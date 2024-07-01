Медведев начал Уимблдон без нервотрепки. Уверенный старт лучшего теннисиста России

Сегодня, 18:10
Уимблдон-2024. Первый круг
Мужчины
Даниил Медведев (Россия, 5) — Александр Ковачевич (США) — 6:3, 6:4, 6:2
Павел Котов (Россия) — Джордан Томпсон (Австралия) — 7:5, 7:5, 4:6, 4:6, 4:6
Женщины
Анастасия Павлюченкова (Россия) — Тэйлор Таунсенд (США) — 7:6 (7:4), 6:1
Дарья Касаткина (Россия) — Чжан Шуай (Китай) — 6:3, 6:0
С уверенной и, можно даже сказать, спокойной победы начал Даниил Медведев Уимблдон-2024. Лидер российского тенниса переиграл в трех партиях американца Александра Ковачевича, отдав тому суммарно всего девять геймов. Впрочем, настоящие испытания ждут Медведева впереди.
Нынешний травяной сезон для Даниила перед Уимблдоном получился весьма скоротечным — он сыграл только на одном турнире (в немецком Галле), где провел лишь два матча. Сперва выиграл у Нуно Боржеша из Португалии в двух партиях, а затем уступил на тай-брейке решающего сета китайцу Чжан Чжичжэню. После чего не стал скрывать своего раздражения. Однако к старту Уимблдона раздражение улетучилось — Медведев получил возможность получше привыкнуть к травяным британским кортам, а заодно провел (и, кстати, уступил) тренировочный сет с действующим чемпионом испанцем Карлосом Алькарасом, а потом в товарищеской встрече с сербом Новаком Джоковичем также в Лондоне уступил 3:6, 4:6.
При этом россиянин выглядел очень расслабленным, делал селфи с Новаком и с улыбкой комментировал свое поражение: «Не очень хорошо проигрывать, но, по крайней мере, это не Уимблдон, так что в понедельник у меня снова будет шанс. Надеюсь, я смогу сыграть лучше. Новака не будет в первом раунде, так что посмотрим».
Кстати, стало известно, что Медведев на нынешнем Уимблдоне сыграет и в паре. Их заявка с бразильцем Марсело Демолинером была удоволетворена после того, как снялся испанский дуэт Роберто Карбальес-Баэна/Пабло Карреньо-Буста. Но понятно, что Даниил сфокусирован на одиночке, где его первым соперником стал Ковачевич — 88-я ракетка мира. 26-летний теннисист дебютировал на Уимблдоне, причем раньше на «Больших шлемах» в одиночке суммарно выиграл всего один матч. С другой стороны, терять американцу было нечего, а россиянин на нынешнем турнире защищает очки за прошлогодний полуфинал. Всего же на Уимблдоне Медведев выступает в шестой раз, и никогда прежде он не проигрывал в первом круге. Не проиграл он и сейчас.
На Уимблдоне, как известно, теннисисты должны играть только в белом. И Даниил, конечно, решил строго соблюдать установленный дресс-код. Короткая стрижка, элегантные усы и бородка — 28-летний россиянин выглядел даже моложе своих лет. Но играл, что называется, на опыте. С первых геймов он достаточно уверенно подавал (суммарно 15 эйсов при четырех двойных ошибках), да и в розыгрышах неплохо чувствовал мяч, часто попадая под заднюю линию и по углам. Недурно у него получался и прием, что оказывало дополнительное давление на Ковачевича.
Александр впервые на своей подаче дрогнул уже во втором гейме при 0:1, позволив россиянину оперативно сделать брейк. После чего партия спокойно шла к победе Медведева, как вдруг возникла первая и, пожалуй, единственная за всю встречу неприятная для россиянина ситуация. Подавая на сет при 5:3, он совершил три ошибки подряд, включая двойную — счет стал 0:40, что предвещало обратный брейк и нервотрепку. Однако обошлось, поскольку несколько хороших подач в сочетании с парой сбоев у Ковачевича позволили выкрутиться из непростой ситуации и забрать партию.
Сидящие на трибунах представители группы поддержки пятой ракетки мира (супруга Дарья и дуэт тренеров Жиль Сервара и Жиль Симон), безусловно, были довольны таким развитием событий. Но во втором сете до 3:3 шла равная игра. И только два феноменальных приема от Медведева при 30:30 в седьмом гейме помогли россиянину взять-таки подачу американца. Зато на сей раз при подаче на сет обошлось без трудностей, Даниил взял гейм под ноль.
Очевидно, затягивать матч и тратить лишние силы в планы россиянина не входило. Поэтому третью партию он начал собранно и активно, отметившись сразу двумя брейками и поведя 4:0. Только при 5:2 он позволил себе немного покуражиться, попробовав реализовать два матчбола ударами у сетки. Не получилось, счет стал «ровно», публика начала подбадривать Ковачевича, однако интрига возродилась лишь примерно на минуту. Хорошая подача, а затем и финальная точка в виде эйса — Медведев завершил стартовую встречу за час и 47 минут.
«Первый матч никогда не бывает простым. И сегодня счет не совсем отражает напряженность игры. На «Больших шлемах» всегда сложно побеждать в трех партиях, поэтому рад, что мне это удалось. Кстати, я никогда не проигрывал на корте № 1. Мне он нравится больше центрального, наслаждаюсь игрой на нем», — прокомментировал первую победу Медведев. Теперь во втором круге он сыграет с еще одним Александром — французом Мюллером, переигравшим соотечественника Уго Гастона. До четвертьфинала, где его, не исключено, ждет сражение с лидером рейтинга ATP итальянцем Янником Синнером, Даниилу предстоит еще долгий путь.