и об укороченных, частенько весьма успешных. То есть вроде как все делал правильно — выигрывал розыгрыши и при этом заставлял соперника уставать. Вот только Алекс не уставал, а постепенно начал перехватывать инициативу. Он выглядел явно свежее, терпел на задней линии, методично отправляя мячи без особой скорости глубоко под заднюю линию. Из четырех следующих геймов на своей подаче Даниил обошелся без брейк-пойнтов только в одном. Впрочем, каждый раз россиянин спасался, в том числе подавая на сет при 5:4.

Даниил Медведев. Фото Reuters

Спокойствие не помогло

Партию забрать удалось, а вот вернуть инициативу — нет. Медведев стал хуже двигаться, а австралиец не только грамотно оборонялся, но и порой переходил в острые результативные контратаки. В четвертом гейме второго сета Даниил вновь отыграл брейк-пойнт, а вот в шестом это сделать не удалось — он впервые проиграл свою подачу. Предпосылки были — в переходе перед этим он обратился к врачу за помощью из-за мозолей на ноге. При 2:3 он мог вернуть потерянную подачу, но не реализовал двойной брейк-пойнт и приуныл. А де Минаур, напротив, поймал кураж и ритм, да и подача перестала приносить россиянину дивиденды. Как следствие, Медведев начал терять один гейм за другим. Причем провальный отрезок получился даже более затяжным, чем в поединке с Махачем — тогда было семь проигранных геймов подряд, а сейчас тоже семь, но после взятого по ходу третьего сета гейма — еще четыре. Таким образом, из 12 геймов он проиграл 11!

При этом Медведев не психовал, стараясь держать себя в руках, разве что показывая своей команде в боксе на трибунах — тактика не работает. Вроде такое относительное спокойствие помогло. Россиянин на старте четвертого сета сделал обратный брейк, сравняв счет (1:1), выровнял на каком-то отрезке игру, даже вел при 3:2 30:15 на подаче австралийца. Но, увы, тот гейм не взял и вновь развалился, отдав еще четыре гейма подряд и оформив победу де Минаура двойной ошибкой.

Даниил Медведев и Алекс де Минаур. Фото Reuters

Таким образом, Медведев не сумел второй раз в карьере выйти в четвертьфинал «Ролан Гаррос», ограничившись четвертым кругом. Обидно, но не стоит забывать, что по сравнению с прошлогодним Открытым чемпионатом Франции, когда Даниил вылетел в третьем круге, он сыграл куда удачнее. Теперь его ждет небольшой отдых перед травяным сезоном, в котором предстоит защищать полуфинал на Уимблдоне.

Ранее на том же корте Сюзанн Ленглен проиграла и Элина Аванесян. Россиянка также очень бодро начала встречу с Жасмин Паолини из Италии, повела 4:0 и, пусть не без приключений, взяла первый сет. Вот только затем Паолини перехватила инициативу и одержала уверенную победу, выйдя в четвертьфинал.