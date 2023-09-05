Медведева на US Open обвиняют в грязных приемах. Нападки перед российским дерби

Даниил подвергся нападкам австралийцев, но будет готов к четвертьфиналу с Андреем Рублевым.

Российское дерби в четвертьфинале открытого чемпионата США по теннису между Даниилом Медведевым и Андреем Рублевым наверняка получится жарким как в переносном, так и в прямом смысле — в Нью-Йорке сейчас температура серьезно зашкаливает за 30 градусов в тени. Но такие тяжелые условия не смущают австралийцев, обрушившихся на Медведева после его победы над их соотечественником Алексом Де Минауром в четвертом круге. По мнению хорошо известного в теннисных кругах Тодда Вудбриджа, Даниил специально сбил игру соперника, взяв после первого сета долгий перерыв для переодевания.

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Мастер темных искусств?

Вообще Вудбриджа можно смело назвать теннисной легендой, пусть в одиночном разряде он никогда особо не блистал. Зато вместе с Марком Вудфордом знаменитые австралийские Вудис добились феноменальных результатов в паре — выиграли 11 турниров «Большого шлема», и Олимпийские игры, становились обладателями Кубка Дэвиса. Кроме того, еще пять титулов Марк завоевал в паре со шведом Йонасом Бьоркманом, а еще шесть побед на «Больших шлемах» у него в активе в миксте. То есть суммарно у Вудфорда 22 выигранных «Больших шлема». Что, впрочем, не дает ему право обвинять нынешних топ-игроков. Однако во время матча Даниила с Де Минауром австралийская легенда сорвалась, выдав гневную тираду по поводу неспортивного поведения россиянина после проигранного первого сета, прямо в эфире Channel 9.

«Это странная ситуация. Сет был сыгран за 31 минуту, после чего Медведев уходит с корта, забирая всю сумку... Зачем уходить с корта на такой длительный промежуток? Это же не поход в туалет, он полностью переодевается? Разве для такого переодевания не должно быть отведено определенное время? Уверяю вас: нашему спорту надо что-то делать с такими перерывами. Это просто опора, которую использует каждый, когда что-то не получается. Такие перерывы — не часть игры. Я умоляю наших чиновников, отвечающих за правила, вмешаться и отменить это», — заявил Вудбридж.

Австралийские болельщики поддержали негодование Тодда, назвав Медведева «мастером темных искусств». Заодно вспомнили и про серба Новака Джоковича, который, по мнению критиков в социальных сетях, вывел внеплановые перерывы на новый уровень, а теперь, мол, этим занялся Медведев. При этом после второго сета переодевание устроил уже Де Минаур, что, надо отдать должное, Вудбридж также заметил. Но критиковать Алекса он не стал, просто вновь призвал отменить правило, позволяющее теннисистам столько времени проводить вне корта во время матчей.

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Ждем матча близких друзей

С другой стороны, обвинения в адрес Даниила в нечестной игре выглядят просто некрасиво. Во-первых, россиянин по ходу стартового сета не скрывал, что испытывает на жаре проблемы с самочувствием, пользовался ингалятором. Во-вторых, он имел право на перерыв, чтобы чуть улучшить свое состояние, а значит, не сделал ничего предосудительного. Да и обвинять его в такую погоду в желании переодеться в сухую одежду — смешно.

«Жесткий матч из-за сложнейших условий. Очень тяжело, очень влажно. Кто-то лучше справляется с жарой, кто-то — хуже. Мне кажется, я в этом плане не лучший. Всю игру мне было тяжело. По-моему, никогда так часто не менял футболки и полотенца», — рассказал Медведев после победы.

Кстати, в 2021-м в Мельбурне в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии в жуткую жару Даниилу пришлось играть как раз с Рублевым. Обоим было очень тяжело, но Андрей после первой партии на такой погоде просто «поплыл», уступив 5:7, 3:6, 2:6.

Также два близких друга в жизни встречались и на US Open, причем опять-таки в четвертьфинале. Это случилось в 2020-м, на первом после ковидной паузы «Большом шлеме». Медведев отыграл тройной сетбол в первой партии, выиграв 7:6, 6:3, 7:6. Вообще счет личных встреч в его пользу 5:2, при этом Даниил также победил в последнем на данный момент матче — в феврале 2023-го в финале турнира в Дубае. Хотя до этого дважды подряд Андрею удалось Медведева огорчить. В конце марта Рублев обыграл соотечественника в выставочном матче в Мексике, но ту игру вряд ли стоит воспринимать всерьез.

Куда более важен победный опыт на этой стадии «Больших шлемов». И тут статистика полностью за Даниила. Рублев проиграл уже восемь четвертьфиналов на «Больших шлемах» из восьми, в то время как Медведев, напротив, в семи четвертьфинальных матчах ошибся лишь однажды — на «Ролан Гаррос» в 2021-м уступил греку Стефаносу Циципасу. Так что, скорее всего, именно Даниила следует считать фаворитом. «Мы с Андреем очень близки. Я не буду приклеивать к нему ярлык «лучший друг», поскольку у меня много очень хороших друзей. Но Андрей очень добрый парень, и мы действительно близки, у нас много общих интересов», — прокомментировал Медведев свои отношения с Рублевым — крестным отцом его дочери. При этом Даниил отметил, что на корте в среду они с Андреем не будут друзьями.