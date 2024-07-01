Медведев начал Уимблдон без нервотрепки. Уверенный старт лучшего теннисиста России

Даниил отдал всего девять геймов Александру Ковачевичу в первом круге травяного «Большого шлема».

Уимблдон-2024. Первый круг

Мужчины

Даниил Медведев (Россия, 5) — Александр Ковачевич (США) — 6:3, 6:4, 6:2

Павел Котов (Россия) — Джордан Томпсон (Австралия) — 7:5, 7:5, 4:6, 4:6, 4:6

Женщины

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Тэйлор Таунсенд (США) — 7:6 (7:4), 6:1

Дарья Касаткина (Россия) — Чжан Шуай (Китай) — 6:3, 6:0

С уверенной и, можно даже сказать, спокойной победы начал Даниил Медведев Уимблдон-2024. Лидер российского тенниса переиграл в трех партиях американца Александра Ковачевича, отдав тому суммарно всего девять геймов. Впрочем, настоящие испытания ждут Медведева впереди.

Никогда не проигрывал на старте

Нынешний травяной сезон для Даниила перед Уимблдоном получился весьма скоротечным — он сыграл только на одном турнире (в немецком Галле), где провел лишь два матча. Сперва выиграл у Нуно Боржеша из Португалии в двух партиях, а затем уступил на тай-брейке решающего сета китайцу Чжан Чжичжэню. После чего не стал скрывать своего раздражения. Однако к старту Уимблдона раздражение улетучилось — Медведев получил возможность получше привыкнуть к травяным британским кортам, а заодно провел (и, кстати, уступил) тренировочный сет с действующим чемпионом испанцем Карлосом Алькарасом, а потом в товарищеской встрече с сербом Новаком Джоковичем также в Лондоне уступил 3:6, 4:6.

При этом россиянин выглядел очень расслабленным, делал селфи с Новаком и с улыбкой комментировал свое поражение: «Не очень хорошо проигрывать, но, по крайней мере, это не Уимблдон, так что в понедельник у меня снова будет шанс. Надеюсь, я смогу сыграть лучше. Новака не будет в первом раунде, так что посмотрим».

Кстати, стало известно, что Медведев на нынешнем Уимблдоне сыграет и в паре. Их заявка с бразильцем Марсело Демолинером была удоволетворена после того, как снялся испанский дуэт Роберто Карбальес-Баэна/Пабло Карреньо-Буста. Но понятно, что Даниил сфокусирован на одиночке, где его первым соперником стал Ковачевич — 88-я ракетка мира. 26-летний теннисист дебютировал на Уимблдоне, причем раньше на «Больших шлемах» в одиночке суммарно выиграл всего один матч. С другой стороны, терять американцу было нечего, а россиянин на нынешнем турнире защищает очки за прошлогодний полуфинал. Всего же на Уимблдоне Медведев выступает в шестой раз, и никогда прежде он не проигрывал в первом круге. Не проиграл он и сейчас.

Даниил Медведев. Фото Reuters

Счастливый корт № 1 не подвел

На Уимблдоне, как известно, теннисисты должны играть только в белом. И Даниил, конечно, решил строго соблюдать установленный дресс-код. Короткая стрижка, элегантные усы и бородка — 28-летний россиянин выглядел даже моложе своих лет. Но играл, что называется, на опыте. С первых геймов он достаточно уверенно подавал (суммарно 15 эйсов при четырех двойных ошибках), да и в розыгрышах неплохо чувствовал мяч, часто попадая под заднюю линию и по углам. Недурно у него получался и прием, что оказывало дополнительное давление на Ковачевича.

Александр впервые на своей подаче дрогнул уже во втором гейме при 0:1, позволив россиянину оперативно сделать брейк. После чего партия спокойно шла к победе Медведева, как вдруг возникла первая и, пожалуй, единственная за всю встречу неприятная для россиянина ситуация. Подавая на сет при 5:3, он совершил три ошибки подряд, включая двойную — счет стал 0:40, что предвещало обратный брейк и нервотрепку. Однако обошлось, поскольку несколько хороших подач в сочетании с парой сбоев у Ковачевича позволили выкрутиться из непростой ситуации и забрать партию.

Сидящие на трибунах представители группы поддержки пятой ракетки мира (супруга Дарья и дуэт тренеров Жиль Сервара и Жиль Симон), безусловно, были довольны таким развитием событий. Но во втором сете до 3:3 шла равная игра. И только два феноменальных приема от Медведева при 30:30 в седьмом гейме помогли россиянину взять-таки подачу американца. Зато на сей раз при подаче на сет обошлось без трудностей, Даниил взял гейм под ноль.

Александр Ковачевич. Фото Reuters

Очевидно, затягивать матч и тратить лишние силы в планы россиянина не входило. Поэтому третью партию он начал собранно и активно, отметившись сразу двумя брейками и поведя 4:0. Только при 5:2 он позволил себе немного покуражиться, попробовав реализовать два матчбола ударами у сетки. Не получилось, счет стал «ровно», публика начала подбадривать Ковачевича, однако интрига возродилась лишь примерно на минуту. Хорошая подача, а затем и финальная точка в виде эйса — Медведев завершил стартовую встречу за час и 47 минут.

«Первый матч никогда не бывает простым. И сегодня счет не совсем отражает напряженность игры. На «Больших шлемах» всегда сложно побеждать в трех партиях, поэтому рад, что мне это удалось. Кстати, я никогда не проигрывал на корте № 1. Мне он нравится больше центрального, наслаждаюсь игрой на нем», — прокомментировал первую победу Медведев. Теперь во втором круге он сыграет с еще одним Александром — французом Мюллером, переигравшим соотечественника Уго Гастона. До четвертьфинала, где его, не исключено, ждет сражение с лидером рейтинга ATP итальянцем Янником Синнером, Даниилу предстоит еще долгий путь.