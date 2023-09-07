«Он знает, что я никогда не сдаюсь»: Медведев и Рублев сошлись в жарком Нью-Йорке

Даниил Медведев и Андрей Рублев сыграли российский четвертьфинал на US Open.

Медведев и Рублев снова встретились в большом матче. Оказавшись в одной четверти заключительного в сезоне турнира «Большого шлема», два лучших российских теннисиста и старых приятеля дошли друг до друга. 27-летний Даниил забрал матч с 25-летним Андреем со счетом 6:4, 6:3, 6:4 и повел 6-2 по личным встречам, но эти три сета за 2 часа и 48 минут на корте дались обоим очень непросто.

«Было жестко»

Медведев и Рублев зарубились в среду днем под открытой крышей главной арены US Open, 23-тысячного «Стадиона Артура Эша» в 34-градусную жару при высокой влажности. Оба боролись друг с другом и изнуряющей духотой. Даниил дважды брал медицинский тайм-аут и использовал ингалятор. В одной из геймов он пару раз с укором бросил: «Один игрок умрет, а они будут смотреть». Андрей тоже постоянно вытирался майкой, использовал полотенце и другие способы справиться с непростыми условиями. Оба при этом выдали хороший матч, в нем было много затяжных розыгрышей и позиционной борьбы.

Медведев в интервью на корте после матча о самых тяжелых условиях проведения игры сказал: «Здесь и на Олимпийских играх в Токио. Было жестко. Вижу единственный плюс в таких условиях — оба страдают. Обычно все же не так. Нам обоим было тяжело. Были подъемы и спады, и это объяснимо. Если честно, в конце первого сета я как будто уже не мог видеть мяч, играл как бы на ощущениях. Старался двигаться, бежать, ловить мяч. И Андрей тоже так делал. Иногда перед розыгрышем я думал: «Вау, он больше не может бегать». Так что старался заставить его бежать туда, сюда, туда, загонять, а он везде успевал и все тащил. И я думал: «Е, когда он уже устанет?» Но на самом деле мы уставали вместе. Тяжелые условия, очень сложная победа».

Андрей Рублев. Фото Reuters

«Не мог дождаться возможности принять холодный душ»

Рублев вел в каждом из сетов после брейков, но каждый раз упускал перевес. Андрей боролся до конца, в заключительном гейме на своей подаче на 15 с лишним минут ушел с четырех матчболлов и все-таки проиграл. Он снова остановился в четвертьфинале «мейджора» — в девятый раз за карьеру, четвертый — в Нью-Йорке (2017, 2020, 2022 и 2023), где три года назад на той же стадии тоже уступил Даниилу.

Медведев в интервью на корте рассмеялся на вопрос, не хотелось ли предложить крестному своей дочери закончить все в трех сетах: «Я знаю, что он никогда не сдается. А он знает, что я никогда не сдаюсь. И знаете, когда в третьем сете он снова повел с брейком, я подумал: «Что ж, по крайней мере будет 10-минутный перерыв». Не мог дождаться возможности пойти и принять холодный душ. Из того, что знаю, после этого либо не можешь двигаться, потому что тело буквально клинит, либо чувствуешь себя лучше. И я подумал вроде: «Мне уже все равно, просто пойду в холодный душ и посмотрю, что случится». К счастью, мне не потребовалось это делать, так что пойду теперь».

Даниил Медведев. Фото Reuters

«Десять из десяти»

Медведев на этом US Open снова солирует не только в игре, но и в создании ее атмосферы. До скандальности прорывного турнира в Нью-Йорке из 2019-го со сменой роли от настоящего злодея до хорошего парня россиянин не дотягивает, но фирменные штучки и самоирония на месте. В его исполнении уже были стендапы с требованием выдать лекарство соперника из-за симптомов в виде проигранного сета, наезды на шумных болельщиц с предложением замолчать и вопросом об уровне сообразительности. Была ирония с благодарностью публике и пародия на постоянно кричавшего под руку «Vamos!» («Вперед!») отдельного зрителя. Было прилетевшее обвинение в грязных приемах и наделавшее шума признание о просмотре турнира по «пираткам». И не только это, а может быть еще больше.

Медведев вместе с тем выглядит убедительно и чувствует уверенность. Даниил в седьмой раз вышел в полуфинал турнира «Большого шлема», в четвертый раз — в Нью-Йорке. Теперь экс-лидер рейтинга ATP и третья ракетка мира постарается добраться до пятого в карьере финала «мейджора». На Открытом чемпионате США у него была комбинация финал (2019), полуфинал (2020) и титул (2021). Что в списке достижений встанет напротив 2023-го — вопрос. В полуфинале россиянин ждет победителя пары Карлос Алькарас — Александр Зверев.

Медведев в интервью на корте по максимуму оценил свое выступление в Нью-Йорке на данный момент: «Десять из десяти. Начиная с О'Коннелла, честно, парни мне ничего не отдавали. И это нормально, они хотят выиграть. Но с третьего сета матча с О'Коннеллом никто ничего не хотел мне отдавать. Каждый матч — это настоящая битва. Вот я дошел до полуфинала, и это великолепно. Жду сегодняшнего матча, посмотрю его, буду готовиться к победителю».